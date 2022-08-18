Трактор подорвался во время сбора урожая в Киевской области, водитель получил ранения, - ОВА

В Вышгородском районе Киевской области во время уборки урожая на взрывном предмете подорвался трактор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской областной военной администрации.

"Недалеко от села Зеленая Поляна Вышгородского района во время сбора урожая на взрывном предмете подорвался трактор. Водитель техники получил телесные повреждения. Ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели и все необходимые службы.

Читайте также: По дороге на Кинбурнскую косу на взрывчатке взорвалась гражданская легковушка, два человека погибли, один человек - ранен, - ОВА

"Часть полей, лесных массивов, водоемов и других участков до сих пор остаются необследованными. Работы по разминированию продолжаются", - подчеркнули в ОВА.