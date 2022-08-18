РУС
6 857 45

Кулеба о переговорах с Эрдоганом и Гутерришем: Никто не склонял к уступкам в пользу России

зеленський,ердоган,гутерріш

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш во время встречи во Львове в четверг, 18 августа, скоординировали свои действия по ключевым вопросам, никто Украину не склонял к уступкам в пользу России.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Подозреваю, что до завершения этой войны от координации и решений этой троицы будет зависеть решение многих проблем дипломатическим путем. Между ними есть понимание, это главное. Президенты и генеральный секретарь скоординировали не просто позиции, а свои действия по ключевым вопросам: зерновой коридор, ЗАЭС, освобождение наших пленных. Речь не просто о том, что поговорили, а договорились, кто что делает", - сказал Кулеба.

Также министр подчеркнул, что Эрдоган и Гутерриш искренне сопереживают и хотят решать проблемы.

"Никто нас не склонял к уступкам в пользу России. Если снова полетит какая-то "зрада" в соцсетях, то сразу хочу сказать, что такого не было", - заявил Кулеба.

Он добавил, что Зеленский и Эрдоган говорили долго, гораздо дольше, чем было предусмотрено.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Начались переговоры Эрдогана и Зеленского во Львове. ВИДЕО

Эрдоган Реджеп Тайип (949) Кулеба Дмитрий (2882) Гутерриш Антониу (357)
+16
Значить схиляли
18.08.2022 20:14 Ответить
+15
Ага, не схиляв, так нам зебил щас весь разговор, как там это называется комуньяке, и выложит. щас, да
18.08.2022 20:14 Ответить
+14
Після такої кількості брехні від зеленої влади треба вже не словам їхнім вірити, а стежити за їхніми руками!
18.08.2022 20:18 Ответить
Ага, не схиляв, так нам зебил щас весь разговор, как там это называется комуньяке, и выложит. щас, да
18.08.2022 20:14 Ответить
я Кулебе верю. И Эрдогану. и Гуттиерешу
18.08.2022 21:30 Ответить
Кулеба потомствений дипломат. Має коріння в КДБ.
18.08.2022 22:37 Ответить
Значить схиляли
18.08.2022 20:14 Ответить
Украинские воины сбили один из самых новых истребителей РФ.
Минус $50 миллионов.
Украинские воины приземлили очередную российскую «птичку». Очередной целью стал истребитель Су-30СМ - один из самых новых самолетов РФ. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Вражеский истребитель с бортовым номером RF81771, вероятно, сбили в Харьковской области. Он был одним из самых новых самолетов РФ, которые бомбардируют область.
18.08.2022 20:43 Ответить
крокодили теж плачуть..
18.08.2022 20:14 Ответить
Так ты такое же брехло,как и Зеля,веры нет вам обоим.
18.08.2022 20:14 Ответить
Вообще зеля с Эрдоганом обсудил где сейчас лучше отдохнуть в Турции: в Анталии или Бодруме!!!
18.08.2022 20:22 Ответить
Шашлык это философия жизни: я их жарю где бы я ни был, в Конче-заспе, Турции или в Ростове-на-бутылке
18.08.2022 20:25 Ответить
поживем побачимо, чи буде результат
18.08.2022 20:16 Ответить
Довго говорылы... Яке щастя...
18.08.2022 20:16 Ответить
18.08.2022 20:17 Ответить
Не схиляли, а утримували найвеличнішого від схилялися.
18.08.2022 20:17 Ответить
Після такої кількості брехні від зеленої влади треба вже не словам їхнім вірити, а стежити за їхніми руками!
18.08.2022 20:18 Ответить
На спільному фото Ердоган з Гутеришем заспорили а Зеленський перебив.
18.08.2022 20:48 Ответить
Да-да, я помню, шашлыки в мае. А сейчас - мы все знали, только народу не хотели говорить
18.08.2022 20:20 Ответить
Перекладаю Кулебу : брехали , брешемо і будемо брехати .
18.08.2022 20:21 Ответить
справедливости ради Кулебу просто взяли в заложники. Кулеба, моргни два раза, если так
18.08.2022 20:23 Ответить
