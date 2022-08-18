РУС
В результате российских ракетных ударов по Харькову и Краснограду погибли 19 человек, - прокуратура

По состоянию на 16:30 18 августа известно о 19 погибших и 45 раненых в результате ракетных ударов, нанесенных российскими оккупационными войсками по Харькову и Краснограду в среду и четверг.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, в результате удара по Салтовскому району Харькова в среду вечером погибли 13 человек, 20 ранены. Ракетный удар по Слободскому району Харькова привел к смерти четырех мирных жителей и ранению еще 22 человек. В Краснограде в результате попадания российской ракеты в частный дом в четверг утром два человека погибли, три ранены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обстрел Харькова: среди погибших - мать легкоатлетки Табашник. ВИДЕО

обстрел (29640) Харьков (7747) Харьковщина (5577)
просто тупые кацапы нэ можуть дотумкаты,шо колят антидот от кацапофилии..
18.08.2022 17:23 Ответить
18.08.2022 17:25 Ответить
судячи з інформації про величезну кількість ракет, яку кацапи натягли до ********, дуже скоро багато міст України чекає щось подібне.
18.08.2022 17:25 Ответить
Жаль. що у Харкова немає таких знаменитостей. як генерал Марченко чи генерал Кривонос. Вони б захистили Харків від такого знищення. адже там до кордону рукою подати...

19.08.2022 00:14 Ответить
 
 