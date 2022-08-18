РУС
Эрдоган о ситуации вокруг Запорожской АЭС: Мы не хотим пережить новый Чернобыль

зеленський,ердоган

Турция озабочена ситуацией на Запорожской АЭС и предостерегает от повторения Чернобыльской катастрофы.

Об этом на пресс-конференции по результатам визита в Украину заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нас волнуют столкновения на АЭС. Мы не хотим пережить новый Чернобыль. Мы на стороне Украины и будем на ее стороне и дальше", - сказал Эрдоган.

Он акцентировал на поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил соболезнования в связи с ракетным обстрелом Харькова минувшей ночью.

Эрдоган сообщил, что Турция отправила в Украину 98 грузовиков с гуманитарной помощью, приняла 325 тысяч украинцев и будет принимать участие в восстановлении Украины.

+10
Ну шо це курва за президент, босяк з підворотні, кросовки і футболка постійно одна і та сама. Він її хоть колись скидує ? Чи так і живе в ній? Дрескод етикет якийсь є у цієї чучундри? Бридко дивитись! І як виглядає дійсно Президент своєї країни пан Ердоган!
18.08.2022 21:23 Ответить
+7
Ердоган скажи це своєму корефану Путлеру!
18.08.2022 21:13 Ответить
+7
а кто хочет????
всегда надо искать ответ на вопрос - кому выгоден этот шантаж??? кто завел военную технику в машинный зал? кто оккупировал Энергодар? кто влез в соседнюю страну с войсками и стирает в пыль ее села и города????
18.08.2022 21:31 Ответить
Якщо ординці спеціально не підірвуть станцію за допомогою ядерного палива - то такого як в Чернобилі не буде.
18.08.2022 21:07 Ответить
Не хочите, то пусть НАТО введет войска!!!!
18.08.2022 21:08 Ответить
Поки не оголошено війну, яку невигідно оголошувати, ніхто ніякі війська не введе..
Але переодягнені вже мали викурити з тої ЗАЕС ублюдків.., хіба за стільки часу не можна щось вигадати??
18.08.2022 21:29 Ответить
тогда все будут отхаркивать радионуклиды. с другой стороны все это будет. Ведь мы живем именно в это время. Такие законы временного времени. Все беды случаются именно когда живем именно мЫ. До нашего рождения, впринципе, не было ничего, от слова совсем И после нашей смерти тоже ничего нету. Есть только время, когда живешь лично ты. Ну философия такая у меня после полу бутылки односолодового)
18.08.2022 23:00 Ответить
Завтра в Енергодарі вітер буде зі сходу.
показать весь комментарий
Ердоган скажи це своєму корефану Путлеру!
18.08.2022 21:13 Ответить
А почему зеленые сопли не дали указание на остановку станции в конце февраля - начале марта? Хотели преподнести ее кацапам на блюдечке?
18.08.2022 21:21 Ответить
Цеж станція. Топливо загрузили - чайник гріється, паровий двигун працює.
Топливо витягли - станція не гріє воду.
18.08.2022 21:24 Ответить
Ну шо це курва за президент, босяк з підворотні, кросовки і футболка постійно одна і та сама. Він її хоть колись скидує ? Чи так і живе в ній? Дрескод етикет якийсь є у цієї чучундри? Бридко дивитись! І як виглядає дійсно Президент своєї країни пан Ердоган!
18.08.2022 21:23 Ответить
не заважайте. він створює історію. саме так повинен виглядати президент воюючої країни.
18.08.2022 21:43 Ответить
Ні , я з Вами не згодна, президент, повинен бути Президентом, він представник своєї країни. І це неповага, до Президента іншої країни. Є таке , як дрескод і він повинен його дотримуватись, правило етикету.
18.08.2022 21:51 Ответить
Эрдоган хочет обсудить с Путиным итоги переговоров во Львове.
Зачем Эрдорган завет Путина во Львов?
18.08.2022 21:24 Ответить
Максим Мирович@MirovichMedia

https://mobile.twitter.com/MirovichMedia/status/1560279990381514753 3 ч

Знаете, чем Бен Ладен отличается от путина?
Он не направлял свои бомбы и ракеты на атомные станции.
18.08.2022 21:30 Ответить
а кто хочет????
всегда надо искать ответ на вопрос - кому выгоден этот шантаж??? кто завел военную технику в машинный зал? кто оккупировал Энергодар? кто влез в соседнюю страну с войсками и стирает в пыль ее села и города????
18.08.2022 21:31 Ответить
Обов'язково ще має бути питання "хто пустив орків на південь і на північ України". Можливо, і не першим номером - але десь після перших.
18.08.2022 21:48 Ответить
Нас хвилюють сутички на АЕС??? Наших війскових там нема, наші військові не обстрілюють станцію. Так про які сутички воно мямле??? Якщо свинособаки обстрілюють станцію ,то це вже називається сутичкою? Зеблан тобі що дєрьмаковських таблеток підігнав?
18.08.2022 21:33 Ответить
Это Эрдоган пережрал кацапского бабла. Его слова про "сутички"
18.08.2022 22:23 Ответить
Почему
18.08.2022 22:52 Ответить
Тут главное а хочет ли новый Чернобыль бункерный маньяк.
18.08.2022 23:10 Ответить
"Держите вора" -- вор кричит.
18.08.2022 23:41 Ответить
А його головний тороговий партнер путєн бажає, або ви брешете пане ердоган, або мерзотна потвора...
18.08.2022 23:45 Ответить
 
 