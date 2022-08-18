После победы Украины Россия не исчезнет, поэтому ВСУ будут оставаться фундаментом безопасности нашей страны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский во Львовской области посетил Национальную академию Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства пообщался с коллективом академии.
"Вы знаете, кто наш враг, на что он способен. Вы знаете, что мы делаем абсолютно все для победы в этой войне. Вы знаете, что и после нашей победы сосед Украины не исчезнет", - сказал Зеленский.
По словам президента, ВСУ и все, кто может эффективно защищать наше государство на поле боя, есть и будут оставаться фундаментом безопасности украинского народа.
Он отметил, что от качества обучения офицеров и уровня преподавателей во многом зависит жизнь солдат и исход боевых действий. Он отметил, что за годы независимости в Национальной академии Сухопутных войск было подготовлено более 10 тыс. высококлассных специалистов для ВСУ, а за время войны более 1,5 тыс. выпускников и преподавателей учреждения отмечены государственными наградами. 32 офицера были удостоены звания Героя Украины, девять из них – посмертно.
"Украина всегда будет помнить своих воинов, своих героев, отдавших жизнь за свободу нашего народа", - добавил Зеленский.
Зеленский выразил особую благодарность преподавателям, которые с первых дней полномасштабного вторжения России вошли в состав сводных стрелковых батальонов, сформированных на базе академии, и храбро защищали происки в Киев.
В конце встречи с коллективом заведения Президент вручил преподавателям и курсантам государственные награды.
А последнее интервью - это вообще песец))) На что оно рассичтывает после Победы?)))
А три года сокращения и недофинансирования армии, отсутствие закупок и производства вооружений, ухудшение снабжения армии(форма, броники. каски, питание, аптечки, ГСМ), ни на гривну не поднятая зарплата в ВСУ до 24.02, посадка военных по надуманным предлогам---ЭТО куда деть??????
Такими темпами еще через три года оно убедится, что важна также ВЕРА и МОВА?
быдло малороссийское...
Ви що не розумієте що після перемоги рф вони Україну точно знищать, а ви що ось так запросто не доб'єте і залишите проблеми наступним поколінням? Пойміть там гобліни. Вони не заспокояться. Це їх архетип. Вони оберуть наступного царя. Перепишуть історію теперішніх подій, нав'яжуть її решті країн (всі ж переконані що це ссср переміг в другій світовій, хоча насправді ссср програвша сторона так як почав війну на стороні гітлера і просто вчасно переметнувся, за що самих жителів совка американці вирішили не добивати) і знову завдяки ресурсам підуть в атаку.