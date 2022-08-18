Трактор подорвался во время сбора урожая в Киевской области, водитель получил ранения, - ОВА
В Вышгородском районе Киевской области во время уборки урожая на взрывном предмете подорвался трактор.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской областной военной администрации.
"Недалеко от села Зеленая Поляна Вышгородского района во время сбора урожая на взрывном предмете подорвался трактор. Водитель техники получил телесные повреждения. Ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
На месте работают спасатели и все необходимые службы.
"Часть полей, лесных массивов, водоемов и других участков до сих пор остаются необследованными. Работы по разминированию продолжаются", - подчеркнули в ОВА.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
я розумію, що в україні не журналістика, а насрано, але ж між трактором і комбайном (що на картинці) все ж є різниця!!!!
Добре, хоч не підводний човен ))