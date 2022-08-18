РУС
Подписан меморандум об участии Турции в послевоенном восстановлении инфраструктуры Украины, - ОП

туреччина,відбудова

Во Львове в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана подписан Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении нашей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Документ подписали Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш.

"Турция – наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности, Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Александр Кубраков.

Предполагается, что турецкие государственные и бизнес-структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

В качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень со столицей. Он был разрушен в начале полномасштабного российского вторжения и фактически это остановило наступление агрессора на столицу.

В ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты.

Топ комментарии
+16
Щось дуже спішать дерибанити.
18.08.2022 18:13 Ответить
+12
Ахренеть, а эти зеленые суперменши спросили американцев - согласны ли они, чтобы их деньги раздерибанили киевские евреи с турками?
Видит бог, я до этого всегда относился с уважением к людям еврейской - отец моего друга был учителем математики в нашей школе.
Но евреям нужно подушками удавить кой-кого - несчастье нации...
18.08.2022 18:21 Ответить
+12
Побачили як красти мільярди на дорогах, а тут бездонна кормушка. І їм без різниці скільки територій буде в України, їм головне заморозити бойові дії і починати свої схеми із зеблом.
18.08.2022 18:23 Ответить
тобто "ні про шо"
18.08.2022 18:13 Ответить
Щось дуже спішать дерибанити.
18.08.2022 18:13 Ответить
Чого спішать?)) другий термін ще не гарантований, більшість 73відсоткових за кордоном, диви і слимак арестович стане президентом на втіху расєянам...
18.08.2022 19:27 Ответить
так це він для цього від куйла приїздив....чи напамятати боневтіку про грошенята в омані вже отримані...
18.08.2022 18:18 Ответить
ну зато буба краватку на майку не одел...рыстократы должны марку держать всехта...
18.08.2022 18:18 Ответить
Ну лєнка завжди може розчепірити ноги, щоб заспокоїти "афіциальних ліц".
18.08.2022 18:26 Ответить
Теля щє в гузні а вони вже навар ділять...
18.08.2022 18:20 Ответить
Ахренеть, а эти зеленые суперменши спросили американцев - согласны ли они, чтобы их деньги раздерибанили киевские евреи с турками?
Видит бог, я до этого всегда относился с уважением к людям еврейской - отец моего друга был учителем математики в нашей школе.
Но евреям нужно подушками удавить кой-кого - несчастье нации...
18.08.2022 18:21 Ответить
Как говорила Спартц - мы не хотим еще одного Афганистана. Афганистан кто не знает был страной-витриной, куда США вкладывали кучу денег для того чтобы показать что демократия возможна, но деньги разворовывались местными чиновниками, а американские власти на это не обращали внимание, так как это вредило их политике.
18.08.2022 18:25 Ответить
не путай криворогих с киевскими...
18.08.2022 18:25 Ответить
Побачили як красти мільярди на дорогах, а тут бездонна кормушка. І їм без різниці скільки територій буде в України, їм головне заморозити бойові дії і починати свої схеми із зеблом.
18.08.2022 18:23 Ответить
Так европейские строители не будут брать взяток. А турки - это же свои братаны. С ними легко и понятно договориться, как наворовать побольше.

Ни одного вороватого чиновника за время войны не арестовали. Только тех, на кого заказ или внутренняя грызня. Вот если бы расстреляли тех чиновников, кто без уплаты пошлины ввез себе бэнтли или иной хлам дорогущий, то совсем другой разговор был бы.

Никто не собирается жить как в Европе, 99% чиновников и дальше собираются воровать, брать взятки, жить в роскоши и ничего не делать. Закон об оружии так или иначе сольют, неспешно, но сольют.
18.08.2022 18:50 Ответить
Взяли на себе ще зобов'язань, чому ні.
18.08.2022 18:24 Ответить
*****...
Давайте ще з Китаєм та Раісєй підпишіть угоди.

