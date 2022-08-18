Вечером 18 августа в Белгородской области РФ загорелся склад с боеприпасами, - соцсети. ВИДЕО

Вечером 17 августа в Белгородской области РФ прогремели взрывы на складе боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме Алексей Гончаренко.

"В Белгородской области снова пылает. Горит склад с боеприпасами", - подчеркнул он.

В свою очередь, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков обнародовал информацию, что склад с боеприпасами горит в районе села Тимоново Валуйского городского округа. Он написал, что по последним данным, пострадавших и жертв нет, а глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солоти на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается.

Моменты мощных взрывов на территории горящего состава боеприпасов в Белгородской области. Местные жители покидают окрестные села.

"Мам поехали куда-нибудь", - призывает за кадром одна из местных жительниц.