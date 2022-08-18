Из Украины удалось экспортировать 10 млн тонн зерновых и масличных культур, - фон дер Ляйен
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что разблокирование экспортных путей помогло увеличить объемы экспорта агрокультур из Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в твиттере.
"Сейчас из Украины вывезено уже 10 миллионов тонн зерновых и масличных культур. Быстрое внедрение наших "путей солидарности" помогло увеличить этот экспорт. Украина – житница мира. Мы делаем все возможное, чтобы драгоценное зерно досталось туда, где оно более всего нужно", - отметила глава Еврокомиссии.
Тікі не наші з Вами...
А люди то Так не їхня біль.
Все вже ,,Порішали" чі ні на часі???🤬🤬🤬
так опустить Украину ...
І девіденти у вигляді життів наших Азовців....ми мали б те зерно відати задарма задля їх порятунку, і розумію що такий шанс тоді був...
Это продолжение темы про лес кругляк