Чергова зрада бл????? Що знову тобі і дєрьмаки сказали рити окопи, а ви суки знову посміялися і про чергову зраду ще п#здите? Наволочі , такі ж як і ті хто за зешобло голосував. Каштанів хватає на все ваше шоблой , не переживайте.
18.08.2022 20:22 Ответить
Купiть Зеленському вже нарешті пристойний костюм.
18.08.2022 20:27 Ответить
відмовляється..він як дитинка, радіє новенькій піжамці..йому ж 4 рази воєнкоми не давали форму поносити..
18.08.2022 20:32 Ответить
Кулєба яка практична допаомога Туреччини і ООН Україні і її народу починаючи з рашистської окупації від 2014 року.? "зелену лапшу" краще вже тепер вішати рашистським псам, а не українцям.Вистарчить молоти куйню, за котрою здаються інтереси України її території і що найважливіше вбивають українців.
18.08.2022 20:31 Ответить
одного того что Эрдоган закрыл пролив Босфор для прохода Балтийского и Тихоокеанского флотов спасло в Украине миллионы жизней.
И если бы оба флота зашли - вряд ли бы мы удержали Одессу.
18.08.2022 21:33 Ответить
20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова пройдут в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проходят в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.
18.08.2022 21:36 Ответить
А і не треба було. Катери з Калібрами проходять через Волго-Донський канал. Там же можуть проходити малі десантні судна. Потопити один БДК значно простіше, ніж десяток десантних катерів.
18.08.2022 22:42 Ответить
А не треба схиляти.Самі здамося бо ЙОГО сім мільярдів треба зберегти.
18.08.2022 20:33 Ответить
і ЗеБенський теж не схиляв?
18.08.2022 20:34 Ответить
Договір про обмін "азовсталівців", будьте ласкаві, щоб ми, реально, побачили, хто про що з ким домовлявся.
18.08.2022 20:35 Ответить
То був не обмін. То була "євакуація" 🤬.
18.08.2022 20:44 Ответить
А для чого тоді збирались? Що такого важливого потрібно було обговорити не по телефону?
18.08.2022 20:41 Ответить
Якщо не схиляли, то мабуть сам запрпонував, бо судячи з того, як Кулеба пепреймається, зрада таки вилізе.
18.08.2022 20:43 Ответить
Кулеба вывез 25.02. на Запад всех своих собак и семью заодно. Они там все замазаны зеленкой.
18.08.2022 20:55 Ответить
Эрдоган: Турция готова оказать содействие в возобновлении стамбульского процесса переговоров между Москвой и Киевом.
Зелебобики говорили, что они с РФ не переговаривались в Стамбуле от слова совсем. А тут вроде Минска вырисовывается, но уже типа Стамбул.
18.08.2022 20:54 Ответить
А нахіба приїжджали тоді за трідєвять земель? Щоб потусити 40 хвилин й підписати нічого не значущий меморандум? Киздун!
18.08.2022 21:02 Ответить
а у Ердогана заявили, що він передав пропозицію припинити вогонь і сісти говорити про мир, але не сказали на яких умовах.
18.08.2022 21:04 Ответить
На зернових. Коли все вивезуть, почнуть знову.
18.08.2022 21:08 Ответить
Зеля та Путлер спецоперацію проводять.
18.08.2022 21:24 Ответить
Нє, із таким складом учасників мій зрадометр щось підозрює. Але, не брехатиму, поки не знаю що саме

18.08.2022 21:14 Ответить
Так Зелю і схиляти не треба.
18.08.2022 21:21 Ответить
******
18.08.2022 21:40 Ответить
кулеба,не пиз*іть народу,ми вас вже бачимо як на ренгені!
Знову арохламідія там ошивалася....
18.08.2022 21:51 Ответить
Ніхто не схиляв, ми самі прогнулися...
18.08.2022 22:46 Ответить
После последних резонансных заявлений президента хочется видеть стенограммы его заседаний включая переговоры в Омане. А то волнуют смутные сомненья.
18.08.2022 23:03 Ответить
Львів на трьох. Три висновки

- Нема відчуття, що Україна дипломатично грає першим номером, проте "стільчики для перемовин" розставляють саме Сили оборони України

- у Гутерреша немає ані мотивації, ані інструментів для реального посередництва. Ну хоч Львів побачив.

- Ердоган провів майстер-клас з realpolitik, просунувши турецькі фірми до процесу відбудови України.
(c) Переможний магдіяж
19.08.2022 08:50 Ответить
 
 