Российский коллекционер организовал в Лондоне выставку "Український шлях". Ее отменили из-за возмущения украинцев

Галерея Саатчи в Лондоне отменила выставку украинского современного искусства под названием "Український шлях", организованную россиянами.

Выставка была организована российским банкиром и коллекционером искусства Игорем Цукановым и культурным импрессарио Маратом Гельманом. Она должна была проходить с 3 по 11 сентября, однако на сайте Saatchi Gallery уже нет соответствующего анонса.

Представители украинского культурного сообщества заявили, что считают неприемлемым любое сотрудничество с организациями или лицами, связанными с властями РФ во время полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине.

Партнером выставки сначала выступала киевская организация M17 Contemporary Art Center (Центр современного искусства М17), а все деньги, полученные от продаж картин, должны были пойти на поддержку украинского искусства. Однако позже M17 CAC отказалась участвовать в мероприятии.

В пресс-службе галереи Саатчи отмену выставки прокомментировали так: "Мы получили заверения от этих заинтересованных сторон, что они полностью поддерживают проект. Як тільки стало очевидно, що підтримка з боку ряду цих ключових сторін була відкликана, разом із повідомленнями про занепокоєння, висловлені художниками останніми днями, Saatchi Gallery негайно ухвалила рішення скасувати десятиденну виставку та відмовитися від підтримки проєкту".

Марат Гельман, комментируя отмену выставки, заявил, что он "искренне хотел помочь" как человек, занимающийся украинским искусством с 1987 года, но "к сожалению, война, агрессия России в Украине, и все это не столь важно, как то, что я российский галерист".