***** зелені...
18.08.2022 18:24 Ответить
Товарообіг Туреччини і росії виріс на 56 % з початку війни - це більши ніж росії і Китаю. Туреччина має великі плани на відбудову України ( п.с Німеччину вже якось відбудовували,що залишилося 4 млн турків, тепер Ердоган каже: турки у европі мають мати по 4 дітей і тоді аллах подарує нам Европу. Тобто Европа і США з МВФ дають гроші, турецький бізнес відбудовує ( якість і корупційну складову з чиновниками прошу врахувати), а крім того аллах їм ще Україну через кілька років подарує ( з урахуванням нашої катастрофи в демографії), помоєму ідеально.
18.08.2022 18:25 Ответить
Ну хай готелів в Криму після деокупації набудують, бо крисчанє за 32 роки спромоглись тільки своїми сараями зіпсувати всі види.
18.08.2022 18:25 Ответить
О невже ВЕЛИКЕ ВІДБУДІВНИЦТВО????????????
18.08.2022 18:26 Ответить
велике крадівництво-2.1
18.08.2022 18:48 Ответить
відбудова - то добре...
але поки що ***** не пішло нах.... і не вигнали русню з нашого дому...
18.08.2022 18:26 Ответить
це не завадить туркам почати відбудовувати дороги й проводити їх вороночний ремонт на лінії фронту. вони відомі шляхобудівники)
18.08.2022 18:30 Ответить
Це точно)) наші знайомі біженці з Авдєєвки навіть при янеку не бачили такого асфальту та світлофорів працюючих цілодобово у навколишніх селах...
18.08.2022 19:39 Ответить
здають падли..ось i вимальовуhttps://kras-meria.in.ua/24724.html є ться iнфа про знаття Залужного...ху..й
18.08.2022 18:27 Ответить
Та вже був один Міморандум.
18.08.2022 18:27 Ответить
І що для цього треба було пертися аж у Львів??
18.08.2022 18:28 Ответить
У мене величезна недовіра до Туреччини.
Підтверджена історією.
Людоловам - не може бути довіри. Скільки ж вони українців та українок занапастили...
Чим зєля розплачуватиметься з ними? Ясиром?
18.08.2022 18:33 Ответить
Справедливости ради не они людей ловили, а татары. Просто у них было рабство. Вот татары ловили людей и продавали в Крыму.
18.08.2022 18:34 Ответить
Справедливости ради, на территории современной турции, пришлые тюрки вытеснили, истребили все коренные народы - греков, армян, ассирийцев. Курды сопротивляются.
18.08.2022 18:58 Ответить
Мы то какое к ним отношения имеем? Турки, кстати, не начали торговлю рабами. Она существовала ранее. Еще до турок.
18.08.2022 19:04 Ответить
Ага, расскажи это янычарам.
18.08.2022 19:50 Ответить
онуры уже на изготовке с низкого старта. Схематоз тот же.
18.08.2022 18:37 Ответить
Уважаемая аудитория Цензора, вы посвящали диферамбы турции и эрдогану (и алиеву тоже) на протяжении нескольких лет. Вы наконец поняли, что Украине не по одной дороге с такими диктаторскими режимами, как Турция и азербайджан? путин- эрдоган- алиев это бусурманская азиатская тройня, которая как плесень накрывает цивилизацию. И скажу, что лучше всего они умеют коррумпировать. Так что будьте на чеку, возможно троянский конь уже стоит на Банковой.
18.08.2022 18:54 Ответить
В Україні 40% робітників втратили роботу. Будівельна галузь просто вмерла, людей прросто розпустили. А цей підор вже роздає підряди туркам? Я не хочу жити в країні, де це підор при владі.
18.08.2022 18:57 Ответить
Выше правильно написали. Турки просто часть их кортеля по разворованию нашего госбюджета. Также как это было с Будивныцтвом. Ермак создал картель - где-то даже фотка была у Загребельной с подписями кто есть кто. И они без тендеров просто получают финансирование с кормушки.
18.08.2022 19:05 Ответить
тобто після завершення війни, десятки тисяч українських чоловіків ломануться на захід до своїх родин, аби ніколи не повернутися, а Вкраїна платитиме колосальні кошти тисячам турків за відбудову?!!!!!
я не буду вже вдесяте за сьогодні проклинати зе-лупу - ця істота безнадійна. але хочу втретє за сьогодні повторити - що більше здохне, зконає, втече публіки зі складу 73%, то краще. тому кацапські "калібри", "смерчі" та "урагани" - you're welcome!!!
18.08.2022 19:08 Ответить
Не запивай снікерси редбулом, ти стаєш небезпечним для зевиборців...)))
18.08.2022 19:35 Ответить
Уряяаааа! Бум жить. Строіть дорогі і бабло рубіть. Токо дєло за маленьким - як пиню прибить.
18.08.2022 19:08 Ответить
Зеленський раніше вже запрошував, здається, шведів, будувати сміттєпереробні заводи після війни. Планується грандіозне будівництво з випереджаючим графіком стосовно невідомостей закінчення війни.
Інвестори і міжнародні фінансові організації мають пріоритет у визначенні генеральних підрядників. Жодного офшору, жодного бені, максимальне залучення українських незаплямованих компаній і робочої сили. Ну і, звичайно, новий уряд, новий президент.
18.08.2022 19:13 Ответить
Скоро на всіх дорогах знову появляться
18.08.2022 19:26 Ответить
Території захоплені расєянами відбудовуватиме у першу чергу, цеж Україна і українці...
18.08.2022 19:32 Ответить
Запроси єврея в хату, той посварить вас з гостями і заробить на вас.
18.08.2022 19:51 Ответить
Эрдоган ручкается с пуйлом, оправдывает его, во многом поддерживает, не присоедился к санкиям протим лаптестана, а Зеленский за это ему в подарок - подряды на работу в Украине.
Случайно не по подсказке пуйла по цепочке прошел такой вид благодарности Эрогану?
18.08.2022 19:57 Ответить
в "зе" "церковні миші" в казні.Відновлювати Україну будуть під чітким контролем Заходу ,а не турецький офшорний посередник,котрий разом з "зе" займалися "стратегічним "грабежем української казни на "великому крадівництві" доріг і мостів.Чому дороги і мости не можуть будувати стратегічні партнери,котрі допомагають Україні і озброєнням і фінансами наприклад Польща .країни Прибалтики ,Англія,США?
18.08.2022 19:59 Ответить
Зєля злив Ердогану майбутні гроші на відновлення України. Ну круто. Коли Україна відмахається, тут черга з найкращіх будівних компаній буде. А Зєля вже всьо злив туркам...
18.08.2022 20:07 Ответить
Хітроср@кий Ердоган й безпринципний Зе..... Ердоган й з рашистами співпрацює, й тут бажає відхопити.... а чому не Польща чи Єстонія з Чехією? Чому не Британія чи Канада з Америкою? Чому саме Турція? Простійше схеми з Ердоганом робити?
18.08.2022 20:11 Ответить
Той турецький жид - грає собі на руку.
Йому вигідно - і тут і там. Значить - нахер!
18.08.2022 21:26 Ответить
Османский еврей уже застолбил местечко!
18.08.2022 22:21 Ответить
 
 