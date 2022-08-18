Эрдоган о ситуации вокруг Запорожской АЭС: Мы не хотим пережить новый Чернобыль
Турция озабочена ситуацией на Запорожской АЭС и предостерегает от повторения Чернобыльской катастрофы.
Об этом на пресс-конференции по результатам визита в Украину заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нас волнуют столкновения на АЭС. Мы не хотим пережить новый Чернобыль. Мы на стороне Украины и будем на ее стороне и дальше", - сказал Эрдоган.
Он акцентировал на поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил соболезнования в связи с ракетным обстрелом Харькова минувшей ночью.
Эрдоган сообщил, что Турция отправила в Украину 98 грузовиков с гуманитарной помощью, приняла 325 тысяч украинцев и будет принимать участие в восстановлении Украины.
Топ комментарии
+10 Raisa Lenfer
показать весь комментарий18.08.2022 21:23 Ответить Ссылка
+7 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий18.08.2022 21:13 Ответить Ссылка
+7 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий18.08.2022 21:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але переодягнені вже мали викурити з тої ЗАЕС ублюдків.., хіба за стільки часу не можна щось вигадати??
Топливо витягли - станція не гріє воду.
Зачем Эрдорган завет Путина во Львов?
https://mobile.twitter.com/MirovichMedia/status/1560279990381514753 3 ч
Знаете, чем Бен Ладен отличается от путина?
Он не направлял свои бомбы и ракеты на атомные станции.
всегда надо искать ответ на вопрос - кому выгоден этот шантаж??? кто завел военную технику в машинный зал? кто оккупировал Энергодар? кто влез в соседнюю страну с войсками и стирает в пыль ее села и города????