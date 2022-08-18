РУС
"Кошелек" запрещенной ОПЗЖ Вадим Столар убежал от войны на Лазурное побережье. Журналисты призывают ввести против него санкции

Политический соратник кума Путина Виктора Медведчука, народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ и скандальный столичный застройщик Вадим Столар скрывается от российской войны на Лазурном побережье во Франции.

Об этом говорится в расследовании Украинской правды "Батальон Монако".

По данным расследователя Михаила Ткача, Столар живет в имении в Ницце. Возле дома журналисты сняли два автомобиля. Один зарегистрирован на самого Столара, второй на его отца. "С начала полномасштабного вторжения в течение 6 месяцев Столар не посетил ни одного заседания Верховной Рады. Депутат покинул Украину за несколько дней до нападения России и с тех пор не возвращался", — говорится в расследовании.

Одного из коллег Столара по запрещенной ОПЗЖ Игоря Абрамовича журналисты УП заметили возле имения на живописном мысе Кап-Ферра. У имения — два "Мерседеса", зарегистрированные на, вероятно, мать нардепа Абрамович Елену Давыдовну. Журналисты предполагают, что Абрамович может арендовать эту виллу у российского банкира Бориса Давлетьярова. Как и Столар, Абрамович уехал из Украины в преддверии полномасштабного вторжения России.

Читайте также: Батальон "Монако": СМИ показали, где Суркисы, Жеваго, Столар и другие "VIP-беженцы" пересиживают войну. ВИДЕО

"В мае в парламенте была создана новая депутатская группа "Восстановление Украины", в которую вошли и Столар, и Абрамович, но, похоже, восстанавливать Украину оба депутата пока собираются из Ниццы", — отмечает Михаил Ткач.

Как пишет Европейская правда, Вадим Столар стал известен в 2015-2017 годах как "смотрящий" по сфере строительства в Киеве. Ему принадлежат две девелоперские компании – ENSO (единоличный бенефициар) и bUd development (совладелец). По подсчетам Forbes, в 2021 году Столар занимал 64-ю позицию в перечне самых богатых украинцев с активами 175 млн долларов. Он владелец 33-этажного бизнес-центра "Парус" в центре Киева.

Журналист Сергей Иванов называет Столара "кошельком" ныне запрещенной ОПЗЖ, которая годами лоббировала интересы Кремля в Украине. Он призвал Офис президента Украины и СНБО ввести против него санкции.

"Это какая-то удивительно непотопляемая персона. Столар годами грабил Киев, финансировал пророссийские политические проекты, уничтожал украинские оборонные предприятия. Слишком много совпадений, чтобы считать это случайностью. И если сейчас не существует процедуры, которая позволила бы забрать у него депутатский мандат, нужно по меньшей мере применить санкции СНБО в отношении него и его бизнеса", - написал Иванов в Facebook.

