"Любой территориальный компромисс с Кремлем - это война, отложенная на будущее", - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что территориальных компромиссов с Россией быть не может.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"О вопросе, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 г. Любой территориальный компромисс с Кремлем - это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить позвоночник российскому "колоссу на глиняных ногах", - подчеркнул он.

Читайте также: Территориальный компромисс с РФ – выход Украины на границы 1991 года, - Резников