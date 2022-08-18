РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8430 посетителей онлайн
Новости Война
15 440 30

Оккупанты готовят провокации на Запорожской АЭС 19 августа, получены дополнительные подтверждения информации, - ГУР

заес,аес,запорізька

Украинская разведка получила новые подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на территории ЗАЭС 19 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Получены дополнительные подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на Запорожской атомной станции 19 августа. В частности, лицензированному персоналу (выполняющему свои функции на основе выданной Госатоминспекцией лицензии) предписано оставаться дома. На территорию станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала".

18 августа на вечернем собрании руководства ЗАЭС отсутствовали представители Росатома. При том что с момента оккупации сотрудники Росатома в обязательном порядке присутствовали на всех подобных совещаниях. В данный момент они вообще покинули территорию ЗАЭС", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что учитывая количество оружия, которое находится на территории атомной станции, а также неоднократные провокативные обстрелы, высока вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вечером 18 августа в Белгородской области РФ загорелся склад с боеприпасами, - соцсети. ВИДЕО

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командный состав войск РФ отправляет свои семьи из Херсонщины, - Хлань

разведка (4228) Запорожская АЭС (747)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Цікаво як себе почуває ЗЕпадаль з чієї подачі було розміновано Чонгар і взагалі створені тепличні умови для окупації Херсонської та Запорізької областей.
показать весь комментарий
18.08.2022 21:41 Ответить
+11
А можно расценить сдачу атомной станции врагу как передачу ядерного оружия?Я бі именно так и ставил вопрос по отношению к Зеленскому!Не защитить ядерній обьект!!!???? Єто о многом говорит!
показать весь комментарий
18.08.2022 21:45 Ответить
+10
Сдали ЗАЕС и Енергодар без боя теперь чешите где не чешится
показать весь комментарий
18.08.2022 21:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отримали підтвердження, і шо? Нам 3,14зда, чи йти шашлички маринувати?
показать весь комментарий
18.08.2022 21:38 Ответить
да ладно что будет то и будет..патовая ситуация.. такое могло быть и раньше с ЧАЭС но не случилось жест доброй воли.. думаю кацабы нагнетают истерию такое ********* ***** довести до точки кипения а потом бамц и отключили газ... если они ****** то с них самих останется 24-72 часа на житие в муках... там разовая доза будет в 100 раз выше годовой.. если суицид тенррористический станет нормой ********** то тогда руки будут развазаня любой акт подрыва и уничтожения АЭС равен приминению тактияческого ядерного даже гнрязной атомной бомбы боеголовки... уж кто кто а не все жэев ********** конченные ***** как плешивое *****...
показать весь комментарий
18.08.2022 22:05 Ответить
Нихуя не будет,опыт ЧАЭС показывает.
Хотя нет.... озабоченность очень сильная
показать весь комментарий
18.08.2022 22:10 Ответить
Цікаво як себе почуває ЗЕпадаль з чієї подачі було розміновано Чонгар і взагалі створені тепличні умови для окупації Херсонської та Запорізької областей.
показать весь комментарий
18.08.2022 21:41 Ответить
в бункере под охраной с вискарем при 73% ********* и полной безнаказаности творять что хотят чуствуют себя Ох@енно!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 22:45 Ответить
Сдали ЗАЕС и Енергодар без боя теперь чешите где не чешится
показать весь комментарий
18.08.2022 21:41 Ответить
Они не чешут где чешется,а **** муму
показать весь комментарий
18.08.2022 22:11 Ответить
А можно расценить сдачу атомной станции врагу как передачу ядерного оружия?Я бі именно так и ставил вопрос по отношению к Зеленскому!Не защитить ядерній обьект!!!???? Єто о многом говорит!
показать весь комментарий
18.08.2022 21:45 Ответить
А что мешало зе- клоуну или шмыгалю дать команду на остановку станции в конце февраля - в начале марта? Оманские договоренности ?
показать весь комментарий
18.08.2022 21:46 Ответить
А ниче, что эта электроэнергия нужна стране? Вы знаете какая часть промышленности зависит от автомной?
показать весь комментарий
18.08.2022 21:55 Ответить
Якій країні, кацапчику? Твоїй *********?
показать весь комментарий
19.08.2022 10:40 Ответить
ну тоді наведить усе що є, на курську аес чи яка там ще поблизу розташована
показать весь комментарий
18.08.2022 21:59 Ответить
Страшного ничего не произойдет, но шантажировать и пугать будут точно. Может отключат или что то похожее.
показать весь комментарий
18.08.2022 22:01 Ответить
обвинят, мол обогащался уран, для грязной бонбы
показать весь комментарий
18.08.2022 22:34 Ответить
Странная позиция Украины.Сначала пустили козла в огород , даже с рогатки не выстрелили в оккупантов, позволили им захватить АЭС ,а теперь на весь мир кричат что мол орки АЭС взорвут.КОНЕЧНО ВЗОРВУТ потому что их туда пустили .
показать весь комментарий
18.08.2022 22:37 Ответить
Нам фсьо?

Треба починати вишивати білі капці бісером?
показать весь комментарий
18.08.2022 23:01 Ответить
Думаю,не підрвуть ЗАЕС,тому що:
1. Зона зараження,куди найбільше полетить - окупована. На ній орки воюють. А високі дози радіації знищують людину швидко.
2. Полетить на Білорусь, країни НАТО, на росію.
3. Вони знають,що навіть вибух на ЗАЕС не злякає українців. Будемо далі боротись.
показать весь комментарий
19.08.2022 00:40 Ответить
Хто буде боролись, коли ти сам пишеш, що високі дози знищують людину??
показать весь комментарий
19.08.2022 01:43 Ответить
Ядерної війни все рівно не уникнути, Путлєр гуляти буде на всі
показать весь комментарий
19.08.2022 10:26 Ответить
А попередити кацапчиків, що буде відповідь по Курській АЕС, ні? В оркостані багато АЕС. І чому не зупинити реактори? Вийняти тепловиділяючи стержні з активної зони? Як зупиняють реактори на ремонт чи заміну стержнів? Ну останеться окупована частина півдня України без електрики, і що? Війна йде, і зараз літо, ніхто не замерзне. Чи турбує, роблять лі кондиціонери у колаборантів?
показать весь комментарий
19.08.2022 10:47 Ответить
А можно,кто нихера не понимает в энергетике и АЭС промолчать?Дурею от масштаба глупостей,тут написанных.
показать весь комментарий
19.08.2022 10:58 Ответить
Я думаю,сегодня будет попытка обесточить 100% станцию,отключить последнюю украинскую линию,к которой она присоеденена.Далее,питание систем безопасности перейдёт на питание от .дизелей.В течение 3х суток,пока не кончится дизтопливо или не произойдёт какой либо отказ в дизелях- попробуют прицепить крымскую линию и переделаную запорожскую.В случае успеха ЗАЭС уплывет технически в рашку.При отказе дизелей - расплавление активной зоны в каком-либо реакторе или в нескольких,радиационные последствия континентальном масштабе.В общем между хреново и очень хреново.Это гипотеза,но на реальных фактах.
показать весь комментарий
19.08.2022 11:10 Ответить
Тут 50 на 50 либо будет, либо нет . Но скорее всего нет , это бандиты , так любят на понт брать , фраера пугать ,. Нельзя идти на поводу у террористов
показать весь комментарий
19.08.2022 11:56 Ответить
 
 