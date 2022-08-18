Российские оккупанты жалуются губернатору Краснодарского края на побег кубанских казаков с поля боя в Украине

Военная часть из Чечни пожаловалась на бегство кубанских казаков с поля боя в Украине.

Соответствующие документы российских оккупантов опубликованы в сети, передает Цензор.НЕТ.

Расположенная в Чечне в/ч 16544 пожаловалась губернатору Краснодарского края на самовольное оставление кубанскими казаками позиций на фронте. В тексте сказано, что 2 рота БАРС-11, сформированная из кубанских казаков под командованием подполковника Валерия Ефремова, в количестве около 100 человек самовольно покинули позицию. Отмечается, что казаки отказались идти в наступление, саботировали приказы и распивали спиртное. Отряд подавал отрицательный пример другим военнослужащим.

"Руководство Краснодарского края не смогло должным образом донести важность миссии защиты суверенитета РФ. Просим больше не направлять на СВО из числа казачьих подразделений, слабых духом, не разделяющих всю ответственность", - сказано в документе.