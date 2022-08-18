Рашисты вывезли в неизвестном направлении херсонца, у которого нашли флаг Украины, - полиция
Российские захватчики похитили мужчину из дома в оккупированном Херсоне. Во время незаконного обыска они обнаружили у него флаг Украины.
Об этом сообщает полиция Херсона, информирует Цензор.НЕТ.
Так, рашисты ворвались в дом 45-летнего местного жителя.
"На территории домовладения оккупанты провели незаконный обыск, в гараже нашли флаг Украины, после чего военные связали мужчине руки, закрыли лицо, поместили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Сейчас местонахождение мужчины неизвестно". – говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То може нам так само з колаборантами-викрасти, та вивезти і з кінцями. А то в толерантність з зрадниками під час війни граємся!
Саме так треба буде діяти з росіянами в рф. Росіяни і рф повинні зникнути за всі ті злочини що зробив цей народ гній, це народ гоблін.