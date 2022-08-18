Сказал, что жив, находится в Донецке, - фотограф "Азовстали" Дмитрий Орест Казацкий позвонил по телефону родным

Дмитрий Казацкий с позывным Орест находится в плену россиян с мая. Несколько месяцев от него не было известий, однако недавно, уже после жестокого теракта в Еленовке, защитнику удалось позвонить родным.

О разговоре с братом 24 каналу рассказала его сестра Дарья Юрченко, сообщает Цензор.НЕТ. Она призналась, что после трагедии в Оленовке не находила себе места. В настоящее время "Орест" находится на временно оккупированной территории.

2 августа Дарье позвонил российский номер. Сначала девушка подумала, что это снова "доброжелательные" граждане государства-агрессора. Однако по другую сторону трубки услышала родной голос: "Алло, это Дима".

"И я такая: "Что?". Он еще раз "это Дима"... Я была в шоке. Спрашиваю "Димочка, как ты, где ты, ты жив-здоров?" - вспоминает сестра.

Дмитрий рассказал, что здоров. Сказал, что сейчас находится в Донецке. Когда он говорил, рядом был "следователь". Ему разрешили позвонить.

Сначала Дарья сказала брату, что семья очень любит его и ждет дома.

По словам девушки, разговор был быстрым. Таким же, как и раньше, когда Дмитрию разрешили позвонить впервые, – несколько секунд.

"Мы с ним говорим. Я говорю, что очень люблю его. Он говорит, что тоже и начинает плакать. Я тоже расплакалась", - признается Дарья.

Она добавляет, что это один из самых ужасных моментов войны. Говорит, что Дима очень сильный, потому это было тяжело. Далее парень сказал, что у него мало времени на разговор и обещал позвонить маме.

"Я была вся в слезах. Это было очень неожиданно. Даже не знала, зла ли, или обеспокоена. Сразу позвонила родным", - рассказала Дарья.

Затем Диме удалось позвонить матери. Дарья подчеркивает, что та была невероятно счастлива услышать голос сына.

Напомним, Дмитрий Казацкий - автор кадров раненых бойцов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", облетевших весь мир. Поэтому Дмитрия "Ореста" Казацкого называют "глазами Азовстали".

Он родился в городе Малин Житомирской области. Парню 26 лет. В 2014 году был участником Революции Достоинства. В 2015 году вступил в ряды Национальной гвардии Украины, а затем перешел в полк защитников Мариуполя.

За фото из "Азовстали" Казацкому присудили престижную награду польской фотопремии - Grand Press Photo-2022.