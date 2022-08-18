Зеленский и Эрдоган обсудили зерновую инициативу, ситуацию на ЗАЭС и оборонное взаимодействие
Президент Владимир Зеленский рассказал детали встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Визит Президента Турции в Украину – весомый месседж поддержки со стороны столь мощной страны. Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Таипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов, масштабное воровство Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. Также коснулись вопросов оборонного взаимодействия.
Уверен, дальнейшее расширение сотрудничества между Украиной и Турцией усилит обе стороны", - говорится в сообщении.
хтось бреше !!!
а правда може бути гіркою... бо ніхто з тих хто допомагав боротися проти ***** не були запрошені на "сообразить на троих"... і це напрягає і занепокоює... бо брехнею від боневтіка ситі по вуха...
И все. За 24 часа все кабинеты ОП будут пустые, а гарант будет трястись и плакать в своем кабинете... И потом внимательно перечитает Конституцию и будет ее исполнять...
И проливы можно закрыть не только в Стамбуле, но и в Эгейском море - на входе в Чаннакале.
А туркам нужно помнить, что право контролировать проливы им не русский царь подарил, а французы с англичанами. Могут и отобрать!
А Зеленский - тупой мальчик в руках жестких прожженных дядей педофилов.
завод Байрактаров строят только чтобы украинские двигатели для них получать - или ты думал это они по доброте душевной все "дарят"?
(Я чому то думаю, що вже не передумає??)
Жадность фраера погубит👈