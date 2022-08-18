Российский коллекционер организовал в Лондоне выставку "Український шлях". Ее отменили из-за возмущения украинцев
Галерея Саатчи в Лондоне отменила выставку украинского современного искусства под названием "Український шлях", организованную россиянами.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Украинскую правду.
Выставка была организована российским банкиром и коллекционером искусства Игорем Цукановым и культурным импрессарио Маратом Гельманом. Она должна была проходить с 3 по 11 сентября, однако на сайте Saatchi Gallery уже нет соответствующего анонса.
Представители украинского культурного сообщества заявили, что считают неприемлемым любое сотрудничество с организациями или лицами, связанными с властями РФ во время полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине.
Партнером выставки сначала выступала киевская организация M17 Contemporary Art Center (Центр современного искусства М17), а все деньги, полученные от продаж картин, должны были пойти на поддержку украинского искусства. Однако позже M17 CAC отказалась участвовать в мероприятии.
В пресс-службе галереи Саатчи отмену выставки прокомментировали так: "Мы получили заверения от этих заинтересованных сторон, что они полностью поддерживают проект. Як тільки стало очевидно, що підтримка з боку ряду цих ключових сторін була відкликана, разом із повідомленнями про занепокоєння, висловлені художниками останніми днями, Saatchi Gallery негайно ухвалила рішення скасувати десятиденну виставку та відмовитися від підтримки проєкту".
Марат Гельман, комментируя отмену выставки, заявил, что он "искренне хотел помочь" как человек, занимающийся украинским искусством с 1987 года, но "к сожалению, война, агрессия России в Украине, и все это не столь важно, как то, что я российский галерист".
далі можна не продовжувати - всі чудово знають цього солітера
"Хорошие русские" привычно взялись с наслаждением ковырять свои выдуманные "стигматы святости". То есть, непринуждённо заняли нишу юродивых, к которым в Московии веками относились с брезгливым, но поклонением.
Мы их обвиняем - а они в ответ разбивают лбы и уверены, что этого более чем достаточно для того, чтобы простили, поняли, помогли, признали высокодуховными и даже извинились за пренебрежение и какие-то странные требования что-то исправить. И, безусловно, с юродивых кающихся русских кто же рискнёт требовать компенсации всего, что уничтожили другие, недостаточно просветлённые русские?
Отвратное скоморошество и абсолютное самолюбование. Ну и как же без мессианства: русские в роли этаких "козлищ отпущения", принявших на себя чужие грехи, благородно страдающих и тем стоящих над всеми.
Насколько же паршивые нам соседи достались...
Почему зуд выставить это "искусство" возник именно тогда,
когда Россия отхватила сочных пи ZZдюлей от HIMARS ?
А якби ще українцям насцяти під двері - то ваще супєрпабєда!
От хто б розказав величезну таємницю - от якого *уя їм нейметься? 1/7 частина земної суші! Чого такий нездоровий стояк на Україну у орків?
Дуже сумно що держава Україна досі не візуалізувала правильний образ українства як це зробила Японія із своєю культурою.