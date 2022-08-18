РУС
"Любой территориальный компромисс с Кремлем - это война, отложенная на будущее", - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что территориальных компромиссов с Россией быть не может.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"О вопросе, в каких пределах восстановление границ является целью Украины? Только полная деоккупация до границ 1991 г. Любой территориальный компромисс с Кремлем - это война, отложенная на будущее. Именно сегодня имеем шанс перебить позвоночник российскому "колоссу на глиняных ногах", - подчеркнул он.

Читайте также: Территориальный компромисс с РФ – выход Украины на границы 1991 года, - Резников

Данилов Алексей (1066) россия (97292) территориальная целостность (282)
Топ комментарии
Думка правильна
18.08.2022 16:34 Ответить
Данилов, вместо нудной демагогии, что с Азовом?
18.08.2022 16:35 Ответить
Я больше скажу, что любые переговоры с кремлем ето удар по Украине в первую очередь
18.08.2022 16:34 Ответить
Уряд України має щомісячний дефіцит у розмірі 5 млрд доларів, і країна потребуватиме відбудови після війни. Суспільна підтримка України на Заході буде підірвана безліччю тисків, від інфляції до виборів , включаючи, вже в 2023 році, агітацію в Америці українофобського шанувальника путіна, Дональда Трампа.

І глобальні витрати на тривалу війну зростатимуть.

путін хоче взяти якомога більше України, оголосити про перемогу, а потім закликатиме західні країни нав'язати Україні свої умови. Натомість він позбавить решту світу від розорення, голоду, холоду і загрози ядерного Армагеддону.

Прийняти цю угоду було б серйозним прорахунком. Україна зіткнеться з перманентною російською агресією. Чим більше путін вважатиме, що він досяг успіху в Україні, тим більш войовничим він стане.

Кращий спосіб запобігти наступній війні - перемогти його в цій.

Україна повинна мати більше зброї. Ризик ескалації сьогодні реальний, але якщо поганий мир буде нав'язаний Україні, ядерні загрози путіна не припиняться. Вони тільки стануть більш небезпечними.

Україна та її союзники i прихильники мають мотивованих воїнів, гроші та матеріально-технічну базу, щоб перемогти у війні.
18.08.2022 22:11 Ответить
Такое впечатление что Данилов боится, кто-то может заставить Украину пойти на компромисс, между строк читается.
18.08.2022 22:58 Ответить
Переговори звичайно потрібні але не на умовах Росії ( недоімперії) . І Україна правильно робила що підписала мінські угоди але їх не виконувала. Цим самим Україна відтягувала час війни тому що тоді було б набагато важче воювати. Тобто в Україні не такі вже й дурні щоб виконувати мінські угоди. А Росія думала що такий документ щось вартий? Це не документ а вимоги які є неприйнятними для України.
19.08.2022 09:12 Ответить
