Кулеба о переговорах с Эрдоганом и Гутерришем: Никто не склонял к уступкам в пользу России
Президент Украины Владимир Зеленский, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи во Львове в четверг, 18 августа, скоординировали свои действия по ключевым вопросам, никто Украину не склонял к уступкам в пользу России.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Подозреваю, что до завершения этой войны от координации и решений этой троицы будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем. Между ними есть понимание, это главное. Президенты и генеральный секретарь скоординировали не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам: зерновой коридор, ЗАЭС, освобождение наших пленных. Речь не просто о том, что поговорили, а договорились, кто что делает", - сказал Кулеба.
Также министр подчеркнул, что Эрдоган и Гутерриш искренне сопереживают и хотят решать проблемы.
"Никто нас не склонял к уступкам в пользу России. Если снова полетит какая-то "зрада" в соцсетях, то сразу хочу сказать, что такого не было", - заявил Кулеба.
Он добавил, что Зеленский и Эрдоган говорили долго, гораздо дольше, чем было предусмотрено.
Минус $50 миллионов.
Украинские воины приземлили очередную российскую «птичку». Очередной целью стал истребитель Су-30СМ - один из самых новых самолетов РФ. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Вражеский истребитель с бортовым номером RF81771, вероятно, сбили в Харьковской области. Он был одним из самых новых самолетов РФ, которые бомбардируют область.
И если бы оба флота зашли - вряд ли бы мы удержали Одессу.
Зелебобики говорили, что они с РФ не переговаривались в Стамбуле от слова совсем. А тут вроде Минска вырисовывается, но уже типа Стамбул.
Знову арохламідія там ошивалася....
- Нема відчуття, що Україна дипломатично грає першим номером, проте "стільчики для перемовин" розставляють саме Сили оборони України
- у Гутерреша немає ані мотивації, ані інструментів для реального посередництва. Ну хоч Львів побачив.
- Ердоган провів майстер-клас з realpolitik, просунувши турецькі фірми до процесу відбудови України.
(c) Переможний магдіяж