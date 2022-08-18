РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5681 посетитель онлайн
Новости
7 641 33

Если Эрдоган сблизится с Путиным, Вашингтон может рекомендовать вывести американские компании из Турции, - Politico

ердоган,путін

Администрация президента США может рекомендовать американским компаниям пересмотреть бизнес-отношения с Турцией, которая не собирается вводить санкции против РФ, если эти две страны пойдут на "формальное экономическое партнерство". Возможно, это будут рекомендации о выводе бизнесов из Турции.

Об этом пишет со ссылкой на источник в Белом доме Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"На чьей ты стороне на самом деле? Это вопрос, который обязательно возникнет в голове у президента Украины Владимира Зеленского, когда он встретится со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве в четверг. Из всех членов альянса НАТО Эрдоган, пожалуй, самый скользкий с точки зрения своих пристрастий", – так начинается статья.

Как выразился собеседник издания, у президента США Джо Байдена думают, что Турция "должна быть глобальным центром притяжения для бизнеса и капитала", однако ее тесные взаимоотношения со страной-оккупантом Россией "создадут реальные риски для интеграции Турции с остальным миром".

Также читайте: Эрдоган пригласит Зеленского на переговоры с Путиным. Россия вроде бы готова, - CNN Turk

Если Анкара и Москва пойдут на еще большее сближение, то США якобы могут запретить Турции производить расчеты в долларах, говорит источник.

5 августа президент Турции и российский диктатор Владимир Путин встретились в Сочи. Там, как заявил потом Эрдоган, стороны решили нарастить товарооборот до $100 млрд в год и рассчитываться в нацвалютах. В Москве заявили, что Анкара якобы готова платить за газ частично в рублях.

В августе 2022 года в Bloomberg написали, как Турция "хвастается" торговым бумом с Россией, игнорируя призывы к санкциям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": The Washington Post опубликовала детали плана Путина и рассказала, как США предупреждали Зеленского (обновлено)

Месяцем ранее глава МИД Кулеба заявил, что Турция "ведет сложную игру по балансировке" и у Украины есть вопросы к политике страны.

8 августа Эрдоган обвинил кого-то в безответственности и желании продолжать войну.

Вашингтон уже вводил санкции против Турции, когда та закупила у России ЗРК С-400; за такой шаг американцы убрали турков из программы производства F-35.

путин владимир (32217) россия (97292) США (27941) Турция (3541) Эрдоган Реджеп Тайип (949)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Видимо у ***** и есть такая цель с помощью Ердогана расколоть Запад и прекратить поставки нам вооружения. Нужно нам держаться подальше от всех кремлевских марионеток.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:09 Ответить
+16
А если Зеленский сблизится с Эрдоганом то йух нам будет больше а не оружия из США и Великобритании.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:06 Ответить
+11
Якщо "зе" зв'яжеться із слизьким турком, на що вказують часті українсько-турецькі збіговиська, то США і ЄС можуть залишити Україну без фінансової і війскової допомоги і тоді "зе" дуже швидко виконає "дорожну карту" рашистського кровопивці"
показать весь комментарий
18.08.2022 16:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Уж куда ближе... усы хана-эрдогана в непосредственной близости возле ануса *****
показать весь комментарий
18.08.2022 16:06 Ответить
"Може рекомендувати" - це дуже сміливо!
показать весь комментарий
18.08.2022 16:06 Ответить
А если Зеленский сблизится с Эрдоганом то йух нам будет больше а не оружия из США и Великобритании.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:06 Ответить
+ 100 !

нагадаю, Троя знаходиться на території Туреччини і нам водяться...

