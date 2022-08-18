РУС
Новости
14 478 23

Российский коллекционер организовал в Лондоне выставку "Український шлях". Ее отменили из-за возмущения украинцев

виставка

Галерея Саатчи в Лондоне отменила выставку украинского современного искусства под названием "Український шлях", организованную россиянами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Украинскую правду.

Выставка была организована российским банкиром и коллекционером искусства Игорем Цукановым и культурным импрессарио Маратом Гельманом. Она должна была проходить с 3 по 11 сентября, однако на сайте Saatchi Gallery уже нет соответствующего анонса.

Представители украинского культурного сообщества заявили, что считают неприемлемым любое сотрудничество с организациями или лицами, связанными с властями РФ во время полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине.

Смотрите: Выставка уничтоженной в Украине российской техники открылась в центре Праги. ФОТОрепортаж

Партнером выставки сначала выступала киевская организация M17 Contemporary Art Center (Центр современного искусства М17), а все деньги, полученные от продаж картин, должны были пойти на поддержку украинского искусства. Однако позже M17 CAC отказалась участвовать в мероприятии.

В пресс-службе галереи Саатчи отмену выставки прокомментировали так: "Мы получили заверения от этих заинтересованных сторон, что они полностью поддерживают проект. Як тільки стало очевидно, що підтримка з боку ряду цих ключових сторін була відкликана, разом із повідомленнями про занепокоєння, висловлені художниками останніми днями, Saatchi Gallery негайно ухвалила рішення скасувати десятиденну виставку та відмовитися від підтримки проєкту".

Также читайте: Власти Берлина не дали согласия на выставку уничтоженной российской техники, - Мельник

Марат Гельман, комментируя отмену выставки, заявил, что он "искренне хотел помочь" как человек, занимающийся украинским искусством с 1987 года, но "к сожалению, война, агрессия России в Украине, и все это не столь важно, как то, что я российский галерист".

Великобритания (5140) выставка (451) Гельман Марат (9) искусство (255) картина (213) Лондон (366)
+24
Олексій Голобуцький і - блогер Цензора, написав:

"Хорошие русские" привычно взялись с наслаждением ковырять свои выдуманные "стигматы святости". То есть, непринуждённо заняли нишу юродивых, к которым в Московии веками относились с брезгливым, но поклонением.
Мы их обвиняем - а они в ответ разбивают лбы и уверены, что этого более чем достаточно для того, чтобы простили, поняли, помогли, признали высокодуховными и даже извинились за пренебрежение и какие-то странные требования что-то исправить. И, безусловно, с юродивых кающихся русских кто же рискнёт требовать компенсации всего, что уничтожили другие, недостаточно просветлённые русские?
Отвратное скоморошество и абсолютное самолюбование. Ну и как же без мессианства: русские в роли этаких "козлищ отпущения", принявших на себя чужие грехи, благородно страдающих и тем стоящих над всеми.

Насколько же паршивые нам соседи достались...
18.08.2022 14:44
+19
Очень радует тенденция, что люди все меньше начинают копаться в сортах хрюске. Кацап - значит вслед за хрюске кораблем и точка.
18.08.2022 14:40
+18
Марат Гельмінт ....

далі можна не продовжувати - всі чудово знають цього солітера
18.08.2022 14:37
війна, агресія росії в Україні, і все це не так важливо, як те, що я російський -- вона, суть цієї людини".
18.08.2022 14:35
Марат Гельмінт ....

далі можна не продовжувати - всі чудово знають цього солітера
Треба було орган1зувати у Лондон1 виставку награблених в Укра1н1 трус1в та ун1таз1в. Ми би не були проти.
18.08.2022 15:25
А росіянина треба було депортувати на расію. Та галеріста також.
18.08.2022 14:46
Судя по картинке пахло от этой выставки очередным кацапским провокационным дерьмом.
18.08.2022 14:47
операція нквд навіть їжакові в лісі зрозуміло
18.08.2022 14:55
муждабаев давно говорил про этого гильминта. тот еще рос.либерал
18.08.2022 14:56
хотів допомогти?...то допоможи - купи байрактар для ВСУ )))
18.08.2022 14:59
Це не воно причетне до меморіалу у Бабиному яру? І знову ж таки: #иди, #иди, #иди... як вже насолила ця "сіль землі"
18.08.2022 15:04
Можно представить себе это "искусство"...
Почему зуд выставить это "искусство" возник именно тогда,
когда Россия отхватила сочных пи ZZдюлей от HIMARS ?
18.08.2022 15:06
А звідки та картинка ілюстративна? Вона зображує Україну в якості смерті якщо що.
18.08.2022 15:11
нехай спочатку ті московіти, котрі, так би мовити, переймаються українською культурою, спитають у своєї влади, чому знищили єдину Бібліотеку української літератури на московії (за адресою: мацква, вул. Трифонівська, буд. 61, корп. 1). а вже потім, коли щось гарне зроблять для її відновлення, лізуть до Лондону зі своїми виставками.
18.08.2022 15:19
18.08.2022 15:35
На@#₽ любых кацапов и их помощь. Сами разберемся, все что от "хороший" кацапов требуется держаться подальше от Украины,чтобы мы их не видели не слышали. Абсолютно, это лучшее что они могут сделать для Украины.
18.08.2022 15:38
Як усе кацапське, виставка "Український шлях - не все так однозначно"
18.08.2022 15:51
От була б перемога - геж, росіянчеги?
А якби ще українцям насцяти під двері - то ваще супєрпабєда!
18.08.2022 16:37
Не вже не зрозуміло що расєя через такі хитрозроблені заходи хоче продовжувати пропаганду з приниження України на Заході. Україна на Заході буде менше позиціануватися з расєянами якщо буде уникати будьяких спільних заходів з расеєю та білорасеєю...
18.08.2022 16:56
По картинці все ясно, про що мала бути "виставка".
От хто б розказав величезну таємницю - от якого *уя їм нейметься? 1/7 частина земної суші! Чого такий нездоровий стояк на Україну у орків?
18.08.2022 17:27
Рашисти -то збочена нація з манією величі.
18.08.2022 17:45
Ну так, але бляха, чого ми? Чого не казахстан, не азербайджан, не китай, не індія, не пакистан?
18.08.2022 18:46
100% як могли так намагались обірати образ українства на цій виставці. Створити огидні асоціації та робити все те що вже робили раніше росіяни в усьому контенті що вони генерують.

Дуже сумно що держава Україна досі не візуалізувала правильний образ українства як це зробила Японія із своєю культурою.
18.08.2022 19:00
 
 