+15
У сбу немає часу. Вони зараз шмалять київські добробати на предмет зброї, яку хлопці зібрали для захисту від кацапів...
18.08.2022 16:08 Ответить
+8
...треба лише одну "санкцію"
18.08.2022 16:07 Ответить
+6
Без даху така та подібна хрєнь не може відбуватись...
18.08.2022 16:21 Ответить
найліпші санкції для трутнів - буцигарня
18.08.2022 16:07 Ответить
Про що тут можна говорити? Лише про те що парламент не дієздатний, це збіговисько нікчем, трутнів і чужих для країни людей-пройдисвітів.
18.08.2022 16:34 Ответить
А ещё лучше КОНФИСКАЦИЯ НАГРАБЛЕННОГО И ПОКУПКА НА ЭТИ ДЕНЬГИ ОРУЖИЯ И ПВО ‼️‼️
18.08.2022 16:53 Ответить
А кто конфисковывать будет ? Их дружбаны, которые пока не сбежали точно такие же....У Зеленского недвижимость в Лондоне, на островах, в Крыму....миллионы долларов на счетах в банках.....
18.08.2022 17:27 Ответить
" Украинская правда " превратилась в шестерку каламойши д'Ерьмака. Сейчас и не только в Моноако много из партии "слуги" вывезли миллиарды и жируют припеваючи, но про этих 🐀 ни слова ,в расследовании!
18.08.2022 16:57 Ответить
18.08.2022 16:07 Ответить
У сбу немає часу. Вони зараз шмалять київські добробати на предмет зброї, яку хлопці зібрали для захисту від кацапів...
18.08.2022 16:08 Ответить
и ведь не бегут в кацапию, с#ки.
18.08.2022 16:08 Ответить
чекають
18.08.2022 16:10 Ответить
Цей гандон стоїть за знищенням Банку Аркада ,краху та відчудження земель,які належали Банку. Інвесторів,звісно кинули.
18.08.2022 16:10 Ответить
За пару днів до повномаштабного вторгнення. СовпаденіЄ?
18.08.2022 16:16 Ответить
начинаем смеяться, и как это ему не приставили штамп с кораблем.
18.08.2022 16:16 Ответить
Без даху така та подібна хрєнь не може відбуватись...
18.08.2022 16:21 Ответить
Баканов був дахом? І не факт, що він один.
18.08.2022 16:33 Ответить
" Вадим Столар стал відомив у 2015-2017 роках як "смотрящий" за сферой будівництва в Києві. Джерело:
18.08.2022 16:38 Ответить
2015-2017 роках нiякого баканова ще не було - була соева барига ...
18.08.2022 16:56 Ответить
"І якщо зараз не існує процедури "Єлементарно Ватсон Сбирается рада і приймае закон обрізать йому і таким як він яйця з конфіскаціей майна без суда і слідства на підставі втечи з країни під час війни.
18.08.2022 16:29 Ответить
Он же не создал оборону, как Корбан‼️
показать весь комментарий
И снова кошерный...
18.08.2022 16:32 Ответить
Більше за все всі ці паразити бояться, щоб годівницю їм в Україні не прикрили.
Гадя там, а смотрящій по дерибану Києва тут. Ось новий дерибан з Віталькою 25.08 готуюсь і ніхто їм не наказ.
18.08.2022 16:34 Ответить
Хороше розслідування. І журналіст Ткач провітрився в Ніццу, і увагу відвернули від розмінованого невідомо ким Чонгару.
18.08.2022 16:36 Ответить
Питання тільки, - чому Столар знав що буде напад і вчасно змився, а мешканці Бучі - ні...
18.08.2022 16:38 Ответить
"Укр брехню "беня КАКЛАМОЙ спонсирует СОДЕРЖИТ ПРИКУПИЛ, Главная редакторша дупу рвала за то что слуги правильно сняли Денисову а оказалось ,что она была права и все подтвердилось ! Продажные шлюхи
18.08.2022 17:05 Ответить
Пошлите к нему Меркадера.
18.08.2022 16:42 Ответить
Це не парламент ,а пародія якась .Як ***..ь депутат виїхав з країни коли війна , якого х..я воно ще досих пір депутат .Нах@й всіх втікачів .Під суд .
18.08.2022 16:44 Ответить
І ви хочете , щоб цивілізований світ допомагав нам і завалив зброєю ?
18.08.2022 16:49 Ответить
Під який суд? Під той, що дав корегуввльнику вогню в Одеській області 5 років (і через 2 роки випустят за примірну поведінку)?
Не смешіть мене!
Що нардепи, що судді - одна сволота...
18.08.2022 16:53 Ответить
найкраща санкція - націоналізація всього майна і банківських вкладів. повернеться, в буцегарню.
18.08.2022 17:03 Ответить
Почему то народ не знал а те кому надо были в курсе.
18.08.2022 17:04 Ответить
"Бульварна правда" перейшла на замовні сюжети остаточно, Гонгадзе десь "перевертається в труні".
18.08.2022 19:32 Ответить
 
 