Число жертв в результате удара РФ по Харькову возросло до 12 человек, - ГСЧС
В результате удара российских оккупантов по Салтовскому району Харькова погибли 12 человек. В то же время 20 человек получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.
"К сожалению, по состоянию на 15:00 известно о 12 погибших. Все они гражданские. Многие пожилые и с ограниченными возможностями. Никакого военного объекта рядом с разрушенным домом нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе спасательной операции удалось спасти 4 человека. Все они получили травмы разной тяжести. В общей сложности травмы получили 20 человек.
Напомним, 17 августа российские оккупанты наносили массированные ракетные удары по Харькову. Под ударом российских террористов снова оказались мирные спальные районы с гражданскими людьми.
Щоб змусити до переговорів.
кацапы должны страдать минимум зеркально...а кращэ помножыты на два.
Война началась с момента захода в днры. зеркальная дата