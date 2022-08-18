Подписан меморандум об участии Турции в послевоенном восстановлении инфраструктуры Украины, - ОП
Во Львове в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Турецкой Республики Реджепа Таипа Эрдогана подписан Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении нашей страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
Документ подписали Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и Министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш.
"Турция – наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры. Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности, Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Александр Кубраков.
Предполагается, что турецкие государственные и бизнес-структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.
В качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень со столицей. Он был разрушен в начале полномасштабного российского вторжения и фактически это остановило наступление агрессора на столицу.
В ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Видит бог, я до этого всегда относился с уважением к людям еврейской - отец моего друга был учителем математики в нашей школе.
Но евреям нужно подушками удавить кой-кого - несчастье нации...
Ни одного вороватого чиновника за время войны не арестовали. Только тех, на кого заказ или внутренняя грызня. Вот если бы расстреляли тех чиновников, кто без уплаты пошлины ввез себе бэнтли или иной хлам дорогущий, то совсем другой разговор был бы.
Никто не собирается жить как в Европе, 99% чиновников и дальше собираются воровать, брать взятки, жить в роскоши и ничего не делать. Закон об оружии так или иначе сольют, неспешно, но сольют.
Давайте ще з Китаєм та Раісєй підпишіть угоди.
***** зелені...
але поки що ***** не пішло нах.... і не вигнали русню з нашого дому...
Підтверджена історією.
Людоловам - не може бути довіри. Скільки ж вони українців та українок занапастили...
Чим зєля розплачуватиметься з ними? Ясиром?
я не буду вже вдесяте за сьогодні проклинати зе-лупу - ця істота безнадійна. але хочу втретє за сьогодні повторити - що більше здохне, зконає, втече публіки зі складу 73%, то краще. тому кацапські "калібри", "смерчі" та "урагани" - you're welcome!!!
Інвестори і міжнародні фінансові організації мають пріоритет у визначенні генеральних підрядників. Жодного офшору, жодного бені, максимальне залучення українських незаплямованих компаній і робочої сили. Ну і, звичайно, новий уряд, новий президент.
Случайно не по подсказке пуйла по цепочке прошел такой вид благодарности Эрогану?
Йому вигідно - і тут і там. Значить - нахер!