Принял решение о миссии для установления фактов трагедии с украинскими военнопленными в Оленовке, - генсек ООН Гутерриш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о принятии решения провести миссию по выявлению и установлению фактов трагедии в оккупированной Оленовке.

"Сегодня мы обсудили расследование трагедии, которая произошла 29 июля на объекте, где удерживались военнопленные в Оленивке. То, что произошло, является неприемлемым", - заявил Гутерриш на брифинге по итогам встречи с президентами Украины и Турции во Львове.

Генсек ООН подчеркнул, что все военнопленные должны получать защиту в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

"Я принял решение о проведении миссии для выявления и установления фактов (трагедии в Оленивке – ИФ). Условия проведения этой миссии были доведены Украине и России. Кроме условий был отмечен и состав той группы, которая будет привлечена к реализации расследования. Я имею цель назначить во главе группы генерала Карлоса дос Сантоса Круса из Бразилии", - сказал Гутерриш. По его словам, это очень внимательный офицер, у которого более 40 лет военной выслуги, он работал в сфере национальной, международной и общественной безопасности, а также возглавлял одну из миротворческих операций.

Говоря о предстоящей работе миссии, генсек ООН отметил, что у ее участников должен быть безопасный и гарантированный доступ в места содержания людей. Кроме того, по убеждению Гутерриша доступ в Оленовку должны получить и сотрудники Международной Миссии Красного Креста.

Напомним, 28 июля вооруженные силы РФ устроили термобарический взрыв на территории исправительного учреждения в Оленивке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибли около 40 украинских военных и 130 получили ранения.

Украина потребовала от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ в Оленивке, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие.

