Число жертв в результате удара РФ по Харькову возросло до 12 человек, - ГСЧС

харків

В результате удара российских оккупантов по Салтовскому району Харькова погибли 12 человек. В то же время 20 человек получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

"К сожалению, по состоянию на 15:00 известно о 12 погибших. Все они гражданские. Многие пожилые и с ограниченными возможностями. Никакого военного объекта рядом с разрушенным домом нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе спасательной операции удалось спасти 4 человека. Все они получили травмы разной тяжести. В общей сложности травмы получили 20 человек.

Напомним, 17 августа российские оккупанты наносили массированные ракетные удары по Харькову. Под ударом российских террористов снова оказались мирные спальные районы с гражданскими людьми.

Це під переговори путін робить.
Щоб змусити до переговорів.
18.08.2022 16:51 Ответить
ещё раз...
кацапы должны страдать минимум зеркально...а кращэ помножыты на два.
18.08.2022 16:54 Ответить
когда будет ответ по Белгороду?
18.08.2022 16:54 Ответить
Сьогодні.
18.08.2022 16:57 Ответить
Ростовская область, 22 февраля 2022. DON24.RU. Российская армия начала заходить на территорию ДНР и ЛНР, чью независимость вчера признала Россия. Об этом пишут пользователи соцсетей.
Война началась с момента захода в днры. зеркальная дата
18.08.2022 17:30 Ответить
 
 