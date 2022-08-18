Враг усилил резервами свои группировки на Харьковском и Южнобужском направлениях, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 18.08.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 176 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Силами обороны.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Студенок, Павловка и Большая Писаревка Сумской области.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые позиции, провести мероприятия по восстановлению боеспособности понесших потери подразделений, пополнить запасы логистического обеспечения войск. Пополнил группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы. Задействовал танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Калиново, Слатино, Дергачи, Питомник, Базалиевка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Кутузовка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Печенеги, Лебяжье, Коробочкино, Старая Гнилица, Слобожанское, Чепиль и Большие Проходы. Также оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки.

На Славянском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Грушувахи, Великой Камышевахи, Краснополья, Дубровного, Вернополья, Бражевки, Красного, Адамовки, Мазановки, Норцовки, Долины и Богородичного.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Раздолевки, Григорьевки, Спорного, Верхнекаменского, Звоновки, Ивано-Дарьевки, Федоровки, Берестового, Веселого и Кривой Луки. Кроме того, враг нанес авиаудар недалеко от Спорного. Оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления в направлении Николаевка - Выемка. Понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Белогоровка, Вершина и Железное. Задействовал авиацию для ударов по районам Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцева, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки. Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. Удачи не было, отошел.

На Авдеевском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Пески, Опытное, Первомайское, Невельское, Каменка, Веселое, Новобахмутовка, Нетайлово, Нью-Йорк и Юрьев. Российские оккупанты задействовали авиацию для ударов непосредственно по населенному пункту Красногоровка. Враг предпринял неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Павловки, Владимировки, Великой Новоселки, Угледара, Времевки, Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Угледара. Наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук – Водяное. Получил жесткий отпор и отступил.

На Запорожском направлении не прекращались обстрелы из всех средств огневого поражения по линии столкновения. Противник задействовал авиацию возле Щербаков, Железнодорожного и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для проведения контрнаступательных действий. Оккупанты усилили группировку силами в две батальонные тактические группы за счет резерва и перемещения отдельных подразделений по другим направлениям. Враг нанес авиаудары возле Белогорки, Белой Криницы и Лозового. Большое внимание уделяется ведению воздушной разведки БПЛА.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования.

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.