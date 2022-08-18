"Любой территориальный компромисс с Кремлем - это война, отложенная на будущее", - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что территориальных компромиссов с Россией быть не может.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"О вопросе, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 г. Любой территориальный компромисс с Кремлем - это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить позвоночник российскому "колоссу на глиняных ногах", - подчеркнул он.
І глобальні витрати на тривалу війну зростатимуть.
путін хоче взяти якомога більше України, оголосити про перемогу, а потім закликатиме західні країни нав'язати Україні свої умови. Натомість він позбавить решту світу від розорення, голоду, холоду і загрози ядерного Армагеддону.
Прийняти цю угоду було б серйозним прорахунком. Україна зіткнеться з перманентною російською агресією. Чим більше путін вважатиме, що він досяг успіху в Україні, тим більш войовничим він стане.
Кращий спосіб запобігти наступній війні - перемогти його в цій.
Україна повинна мати більше зброї. Ризик ескалації сьогодні реальний, але якщо поганий мир буде нав'язаний Україні, ядерні загрози путіна не припиняться. Вони тільки стануть більш небезпечними.
Україна та її союзники i прихильники мають мотивованих воїнів, гроші та матеріально-технічну базу, щоб перемогти у війні.