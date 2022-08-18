Приобретенный фондом Притулы спутник способен в любое время и при любых погодных условиях сканировать объекты даже сквозь препятствия, - Стратком ВСУ

Спутник финской компании ICEYE, который купил для Вооруженных сил Украины Благотворительный фонд Сергея Притулы на собранные украинцами средства, имеет важное преимущество позволяет сканировать объекты при любых погодных условиях.

"Для тех читателей, которые не полностью в курсе, что же такое прикупил Притула, краткое объяснение. ICEYE это не просто компания, у которой во владении есть группа спутников, делающих качественную съемку высокого качества. Спутники ICEYE проводят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), позволяющей в любое время суток и в любых погодных условиях сканировать объекты", - говорится в сообщении.

В ВСУ добавляют, что системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны "видеть" сквозь помехи: "То есть, грубо говоря, не то чтобы плотная облачность, а даже стены зданий для этой системы не помеха".

Напомним, 22 июня начался сбор средств на "народный байрактар". За три дня украинцы перечислили сумму, за которую можно купить четыре "Байрактара".

27 июня компания Baykar сообщила, что предоставит Украине бесплатно три беспилотника.

Сэкономленные средства решено было потратить на нужды, которые определит Министерство обороны.

18 августа стало известно, что более 600 миллионов гривен потратили на спутник для Вооруженных Сил Украины.

