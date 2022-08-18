РУС
Принял решение о миссии для установления фактов трагедии с украинскими военнопленными в Оленовке, - генсек ООН Гутерриш

зеленський,ердоган,гутерріш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил о принятии решения провести миссию по выявлению и установлению фактов трагедии в оккупированной Оленовке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы обсудили расследование трагедии, которая произошла 29 июля на объекте, где удерживались военнопленные в Оленивке. То, что произошло, является неприемлемым", - заявил Гутерриш на брифинге по итогам встречи с президентами Украины и Турции во Львове.

Генсек ООН подчеркнул, что все военнопленные должны получать защиту в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

"Я принял решение о проведении миссии для выявления и установления фактов (трагедии в Оленивке – ИФ). Условия проведения этой миссии были доведены Украине и России. Кроме условий был отмечен и состав той группы, которая будет привлечена к реализации расследования. Я имею цель назначить во главе группы генерала Карлоса дос Сантоса Круса из Бразилии", - сказал Гутерриш. По его словам, это очень внимательный офицер, у которого более 40 лет военной выслуги, он работал в сфере национальной, международной и общественной безопасности, а также возглавлял одну из миротворческих операций.

Читайте также: Призвал Гутерриша задействовать все механизмы ООН для возвращения украинских военнопленных, - Зеленский

Говоря о предстоящей работе миссии, генсек ООН отметил, что у ее участников должен быть безопасный и гарантированный доступ в места содержания людей. Кроме того, по убеждению Гутерриша доступ в Оленовку должны получить и сотрудники Международной Миссии Красного Креста.

Напомним, 28 июля вооруженные силы РФ устроили термобарический взрыв на территории исправительного учреждения в Оленивке Донецкой области, где содержались украинские военнопленные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибли около 40 украинских военных и 130 получили ранения.

Украина потребовала от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ в Оленивке, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие.

Читайте также: Теракт в Оленевке: Гутерриш сообщил Зеленскому о подготовке миссии ООН

Автор: 

ООН (4247) пленные (2227) Гутерриш Антониу (357)
+10
Три роки будуть розслідувати, зіжруть на цьому купу грошей і народять мишу.
18.08.2022 21:02 Ответить
18.08.2022 21:02 Ответить
+9
Когда все следы преступления уничтожены решили установить факты трагедии,бункерный дал добро?
18.08.2022 20:48 Ответить
18.08.2022 20:48 Ответить
+6
И года не прошло...
18.08.2022 20:44 Ответить
18.08.2022 20:44 Ответить
18.08.2022 20:44 Ответить
а *****?
Це не в його інтересах. Хіба що місія буде складатися з касапів, або з прокасаплених Шрьодера, бульбофюрера і нехай навіть орбана
18.08.2022 20:44 Ответить
18.08.2022 20:44 Ответить
О! ще що ***** може видумати: скаже, щоб ООН про цю місію домовлявся з Чепушиліним. ***** скаже, мовляв, "аятутпричому"
18.08.2022 20:46 Ответить
18.08.2022 20:46 Ответить
точніше тебе треба називати не генсек а гомосек
18.08.2022 20:47 Ответить
18.08.2022 20:47 Ответить
18.08.2022 20:48 Ответить
Ой блин, и даже с послом Раши в ООН не посоветовался?
Приедет в Нью-Йорк - русский медведь его трахнет три раза!
18.08.2022 20:57 Ответить
18.08.2022 20:57 Ответить
А, что, кацапы пустят на место казни азовцев эту миссию?
18.08.2022 21:00 Ответить
18.08.2022 21:00 Ответить
Сантос Крус служив командувачем Силами Російської Федерації між січнем 2007 та квітнем 2009 року(Місія ООН зі стабілізації в Гаїті). Ні в кого не виникає питань ojlj об'єктивності цього товаріща"???
18.08.2022 21:01 Ответить
18.08.2022 21:01 Ответить
18.08.2022 21:02 Ответить
Бла бла бла ні а чьом
18.08.2022 21:05 Ответить
18.08.2022 21:05 Ответить
Невже і Ердоган такий тупень як і ці двоє ? Схоже що так.
18.08.2022 21:12 Ответить
18.08.2022 21:12 Ответить
А не хотел бы приехать к нам лично и сказать в лицо это Азову.Я понимаю,в инете не страшно.
18.08.2022 21:40 Ответить
18.08.2022 21:40 Ответить
І на утримання оцього, ні на що не здатного, абсолютного нуля, який ухвалює рішення, які ніхто не виконує, ми теж витрачаємо немалі кошти. Краще б Байрактарів накупили
18.08.2022 21:23 Ответить
18.08.2022 21:23 Ответить
А про тих 2000, які ще живі - нічого? як же так?
18.08.2022 21:30 Ответить
18.08.2022 21:30 Ответить
Божеякежалюгідне
18.08.2022 21:32 Ответить
18.08.2022 21:32 Ответить
А кто провел СЕКРЕТНУЮ ЭВАКУАЦИЮ в плен защитников АЗОВСТАЛИ ?
Клоун или Гутерриш ?
18.08.2022 21:55 Ответить
18.08.2022 21:55 Ответить
Бла- бла-!
18.08.2022 22:05 Ответить
18.08.2022 22:05 Ответить
ХТО СПІВАВТОР ОЛЕНІВСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ - ЗВІСНО ЩЕНЕВТІК ЯКИЙ
ЗЕКОНОМИВ УКРАЇНІ МІЛІАРДИ НЕПІДГОТОВКОЮ ДО ВІЙНИ
19.08.2022 01:31 Ответить
19.08.2022 01:31 Ответить
Монобільшість у парламенті відмовилася внести до порядку денного проєкт постанови про звернення до світової спільноти для захисту захисників «Азовсталі» та інших українських полонених.
(с) Переможний Магдіяж
19.08.2022 08:52 Ответить
19.08.2022 08:52 Ответить
Если рашка не снесла там все бульдозерами, то они идиоты.
19.08.2022 13:22 Ответить
19.08.2022 13:22 Ответить
 
 