Кулеба о переговорах с Эрдоганом и Гутерришем: Никто не склонял к уступкам в пользу России

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи во Львове в четверг, 18 августа, скоординировали свои действия по ключевым вопросам, никто Украину не склонял к уступкам в пользу России.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Подозреваю, что до завершения этой войны от координации и решений этой троицы будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем. Между ними есть понимание, это главное. Президенты и генеральный секретарь скоординировали не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам: зерновой коридор, ЗАЭС, освобождение наших пленных. Речь не просто о том, что поговорили, а договорились, кто что делает", - сказал Кулеба.

Также министр подчеркнул, что Эрдоган и Гутерриш искренне сопереживают и хотят решать проблемы.

"Никто нас не склонял к уступкам в пользу России. Если снова полетит какая-то "зрада" в соцсетях, то сразу хочу сказать, что такого не было", - заявил Кулеба.

Он добавил, что Зеленский и Эрдоган говорили долго, гораздо дольше, чем было предусмотрено.

