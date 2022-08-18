РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5969 посетителей онлайн
Новости Война
4 289 35

Зеленский и Эрдоган обсудили зерновую инициативу, ситуацию на ЗАЭС и оборонное взаимодействие

зеленський,ердоган

Президент Владимир Зеленский рассказал детали встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Визит Президента Турции в Украину – весомый месседж поддержки со стороны столь мощной страны. Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Таипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов, масштабное воровство Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия.

Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества между Украиной и Турцией усилит обе стороны", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт в Оленевке: Гутерриш сообщил Зеленскому о подготовке миссии ООН

Зеленский Владимир (21990) Эрдоган Реджеп Тайип (949)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
жидкий доклад, правду давай!
показать весь комментарий
18.08.2022 18:05 Ответить
+13
Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі
показать весь комментарий
18.08.2022 18:12 Ответить
+13
Шо на цей раз найвеличніший вирішив збрехнути? І якими втратами і жертвами це стане?
показать весь комментарий
18.08.2022 18:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жидкий доклад, правду давай!
показать весь комментарий
18.08.2022 18:05 Ответить
Ну ...правду,через...Вашингтон пост сообщит...
показать весь комментарий
18.08.2022 19:11 Ответить
Скорiше через Vogue..
показать весь комментарий
18.08.2022 19:25 Ответить
че то темніт зе...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:06 Ответить
це для цього Ердоган пхався з Польщі автобусом і чекав 3 годи на пункті пропуску ?

хтось бреше !!!
показать весь комментарий
18.08.2022 18:06 Ответить
Ну звісно хто. Нащадок яничар Це він про вагнера та напад орків на Україну брехав
показать весь комментарий
18.08.2022 18:15 Ответить
Ситуація на ЗАЕС за...шибісь, із зерновою ініціативою Ердоган вже розібрався - купує зерно і в нас і в рашки (не ясно чиє, може й крадене в України) а з обороною що там, все ок.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:12 Ответить
Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі
показать весь комментарий
18.08.2022 18:12 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 21:02 Ответить
Шо на цей раз найвеличніший вирішив збрехнути? І якими втратами і жертвами це стане?
показать весь комментарий
18.08.2022 18:14 Ответить
по потужному меседжу найвеличнішого зустріч ввійде в історію як ердоган1, або оман2.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:15 Ответить
то скажи ж вже, що ж там ***** передало?
показать весь комментарий
18.08.2022 18:15 Ответить
Ну турецькі змі або CNN нам розкаже що і до чого.Так шо зе краще правду кажи,бо знову будеш віднєкуватись і бекати.Невірю що турок і португальчик просто приїхали мило посидіти до Львова,і кавусі випити..
показать весь комментарий
18.08.2022 18:21 Ответить
не вiрьте падлу..воно з самого початку зе дiбiлiзма нас за лохiв рахуhttps://kras-meria.in.ua/24724.html є
показать весь комментарий
18.08.2022 18:24 Ответить
Гаварілі би есчо,да боліт,самі знаєте,що...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:24 Ответить
знову буде пів року про шашлики свистіти???
а правда може бути гіркою... бо ніхто з тих хто допомагав боротися проти ***** не були запрошені на "сообразить на троих"... і це напрягає і занепокоює... бо брехнею від боневтіка ситі по вуха...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:24 Ответить
Похоже вся проблема в том, чтобы нашелся один смелый полицейский, который остановит кортеж Ермака и найдет у него в машине порошок белого цвета. А рядом пили пиво бойцы ССО, которые выступят гарантами равноправия граждан Украины.
И все. За 24 часа все кабинеты ОП будут пустые, а гарант будет трястись и плакать в своем кабинете... И потом внимательно перечитает Конституцию и будет ее исполнять...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:36 Ответить
Или же Сергея Жадана может ожидать ссылка в Форт Урале...
показать весь комментарий
18.08.2022 18:38 Ответить
Залужный - не позорь погоны! Объясни клоуну, что миллиарды долларов США, их спутниковая разведка, их дроны камикадзе и турецкие байрактары - это как взрослый матерый слон и самец **********! Турками понукает тот, кого болше всех лежит на их пляжах и кто больше всех покупает их помидоры. А вся их оборонка может рухнуть в один день, когда американцы наложат на них санкции, как на экономического союзника России.
И проливы можно закрыть не только в Стамбуле, но и в Эгейском море - на входе в Чаннакале.
А туркам нужно помнить, что право контролировать проливы им не русский царь подарил, а французы с англичанами. Могут и отобрать!
А Зеленский - тупой мальчик в руках жестких прожженных дядей педофилов.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:31 Ответить
чучєлка, ти шото раскудахталась сьогодні
показать весь комментарий
18.08.2022 19:27 Ответить
Вроде бы турки положили заранее на оборонные санкции европы и америки. И потом, какие же нехорошие эти турки, оказывается, и завод Байрактаров строят, и те же Байрактары дарят, и зерно Украины вывозят( в казну Украины), а вам все мало. Не лижет же он жопу европе и америке. А жополизам это не нравится. Нехороший шайтан этот Эрдоган. Послать бы всех нах, и будет просто красавцем. Эрдоган единственный президент, который занят конкретными делами, в отличии от президентов гейропы. И если Зеленский делает такие доклады, значит Турция ближе к Украине, чем к кацапии. Неблагодарность..........
показать весь комментарий
18.08.2022 18:49 Ответить
расскажи, умный человек, а почему в Турции инфляция 80% при таком успешном султане?

завод Байрактаров строят только чтобы украинские двигатели для них получать - или ты думал это они по доброте душевной все "дарят"?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:30 Ответить
В Турции инфляция 80 % оттого, что, на них давят и с твоей хваленой гейропы, и с америки. По твоим выводам нужно стать раком, чтобы в стране не было инфляции? Будет время еще вспомнишь мои слова, гейропа вам ещё поставит условия. Мало не покажется. Это они сейчас поддерживают вас только потому, что на той стороне баррикад кацапия.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:18 Ответить
По поводу двигателей. В Турции из-за санкций уже почти готов самолет 5-го поколения. Сами сделали. Или думаешь там нет умов? Годом позже, или больше, но они добиваются своего. Строят завот из-за двигателей. А Украине от этой сделки вообще нет пользы. Так получается? Нельзя сделать свои ударные беспилотники без турков? Не получается. Где-то Украина впереди, где-то Турция преуспела. Вот и решили соединить свои возможности, во благо СВОИХ ГОСУДАРСТВ. Это плохо?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:30 Ответить
molodet
показать весь комментарий
18.08.2022 20:06 Ответить
Золоті слова !! Як би там Ердоган не намагався каламутити воду - якщо він не передумає, і далі комбінуватиме, то з ним і з Туреччиною відбудеться велика непонятка!!
(Я чому то думаю, що вже не передумає??)
Жадность фраера погубит👈
показать весь комментарий
18.08.2022 19:16 Ответить
н отобрать а вместе с тобой *** сосат будете неблагодпрные сволочи.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:08 Ответить
А может быть и турецкие помидоры будут в Россию завозить через Одессу?
показать весь комментарий
18.08.2022 18:41 Ответить
...к тому идет
показать весь комментарий
18.08.2022 19:31 Ответить
***** на каркалыгу! Лом Каддафи ждет новую диктаторскую жопу.
показать весь комментарий
18.08.2022 18:53 Ответить
Агрономи, блін!
показать весь комментарий
18.08.2022 21:25 Ответить
Зеленский в парадной майке.
показать весь комментарий
18.08.2022 22:46 Ответить
 
 