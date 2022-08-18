В результате российских ракетных ударов по Харькову и Краснограду погибли 19 человек, - прокуратура
По состоянию на 16:30 18 августа известно о 19 погибших и 45 раненых в результате ракетных ударов, нанесенных российскими оккупационными войсками по Харькову и Краснограду в среду и четверг.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
По его словам, в результате удара по Салтовскому району Харькова в среду вечером погибли 13 человек, 20 ранены. Ракетный удар по Слободскому району Харькова привел к смерти четырех мирных жителей и ранению еще 22 человек. В Краснограде в результате попадания российской ракеты в частный дом в четверг утром два человека погибли, три ранены.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Don Bessam #359417
показать весь комментарий18.08.2022 17:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Alexander Savely
показать весь комментарий18.08.2022 17:25 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
cimbitep
показать весь комментарий18.08.2022 17:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Валентина Горшкова
показать весь комментарий19.08.2022 00:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль