После победы Украины Россия не исчезнет, поэтому ВСУ будут оставаться фундаментом безопасности нашей страны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский во Львовской области посетил Национальную академию Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Глава государства пообщался с коллективом академии.

"Вы знаете, кто наш враг, на что он способен. Вы знаете, что мы делаем абсолютно все для победы в этой войне. Вы знаете, что и после нашей победы сосед Украины не исчезнет", - сказал Зеленский.

По словам президента, ВСУ и все, кто может эффективно защищать наше государство на поле боя, есть и будут оставаться фундаментом безопасности украинского народа.

Он отметил, что от качества обучения офицеров и уровня преподавателей во многом зависит жизнь солдат и исход боевых действий. Он отметил, что за годы независимости в Национальной академии Сухопутных войск было подготовлено более 10 тыс. высококлассных специалистов для ВСУ, а за время войны более 1,5 тыс. выпускников и преподавателей учреждения отмечены государственными наградами. 32 офицера были удостоены звания Героя Украины, девять из них – посмертно.

"Украина всегда будет помнить своих воинов, своих героев, отдавших жизнь за свободу нашего народа", - добавил Зеленский.

Зеленский выразил особую благодарность преподавателям, которые с первых дней полномасштабного вторжения России вошли в состав сводных стрелковых батальонов, сформированных на базе академии, и храбро защищали происки в Киев.

В конце встречи с коллективом заведения Президент вручил преподавателям и курсантам государственные награды.

