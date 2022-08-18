РУС
Рашисты вывезли в неизвестном направлении херсонца, у которого нашли флаг Украины, - полиция

Российские захватчики похитили мужчину из дома в оккупированном Херсоне. Во время незаконного обыска они обнаружили у него флаг Украины.

Об этом сообщает полиция Херсона, информирует Цензор.НЕТ.

Так, рашисты ворвались в дом 45-летнего местного жителя.

"На территории домовладения оккупанты провели незаконный обыск, в гараже нашли флаг Украины, после чего военные связали мужчине руки, закрыли лицо, поместили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Сейчас местонахождение мужчины неизвестно". – говорится в сообщении.

Зебил, доколе? Ждешь пока распогодится или пинков ожидаешь?
18.08.2022 17:36 Ответить
Гидотні орки.
18.08.2022 17:39 Ответить
Лютий треш! Українця в Україні за український прапор викрали та вивезли!
То може нам так само з колаборантами-викрасти, та вивезти і з кінцями. А то в толерантність з зрадниками під час війни граємся!
18.08.2022 17:51 Ответить
ЗЄЛЯ,блєать! Не жуй соплі! Чи ти тащишся од всього зеленого?
18.08.2022 18:16 Ответить
Хуже не будет, хоть поржем.
18.08.2022 18:17 Ответить
Він вже швидше за все замурдований та мертвий. Вчіться.

Саме так треба буде діяти з росіянами в рф. Росіяни і рф повинні зникнути за всі ті злочини що зробив цей народ гній, це народ гоблін.
18.08.2022 18:39 Ответить
 
 