Зеленский и Эрдоган обсудили зерновую инициативу, ситуацию на ЗАЭС и оборонное взаимодействие

Президент Владимир Зеленский рассказал детали встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Визит Президента Турции в Украину – весомый месседж поддержки со стороны столь мощной страны. Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Таипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов, масштабное воровство Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия.

Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества между Украиной и Турцией усилит обе стороны", - говорится в сообщении.

