Если Эрдоган сблизится с Путиным, Вашингтон может рекомендовать вывести американские компании из Турции, - Politico

Администрация президента США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией, которая не собирается вводить санкции против РФ, если эти две страны пойдут на "формальное экономическое партнерство". Возможно, это будут рекомендации о выводе бизнесов из Турции.

Об этом пишет со ссылкой на источник в Белом доме Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"На чьей ты стороне на самом деле? Это вопрос, который обязательно возникнет в голове у президента Украины Владимира Зеленского, когда он встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве в четверг. Из всех членов альянса НАТО Эрдоган, пожалуй, самый скользкий с точки зрения своих пристрастий", – так начинается статья.

Как выразился собеседник издания, у президента США Джо Байдена думают, что Турция "должна быть глобальным центром притяжения для бизнеса и капитала", однако ее тесные взаимоотношения со страной-оккупантом Россией "создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром".

Если Анкара и Москва пойдут на еще большее сближение, то США якобы могут запретить Турции производить расчеты в долларах, говорит источник.

5 августа президент Турции и российский диктатор Владимир Путин встретились в Сочи. Там, как заявил потом Эрдоган, стороны решили нарастить товарооборот до $100 млрд в год и рассчитываться в нацвалютах. В Москве заявили, что Анкара якобы готова платить за газ частично в рублях.

В августе 2022 года в Bloomberg написали, как Турция "хвастается" торговым бумом с Россией, игнорируя призывы к санкциям.

Месяцем ранее глава МИД Кулеба заявил, что Турция "ведет сложную игру по балансировке" и у Украины есть вопросы к политике страны.

8 августа Эрдоган обвинил кого-то в безответственности и желании продолжать войну.

Вашингтон уже вводил санкции против Турции, когда та закупила у России ЗРК С-400; за такой шаг американцы убрали турков из программы производства F-35.