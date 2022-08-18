РУС
Приобретенный фондом Притулы спутник способен в любое время и при любых погодных условиях сканировать объекты даже сквозь препятствия, - Стратком ВСУ

супутник

Спутник финской компании ICEYE, который купил для Вооруженных сил Украины Благотворительный фонд Сергея Притулы на собранные украинцами средства, имеет важное преимущество позволяет сканировать объекты при любых погодных условиях.

Об этом заявили в телеграме управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Для тех читателей, которые не полностью в курсе, что же такое прикупил Притула, краткое объяснение. ICEYE это не просто компания, у которой во владении есть группа спутников, делающих качественную съемку высокого качества. Спутники ICEYE проводят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), позволяющей в любое время суток и в любых погодных условиях сканировать объекты", - говорится в сообщении.

В ВСУ добавляют, что системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны "видеть" сквозь помехи: "То есть, грубо говоря, не то чтобы плотная облачность, а даже стены зданий для этой системы не помеха".

Читайте также: Десятилетняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова передала в фонд Притулы 21 тысячу грн, которые она собрала, играя на донат для ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 22 июня начался сбор средств на "народный байрактар". За три дня украинцы перечислили сумму, за которую можно купить четыре "Байрактара".

27 июня компания Baykar сообщила, что предоставит Украине бесплатно три беспилотника.

Сэкономленные средства решено было потратить на нужды, которые определит Министерство обороны.

18 августа стало известно, что более 600 миллионов гривен потратили на спутник для Вооруженных Сил Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сэкономленные на покупке "Байрактаров" деньги пойдут на обеспечение победы, - Притула

спутник (237) ВСУ (6923) Притула Сергей (85)
+41
Фонд Порошенка по вартості поставленої ЗСУ техніки доганяє державу Канада )) а що ти особисто для ЗСУ зробив що тут розвонявся ?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:43 Ответить
+33
Фонд Притулы и монакский "батальон", почувствуйте разницу. Спасибо тебе Сергей, что не только умеешь шутить!
показать весь комментарий
18.08.2022 20:31 Ответить
+30
"Купив супутник" звучить звичайно крутіше ніж "купив доступ до супутника, взяв в аренду".
В реальності ж другий варіант?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:37 Ответить
аля доступ на онлифанс он купил..
показать весь комментарий
18.08.2022 21:28 Ответить
Та да
показать весь комментарий
23.08.2022 22:01 Ответить
ну что ж, надеюсь он нам сильно пригодится...
показать весь комментарий
18.08.2022 21:19 Ответить
Це може і добре.Але 17 мільйонів доларів на рік,не за дорого? Нам дають розвіддані,причому їх роблять секретні військові супутники США.Але буде видно.
показать весь комментарий
18.08.2022 21:22 Ответить
не на рік, а безстроково, на рік то підписка на знимки усього угруповування.
показать весь комментарий
19.08.2022 11:37 Ответить
Заплатили оренду МОУ. І правильно зробили. Не будуть повністю залежати від америкосів
показать весь комментарий
18.08.2022 21:23 Ответить
Від кого?
показать весь комментарий
19.08.2022 02:54 Ответить
бессмысленная трата ограниченных ресурсов, разведданные нам и союзники предоставят (которые за пол года до войны предупреждали о ее начале), а на фронте элементарных вещей нет, именно на это и должен ориентироваться подобный фонд!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 21:30 Ответить
Притула купив не те що йому збрело в голову , а те що замовило Міноборони , в чому річ ?
Значить союзники нам надають не все що потрібно . .
показать весь комментарий
18.08.2022 21:38 Ответить
Якщо цей супутник був потрібен Генштабу , значить інфи союзників не вистачало . Невже не зрозуміло ?
Не розумію , через що тут такий переполох . ? .
показать весь комментарий
18.08.2022 21:57 Ответить
ПРИТУЛІ - РЕСПЕКТ !!! На майбутніх парламентських виборах проголосую за його партію. яку він. сподіваюся. створить з відомих проукраїнських політиків та державних діячів. ветеранів війни. активістів. голів громадських організацій . волонтерів.
показать весь комментарий
18.08.2022 21:31 Ответить
ти б спочатку взнала з ким він у десна треться.і бачу тобі мало зелі треба іншого клоуна,що цей приївся?
показать весь комментарий
18.08.2022 22:15 Ответить
Зеленський Коломойського, Притула Пінчука. Швагро Притули регіонал Хомутинник.
показать весь комментарий
18.08.2022 23:42 Ответить
Теж підгорає?
показать весь комментарий
18.08.2022 22:05 Ответить
Як тут засмерділо ботами \колаборантами... бабки відпрацьовують
показать весь комментарий
18.08.2022 21:48 Ответить
Пердаки палять.
показать весь комментарий
18.08.2022 21:59 Ответить
Один Ванька вже видалений за рускім корабльом.
показать весь комментарий
18.08.2022 22:02 Ответить
Чули ми нев'****** піз#еж про Січ 2-30, але від "крізь стіни" навіть в ICEYE вже навіть при#уїли, коли вони лише показували, як бачать, що там в мексікансько-болівійській нарко холобуді, вкритій сухим тростником.
😁😁😁
показать весь комментарий
18.08.2022 21:53 Ответить
файна штука. Але на це все мала б фінсувавати держава а не притула.
стидоба для шашличних
показать весь комментарий
18.08.2022 22:27 Ответить
Чесно кажучи навіть не знаю як коментувати на запит про спутник є тільки те що Притула їх купив, але нема информації щоб порівняти їх вартість або інформації як і хто їх використовували....
Є тільки те що всі українські новинипро це говорять без підтверджень ....
показать весь комментарий
18.08.2022 22:40 Ответить
зроби запит на компанію ICEYE.
І вартість чого Ви хочете порівняти?
показать весь комментарий
19.08.2022 11:40 Ответить
Респект Притулі!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 22:45 Ответить
Хто ще хоче сіранути про піар ПРИТУЛИ? Проплачені покидьки
показать весь комментарий
18.08.2022 22:50 Ответить
Народ, ви повинні розуміти що куплено час користування супутником, а не сам супутник.
показать весь комментарий
18.08.2022 23:13 Ответить
Притула допомагає Армії і це добре, так само, як і кожна інша людина, яка в ці важкі часи допомагає або грошима, або волонтерить, або в будь-який інший спосіб, бо це громадянський обов"язок кожного українця. Але все це не ознаяає, що всі, хто допомагає мають стати президентами. Думайте, нарешті своєю головою! Не створюйте собі кумирів!. Бо одного "кумира" "мудрий нарід" собі вже обрав "на хайпі", "па пріколу" в 2019, тож тепер не відомо чим цей вибір закінчиться для країни...
показать весь комментарий
19.08.2022 00:20 Ответить
а за кого потрібно голосувати, тільки за петю?
показать весь комментарий
19.08.2022 04:00 Ответить
Притула вирішив за допомогою цього супутника знайти бункерного Путіна,щоб зрозуміти на ракети якої дальності будуть донатити люди наступного разу)))
показать весь комментарий
19.08.2022 01:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 