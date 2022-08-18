Эрдоган о ситуации вокруг Запорожской АЭС: Мы не хотим пережить новый Чернобыль

Турция озабочена ситуацией на Запорожской АЭС и предостерегает от повторения Чернобыльской катастрофы.

Об этом на пресс-конференции по результатам визита в Украину заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нас волнуют столкновения на АЭС. Мы не хотим пережить новый Чернобыль. Мы на стороне Украины и будем на ее стороне и дальше", - сказал Эрдоган.

Он акцентировал на поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил соболезнования в связи с ракетным обстрелом Харькова минувшей ночью.

Эрдоган сообщил, что Турция отправила в Украину 98 грузовиков с гуманитарной помощью, приняла 325 тысяч украинцев и будет принимать участие в восстановлении Украины.

