РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5969 посетителей онлайн
Новости Война
7 701 35

Враг усилил резервами свои группировки на Харьковском и Южнобужском направлениях, - Генштаб ВСУ

генштаб

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины о российском вторжении по состоянию на 18.00 18.08.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 176 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, удержании захваченных районов Херсонской и части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, восстановлении боеспособности пострадавших подразделений, а также недопущении возможного контрнаступления Силами обороны.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка осталась без существенных изменений. Враг совершил обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Студенок, Павловка и Большая Писаревка Сумской области.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые позиции, провести мероприятия по восстановлению боеспособности понесших потери подразделений, пополнить запасы логистического обеспечения войск. Пополнил группировку батальонной тактической группой и развернул дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы. Задействовал танки, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Калиново, Слатино, Дергачи, Питомник, Базалиевка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Кутузовка, Старый Салтов, Ивановка, Гусаровка, Печенеги, Лебяжье, Коробочкино, Старая Гнилица, Слобожанское, Чепиль и Большие Проходы. Также оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Верхнего Салтова, Старого Салтова и Барановки.

На Славянском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии вблизи Грушувахи, Великой Камышевахи, Краснополья, Дубровного, Вернополья, Бражевки, Красного, Адамовки, Мазановки, Норцовки, Долины и Богородичного.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы возле Северска, Серебрянки, Раздолевки, Григорьевки, Спорного, Верхнекаменского, Звоновки, Ивано-Дарьевки, Федоровки, Берестового, Веселого и Кривой Луки. Кроме того, враг нанес авиаудар недалеко от Спорного. Оккупанты предприняли безуспешную попытку наступления в направлении Николаевка - Выемка. Понесли потери и отступили.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из танков и артиллерии разных типов районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Белогоровка, Вершина и Железное. Задействовал авиацию для ударов по районам Соледара, Бахмута, Яковлевки, Зайцева, Покровского, Веселой Долины и Белогоровки. Наступательными и штурмовыми действиями противник пытался прорвать оборону наших войск и продвинуться из районов Владимировки, Покровского, Клинового, Семигорья и Гольмовского в направлении города Бахмут. Удачи не было, отошел.

На Авдеевском направлении из танков, ствольной и реактивной артиллерии огневого воздействия подверглись районы населенных пунктов Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Пески, Опытное, Первомайское, Невельское, Каменка, Веселое, Новобахмутовка, Нетайлово, Нью-Йорк и Юрьев. Российские оккупанты задействовали авиацию для ударов непосредственно по населенному пункту Красногоровка. Враг предпринял неудачные попытки улучшения тактического положения на направлениях Верхнеторецкое – Каменка, Новоселовка Вторая – Авдеевка, Пески – Первомайское и Лозовое – Первомайское.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Павловки, Владимировки, Великой Новоселки, Угледара, Времевки, Новомихайловки, Пречистовки и Золотой Нивы. Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Угледара. Наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение в направлении Тарамчук – Водяное. Получил жесткий отпор и отступил.

На Запорожском направлении не прекращались обстрелы из всех средств огневого поражения по линии столкновения. Противник задействовал авиацию возле Щербаков, Железнодорожного и Новоандреевки.

На Южнобужском направлении подразделения противника продолжают сосредотачивать усилия на удержании занятых позиций и недопущении создания Силами обороны благоприятных условий для проведения контрнаступательных действий. Оккупанты усилили группировку силами в две батальонные тактические группы за счет резерва и перемещения отдельных подразделений по другим направлениям. Враг нанес авиаудары возле Белогорки, Белой Криницы и Лозового. Большое внимание уделяется ведению воздушной разведки БПЛА.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два вражеских носителя крылатых ракет морского базирования.

Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Автор: 

Генштаб ВС (6982)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
і після цих слів наші беруть це лайно в полон?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:14 Ответить
+9
Это очень интересно,а шо там с нашей стороны усилили?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:13 Ответить
+8
нас просто інформують,чи до чергового пройопа готують?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
18.08.2022 19:05 Ответить
і після цих слів наші беруть це лайно в полон?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:14 Ответить
Жители Владимира пожаловались на переименование их улицы в честь погибшего в Украине генерала
update: 18-08-2022 (18:07)

Жители улицы Парижской коммуны во Владимире пожаловались городскому прокурору Алексею Грошенкову и временно исполняющему обязанности губернатора Владимирской области Александру Авдееву из-за переименования их места жительства в улицу Героя России Кутузова. Об этом 17 августа https://zebra-tv.ru/novosti/jizn/protivniki-pereimenovaniya-ulitsy-parizhskoy-kommuny-vo-vladimire-obratilas-za-podderzhkoy-k-vrio-gu/ сообщило местное издание "Зебра ТВ".

В своих обращениях жители улицы называют действия властей поспешными и незаконными, а также просят "заступничества от произвола чиновников". Авторы жалобы указывают, что решение топонимической комиссии противоречит положению о ее деятельности, а также обвиняют мэрию в фальсификации результатов опросов, манипуляциях общественным мнением, игнорировании интересов жителей и нарушении конституционных прав граждан.

Уже после переименования улицы, как писал "Томикс", 8 августа https://www.xn%E2%80%9433-vlciilyd.xn%E2%80%94p1ai/novosti/41817/ состоялась встреча жителей улицы с местными чиновниками. Вместо диалога там горожанам показали короткометражку, посвященную "подвигам" погибшего военного. Когда переубедить владимирцев не удалось, их обвинили в предательстве родины и посоветовали идти "целоваться с Зеленским".
На мероприятии присутствовали провокаторы в футболках с символом "Z", которые на этой улице не проживают, писало издание.
При этом, отмечает "Томикс", жители "не против специальной военной операции" и "не против увековечения имен конкретного и других Героев".
показать весь комментарий
18.08.2022 19:20 Ответить
нас просто інформують,чи до чергового пройопа готують?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:08 Ответить
Не знаю. На херсонском направлении тоже свежак завезли. Сегодня запуски РСЗО с под Херсона были. Чего давно не было слышно. И по мостам орки один хер ездят и технику тягают.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:12 Ответить
В каком смысле "по мостам" - это по уничтоженным мостам ?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:12 Ответить
А що, інші є?

Жоден проліт будь-якого з трьох мостів не впав. Про які "унічтожені" Ви говорите?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:22 Ответить
***** таки намагатиметься спаплюжити нам День Незалежності: в нього є якась їб@нута маніякальна пристрасть до сакральних чи важливих дат, тож думаю наш Генштаб врахує цей чинник ************ при плануванні відповідних заходів протидії.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:11 Ответить
Это очень интересно,а шо там с нашей стороны усилили?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:13 Ответить
Відправили 13 кортежів на Львів з Києва (природно, різними маршрутами) і три спецпотяга. Щоб Зє (на якого, за словами арестовича, об'явлено охоту), точно доїхав до Ердогана.
показать весь комментарий
18.08.2022 21:15 Ответить
Как неожиданно. Аристовичи со Ждановыми нам тут рассказывают, что они выдохлись, в упор не замечая сведений, что они проводят скрытую мобилизацию... А тех, что они собрали, хомячки диванные, с кучей финансовых проблем... И я думаю, что Уйло уверен, что он может себе позволить такие потери, пока на свете есть такие дураки. А Россия славится как раз дураками и дорогами! Деньги девать некуда из за санкций и дураков 10 миллионов потенциальных.
Ежу понятно, что 2-3 месяца и необходимо проводить ротацию, чтобы воины могли отдохнуть.
Это я уже про наши проблемы. У нас с этим проблемы. Поэтому нет и контрнаступления.
Нам не хватает не только бк, орудий, но и перевеса в личном составе, чтобы проводить успешное контрнаступление. Нужно проводить всеобщую мобилизацию в Украине и выгнать врага!
Главное не потерять инициативу, момент и поддержку всего мира!
показать весь комментарий
18.08.2022 19:13 Ответить
"Выгнаний" ворог із території України, спокійно продовжуватиме безкарно обстрілювати українську землю зі своєї території та пускати ракети з літаків, не залітаючи до нас. Як ваша загальна мобілізація допоможе це запобігти?
показать весь комментарий
18.08.2022 22:38 Ответить
Чергова бавовни в Криму. Тепер в Міжводному щось палає
https://m.youtube.com/shorts/GPVHFsCh7DM
показать весь комментарий
18.08.2022 19:14 Ответить
Орки на своєму телеграм "Бросок Мангуста" запостили відос, що Піски - під контролем ЗСУ.
https://t.me/Sharpreview/16407 Олег Шарп - передер .
А орки - знесли свій же пост.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:28 Ответить
От источника с фронта. Пески наши. Слава нашим ЗСУ!
показать весь комментарий
18.08.2022 20:08 Ответить
От Генштаба
Ворог здійснив невдалі спроби покращення тактичного положення на напрямках Верхньоторецьке - Камʼянка, Новоселівка Друга - Авдіївка, Піски - Первомайське та Лозове - Первомайське. Джерело:
показать весь комментарий
18.08.2022 20:35 Ответить
Ох((
страшне(((
гатять, гатять і гатять((
Боже, бережи наших захисників. Оце тільки на тебе вже уповаємо...
показать весь комментарий
18.08.2022 19:33 Ответить


Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1560286392604819457 1 ч

Не вірите мені-повірте цьому автору.Ворог сконцентрує,сумарно,на 3-хоперативних напрямках,до 500ракет різних типів,для нанесення ударів.Заклики відкинути у кам'яний вік та нищити мирняк ,у промислових,як у Маріуполі,масштабах,хуйло почне втілювати на днях.Тож,готуймося до цього!
показать весь комментарий
18.08.2022 19:36 Ответить
3000 ракет уже запустили. До кам"яного віку ще дуже далеко. Але, можливо, любителям зелені трохи мізки поправило.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:42 Ответить
А хто нам лікарь що ми не лупимо по білоруським аєродромах?Хто нам лікарь що ми невідповідаємо на обстріли Сумщини і інших прикординих територій хто нам лікарь що ми не лупимо по Білгороду по воєєнним?Хто нам лікарь що хаймерси не працюють в харковському направленні?Ми тількти розбираємо завали та фіксуємо жертви.Ми загралися в якусь політику доброти і неможна.А в цей час рівняють наші міста і вбивають наших людей.В нас війна чи якась херня?:
показать весь комментарий
18.08.2022 19:43 Ответить
Нікто отвєткі нє дайоть -
Іначє путєн нападьоть
показать весь комментарий
18.08.2022 20:16 Ответить
Як Україна може лупити по білоруських аеродромах, коли з цією країною має чинний договір про дружбу і співробітництво?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:24 Ответить
Так само, як білорусія лупить по українскої території, маючи чинний договір про дружбу і співробітництво?
показать весь комментарий
18.08.2022 23:06 Ответить
Взагалі нерозумію що робиться на харкіському напрямку.Таке враження що на цей напрямок Генштаб просто болт положив.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:39 Ответить
Грьобані політики та геніальні полководці з генштабу віддали Харків на повне знищення кацапам. Виходить, що на майбутнє Харківську обл. розглядають як окупованою. Хочу помилитись.
показать весь комментарий
18.08.2022 23:13 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
18.08.2022 19:55 Ответить
Якщо найближчими днями не загоряться аеродроми, інші військові об'єкти в Білорусії, Криму та Росії, якщо українців так само тероризуватимуть і обстрілюватимуть то у мене тільки одна думка - Зеленський хоче здати Україну.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:57 Ответить
Стесняюсь спросить, более конкретные координаты... плеазе.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:12 Ответить
ЗЫ... Складывается впечатление , шо вы не пересмотрели бавовна-видео от
показать весь комментарий
18.08.2022 20:14 Ответить
Скільки тут тусується незадоволених, втомлених від відсутності швидкої перемоги над нікчемною російською армадою героїв! ТУТ тусується...
показать весь комментарий
18.08.2022 20:17 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 20:21 Ответить
І яка може бути мова про переговори?!
показать весь комментарий
18.08.2022 20:28 Ответить
батальон какой то иркутовской или какой губернии граф корф или как то так я в телеге видел відали им форму и камазы на убой))
показать весь комментарий
18.08.2022 20:29 Ответить
 
 