В результате российских ракетных ударов по Харькову и Краснограду погибли 19 человек, - прокуратура

По состоянию на 16:30 18 августа известно о 19 погибших и 45 раненых в результате ракетных ударов, нанесенных российскими оккупационными войсками по Харькову и Краснограду в среду и четверг.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его словам, в результате удара по Салтовскому району Харькова в среду вечером погибли 13 человек, 20 ранены. Ракетный удар по Слободскому району Харькова привел к смерти четырех мирных жителей и ранению еще 22 человек. В Краснограде в результате попадания российской ракеты в частный дом в четверг утром два человека погибли, три ранены.

