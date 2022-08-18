Рашисты вывезли в неизвестном направлении херсонца, у которого нашли флаг Украины, - полиция

Российские захватчики похитили мужчину из дома в оккупированном Херсоне. Во время незаконного обыска они обнаружили у него флаг Украины.

Об этом сообщает полиция Херсона, информирует Цензор.НЕТ.

Так, рашисты ворвались в дом 45-летнего местного жителя.

"На территории домовладения оккупанты провели незаконный обыск, в гараже нашли флаг Украины, после чего военные связали мужчине руки, закрыли лицо, поместили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Сейчас местонахождение мужчины неизвестно". – говорится в сообщении.

