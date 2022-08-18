Подписан меморандум об участии Турции в послевоенном восстановлении инфраструктуры Украины, - ОП

Во Львове в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана подписан Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении нашей страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Документ подписали Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш.

"Турция – наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности, Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Александр Кубраков.

Предполагается, что турецкие государственные и бизнес-структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

В качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень со столицей. Он был разрушен в начале полномасштабного российского вторжения и фактически это остановило наступление агрессора на столицу.

В ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты.

