В Латвии подготовили поправки к закону об иммиграции - россияне и белорусы могут остаться без работы

МВД Латвии разработало поправки к Закону об иммиграции, согласно которым граждане России и Беларуси не смогут повторно получить временный вид на жительство (ВНЖ) до 30 июня 2023 года.

Законопроект направлен на согласование другим латвийским министерствам, затем его рассмотрят парламент и правительство страны, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Министерство предложило сделать ряд исключений и позволить продлевать ВНЖ тем, кто входит в одну из этих категорий:

люди, которые длительное время находятся в Латвии, например, бывшие граждане и неграждане Латвии;

люди, находящиеся в Латвии по соображениям гуманности или в интересах латвийского государства;

люди, имеющие тесные семейные связи с гражданами или негражданами Латвии (в том числе, вдовы и вдовцы, или те, кто имеет общих детей).

Также, согласно предложенным поправкам, продлить временный ВНЖ смогут студенты и научные работники, которые после завершения учебы или научного проекта собираются остаться в Латвии на срок до девяти месяцев, чтобы найти работу или начать бизнес.

Помимо того, МВД предложило приостановить выдачу россиянам и белорусам долгосрочных виз до 30 июня 2023 года, сделав ряд исключений, например, выдавать визы по соображениям гуманности или в интересах государства. Также визы смогут получить международные грузовые и пассажирские перевозчики и люди, которые собираются въехать в Латвию, чтобы получить разрешение на пребывание.

В МВД считают, что в случае принятия поправок работодателям в Латвии придется прервать трудовые отношения с работниками из россии и беларуси. По данным на 1 июля, в Латвии с действующими видами на жительство находились 2 180 работников, 144 предпринимателя и 22 инвестора из России и Беларуси. По данным на 1 августа, с действующими визами, выданными в связи с работой, в Латвии находились 2 099 граждан россии и беларуси.

После полномасштабного российского вторжения в Украину Латвия практически перестала выдавать визы и виды на жительство гражданам России. В августе, на фоне продолжающейся войны, местные власти начали активно обсуждать ограничения для россиян, получивших в стране виды на жительство.