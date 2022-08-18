Оккупанты готовят провокации на Запорожской АЭС 19 августа, получены дополнительные подтверждения информации, - ГУР

Украинская разведка получила новые подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на территории ЗАЭС 19 августа.

"Получены дополнительные подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на Запорожской атомной станции 19 августа. В частности, лицензированному персоналу (выполняющему свои функции на основе выданной Госатоминспекцией лицензии) предписано оставаться дома. На территорию станции будет допускаться небольшая часть оперативного персонала".

18 августа на вечернем собрании руководства ЗАЭС отсутствовали представители Росатома. При том что с момента оккупации сотрудники Росатома в обязательном порядке присутствовали на всех подобных совещаниях. В данный момент они вообще покинули территорию ЗАЭС", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что учитывая количество оружия, которое находится на территории атомной станции, а также неоднократные провокативные обстрелы, высока вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

