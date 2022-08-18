РУС
Трактор подорвался во время сбора урожая в Киевской области, водитель получил ранения, - ОВА

трактор

В Вышгородском районе Киевской области во время уборки урожая на взрывном предмете подорвался трактор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской областной военной администрации.

"Недалеко от села Зеленая Поляна Вышгородского района во время сбора урожая на взрывном предмете подорвался трактор. Водитель техники получил телесные повреждения. Ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

На месте работают спасатели и все необходимые службы.

Читайте также: По дороге на Кинбурнскую косу на взрывчатке взорвалась гражданская легковушка, два человека погибли, один человек - ранен, - ОВА

"Часть полей, лесных массивов, водоемов и других участков до сих пор остаются необследованными. Работы по разминированию продолжаются", - подчеркнули в ОВА.

Киевская область (4363) минирование (1449) ОГА (2398) ранение (3426) трактор (65)
хто там вірує в Бога? Покажіть редактору Цензорнет як виглядає трактор)))
я розумію, що в україні не журналістика, а насрано, але ж між трактором і комбайном (що на картинці) все ж є різниця!!!!
18.08.2022 16:28 Ответить
Крепкий комбайн танк бы в щепки занесло от детанации снарядов человек ввжел и славно богу
18.08.2022 16:42 Ответить
Трактор, кажете?
Добре, хоч не підводний човен ))
18.08.2022 16:49 Ответить
Нагадало мені воронезького коня Ярижа. Скульптор, який ліпив коня, мабуть, ніколи у житті коней не бачив, та ще й ліпив з бодуна. Так і комбайн до трактора: https://www.yaplakal.com/forum2/topic67397.html
18.08.2022 17:14 Ответить
эксковаатор нынче ща не дешевый 10000млн гривнов стое или как он бульдозэр..та не ..-а комбайн..ну не кухонный...((
18.08.2022 17:18 Ответить
И кто теперь будет покупать новый комбайн вместо этого ? И за какие шиши ? А водиле на лечение кто оплачивать будет ? снова семья и волонтёры ?
