"Кошелек" запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар убежал от войны на Лазурное побережье. Журналисты призывают ввести против него санкции

Политический соратник кума Путина Виктора Медведчука, народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ и скандальный столичный застройщик Вадим Столар скрывается от российской войны на Лазурном побережье во Франции.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды "Батальон Монако".

По данным расследователя Михаила Ткача, Столар живет в имении в Ницце. Возле дома журналисты сняли два автомобиля. Один зарегистрирован на самого Столара, второй на его отца. "С начала полномасштабного вторжения в течение 6 месяцев Столар не посетил ни одного заседания Верховной Рады. Депутат покинул Украину за несколько дней до нападения России и с тех пор не возвращался", — говорится в расследовании.

Одного из коллег Столара по запрещенной ОПЗЖ Игоря Абрамовича журналисты УП заметили возле имения на живописном мысе Кап-Ферра. У имения — два "Мерседеса", зарегистрированные на, вероятно, мать нардепа Абрамович Елену Давыдовну. Журналисты предполагают, что Абрамович может арендовать эту виллу у российского банкира Бориса Давлетьярова. Как и Столар, Абрамович уехал из Украины в преддверии полномасштабного вторжения России.

Читайте также: Батальон "Монако": СМИ показали, где Суркисы, Жеваго, Столар и другие "VIP-беженцы" пересиживают войну. ВИДЕО

"В мае в парламенте была создана новая депутатская группа "Восстановление Украины", в которую вошли и Столар, и Абрамович, но, похоже, восстанавливать Украину оба депутата пока собираются из Ниццы", — отмечает Михаил Ткач.

Как пишет Европейская правда, Вадим Столар стал известен в 2015-2017 годах как "смотрящий" по сфере строительства в Киеве. Ему принадлежат две девелоперские компании – ENSO (единоличный бенефициар) и bUd development (совладелец). По подсчетам Forbes, в 2021 году Столар занимал 64-ю позицию в перечне самых богатых украинцев с активами 175 млн долларов. Он владелец 33-этажного бизнес-центра "Парус" в центре Киева.

Журналист Сергей Иванов называет Столара "кошельком" ныне запрещенной ОПЗЖ, которая годами лоббировала интересы Кремля в Украине. Он призвал Офис президента Украины и СНБО ввести против него санкции.

"Это какая-то удивительно непотопляемая персона. Столар годами грабил Киев, финансировал пророссийские политические проекты, уничтожал украинские оборонные предприятия. Слишком много совпадений, чтобы считать это случайностью. И если сейчас не существует процедуры, которая позволила бы забрать у него депутатский мандат, нужно по меньшей мере применить санкции СНБО в отношении него и его бизнеса", - написал Иванов в Facebook.