деревьяні коні із поганою славою
показать весь комментарий
18.08.2022 16:39 Ответить
Видимо у ***** и есть такая цель с помощью Ердогана расколоть Запад и прекратить поставки нам вооружения. Нужно нам держаться подальше от всех кремлевских марионеток.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:09 Ответить
Якщо "зе" зв'яжеться із слизьким турком, на що вказують часті українсько-турецькі збіговиська, то США і ЄС можуть залишити Україну без фінансової і війскової допомоги і тоді "зе" дуже швидко виконає "дорожну карту" рашистського кровопивці"
показать весь комментарий
18.08.2022 16:10 Ответить
Прекрасный дуэт - еврей с турком! Красавцы...
показать весь комментарий
18.08.2022 16:16 Ответить
Тож я й говорю (давно зрозуміло), дивіться - Єрдоган набрався у Путінга лавандоса - бабулеса, але скоро має шанс потрапити під американські санкції. Він звичайно лавндос - бабулес віддавати не захоче (до $$$ навіть чужим звикаєш, здається, що вже твої) - ну і починається на цьому ґрунті між турками та кацапами бавовна.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:12 Ответить
Хитрый турок сумеет усидеть на двух стульях. Главное - бабло...
показать весь комментарий
18.08.2022 16:13 Ответить
А ще Туреччина країна НАТО...ну повний сюр і піздець у світі коїться.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:19 Ответить
Этот турок вонючий, совсем ********** ??
показать весь комментарий
18.08.2022 16:25 Ответить
неофіційне попередження Ердогану від адміністрації Байдена.
на політику Білого Дому
показать весь комментарий
18.08.2022 16:27 Ответить
з Порохом, матЬорим дипломатом, Українцям було б спокійніше
показать весь комментарий
18.08.2022 16:29 Ответить
таки да.
А з ЄрЗе - бздьожно.
А з Порохом - ми про дипломатію згадували постільки поскільки. Ну, були візити...
показать весь комментарий
18.08.2022 16:31 Ответить
У Пердогана и так уже 80% инфляция Если американские компании выведут бизнесы - будет все 300%
показать весь комментарий
18.08.2022 16:36 Ответить
І він, як типовий, нафталіновий диктатор, запропонує "сплотітца вокруг сільного лідєра, протів западного імпєріалізма".
показать весь комментарий
18.08.2022 16:51 Ответить
Хитрожопый Эрдоган Байрактарович играет в свою игру и конечно же щекочет яхонты старику Байдену и его администрации)) Ходит по лезвию бритвы однако)
показать весь комментарий
18.08.2022 16:40 Ответить
Ре-Тай решил примерять шляпу Адольфовны которая славилась свойм известным хитрым местом... пока кремлевский утырок загнан как крыса можно срубить бабла
показать весь комментарий
18.08.2022 16:41 Ответить
Путін обходить санкціі завдяки Турціі, Грузіі, Індіі та других лояльних до нього стран. Нема в мирі едності, кожен за себе, даже ціною життів людей та територій других стран. Це приведе мир до катастрофи якщо Україні не победіт ху.ла. Тому США вихід один оружіе оружіе і оружіе для України поки вона едина взмозі протистояти злу та насилію в мирі.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:45 Ответить
Эрдоган ведет свою политику, продвигая свою страну. Для Украины его поддержка очень существенна, поэтому не надо тут квакать рашотроллям как Турция кидает НАТО. Пишите, рашотроллики, как Китай кидает рабссею и ждет рабссейсскую Сибирь в своих законных объятьях.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:58 Ответить
Эрдоган получил оплату Карабахом и другими вкусняшками и должен отработать заказ в Украине, хотя может и кинуть путлера. Турок - он и в Африке турок.
показать весь комментарий
18.08.2022 16:59 Ответить
Султан сам себе на уме, но складывается впечатление что штаты там что то упустили.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:03 Ответить
А сколько же хвалебных од большинство здешних комментаторов пели эдрогану, как воспевали его еще 4 месяца назад! А я вам говорил!
показать весь комментарий
18.08.2022 17:04 Ответить
Та краще звернути увагу на власне зелене лайно, в першу чергу на кловуна. Особливо після його інтерв'ю, це ж явка з повинною.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:27 Ответить
Є ситуація,коли треба визначатись...Роль теляти,що бігає між двома матками завжди ризикована,маємо безліч персонажів,від Януковича до Галахвастава що програли в такій ситуаціі.Але тепер Ердоган потрібен обом сторонам,він то знає і він на коні...Кожний думає що він за нього,це ж треба уміти так себе поставити...Розумний політик,нам би такого...
показать весь комментарий
18.08.2022 17:31 Ответить
Всим що сьогодні має Турція вона зобовязана членством в НАТО. "Цербер Босфору". Тільки но турки перестануть виконувати цю роль і почнуть обслуговувати фашистський режим ***** вони втратять все і швидко скотяться в середньовіччя.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:40 Ответить
Эрдоган нагнет Уйло. Я в этом уверен.
Чем то Уйло задел Эрдогана ранее и тот затаил на него хороший такой зуб.
Заставил ждать двойника Уйла в Иране. Отказал в строительстве завода Байрактаров Уйлу и при этом организовывает производство в Украине... Операция в Сирии... К тому же наши крымские татары в Крыму и сам вопрос Крыма...
Что в бонусе у Уйла с Эрдоганом? Тот с ним пока что еще общается в обмен на продажи помидор из Турции.
показать весь комментарий
18.08.2022 17:57 Ответить
Эрдоган принял росийскуяу расчетную финансовую систему в турецкие банки и будет платить за росийский газ в рублях. так вот он нагнул пуйло.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:47 Ответить
Ердоган як у тій приказці : хоче і рибку з'їсти - і на фуй не сісти!! Він хоче і з ***** шось "паімєть" і з заходом тримати добрі відносини.. Та тільки старому маразматику навряд чи вдасться всидіти одразу на двох стільцях: дупа навпіл лусне!!
показать весь комментарий
18.08.2022 18:41 Ответить
Давно пора и военную американскую базу с ядерным оружием вывести из турции. Это турецкое гавно ничем не лучше скрепной рашки.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:45 Ответить
говорят русских в турции больше уже чем турков....
показать весь комментарий
18.08.2022 22:46 Ответить
 
 