Через румынский канал проходит значительно меньше судов с зерном, чем планировалось, - Кубраков

Украина договорилась с румынской стороной о 8 судах, которые будут ежедневно проходить через канал Сулина, однако этого не происходит.

Об этом в комментарии Суспільному рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ. По его словам, больше всего на работу дунайских портов влияет румынский канал Сулина.

"У нас был исключительно один день, когда мы вышли на уровень восемь (судов. - Ред.), а всегда это менее четырех. Всегда один, два, три или четыре судна в сутки проходят через канал Сулина", - отметил чиновник.

Он объяснил, что причины этой проблемы – на румынской стороне.

"Они не могут подобрать людей в штат, увеличить количество лоцманов, то есть они не были готовы к такому количеству судов в этом регионе", - пояснил Кубраков.

По словам министра, для того чтобы выйти на довоенные объемы, нужно, чтобы таких судов заходило 100-150 в месяц.

Напомним, 22 июля в Стамбуле по предложению Организации Объединенных Наций Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Инициативу о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный".

1 августа в рамках реализации договоренностей из Одесского порта отправилось первое судно – RAZONI под флагом Сьерра-Леоне. Судно перевозило 26 тысяч тонн украинской кукурузы.

На сегодняшний день в направлении Босфора вышло 25 судов с украинским продовольствием.