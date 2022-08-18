РУС
27 879 41

Российские оккупанты жалуются губернатору Краснодарского края на побег кубанских казаков с поля боя в Украине

рф

Военная часть из Чечни пожаловалась на бегство кубанских казаков с поля боя в Украине.

Соответствующие документы российских оккупантов опубликованы в сети, передает Цензор.НЕТ.

Расположенная в Чечне в/ч 16544 пожаловалась губернатору Краснодарского края на самовольное оставление кубанскими казаками позиций на фронте. В тексте сказано, что 2 рота БАРС-11, сформированная из кубанских казаков под командованием подполковника Валерия Ефремова, в количестве около 100 человек самовольно покинули позицию. Отмечается, что казаки отказались идти в наступление, саботировали приказы и распивали спиртное. Отряд подавал отрицательный пример другим военнослужащим.

Читайте также: Подразделения ФСБ РФ ищут 60 скрывающихся в Запорожской области дезертиров, - ОВА

"Руководство Краснодарского края не смогло должным образом донести важность миссии защиты суверенитета РФ. Просим больше не направлять на СВО из числа казачьих подразделений, слабых духом, не разделяющих всю ответственность", - сказано в документе.

Российские оккупанты жалуются губернатору Краснодарского края на побег кубанских казаков с поля боя в Украине 01

Автор: 

армия РФ (20620) Чечня (639) дезертирство (343)
Топ комментарии
+48
18.08.2022 21:52 Ответить
+44


Шел казак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.

Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.

Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -

хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
18.08.2022 21:57 Ответить
+37
18.08.2022 21:51 Ответить
Був у 14-му такий кізяк - Бабай, також похизувався та втік додому, можливо вже здох від бояри.
18.08.2022 21:48 Ответить
не втік, а кадиривці в декрет відправили.
18.08.2022 21:53 Ответить
Бабая судили, в камере опустили, потом он пропал из инфопространства.
18.08.2022 22:07 Ответить
То кізяки, їм можна...
18.08.2022 21:49 Ответить
В Белгородской области РФ сегодня вечером неожиданно загорелся склад с боеприпасами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Склад «совершил жест доброй воли» в районе села Тимоново.
По данным губернатора жертв и пострадавших нет. В настоящее время жителей сел Тимоново и Солохи вывозят на безопасное расстояние. На месте работают оперативные службы, причина пожара устанавливается.
18.08.2022 22:06 Ответить
18.08.2022 21:51 Ответить
Вах-вах! В такой сиксюальний шапка кизяк на баращка савсэм пахож! Ну как тут удэржацца?
19.08.2022 05:43 Ответить
Ці "кізяки" повністю перевдяглися у одяг жителів Дагестану На старих картинах видно що їх предки носили шапки зі шликами, вишиті сорочки і шаровари - бо були козаками запорізькими, які погодилися служить Російській імперії і сформували "Верное Черноморское войско" Починали з депортації ногаїв (спочатку з таврійських степів - від Молдови до Азова, а потім - з північного Кавказу) Потім "продовжили" - придушували повстання селян Адигеї проти князів А потім допомагали Росії завойовувать Кавказ
19.08.2022 05:56 Ответить
плетью их выпороть..на центральной площади!
18.08.2022 21:51 Ответить
А кізякі завжди такі...
18.08.2022 21:51 Ответить
За 200 з лишнім років козаки стали казаками .
А для казаків місія успішно виконана - горілки попили, залізячкам побрязкали, нагайками помахали. Можна і додому
18.08.2022 21:51 Ответить
18.08.2022 21:52 Ответить
Кубань,вставай!Ти в прошлому українська.
18.08.2022 21:52 Ответить
Ногайська вона в минулому.
18.08.2022 21:55 Ответить
Там всі давно вже покацаплені, хоча вважають що вони окремий народ казакі.
18.08.2022 21:57 Ответить
Накуй.
18.08.2022 22:15 Ответить
А де вагітний бабай?
18.08.2022 21:53 Ответить
"Дух" у них міцний, задок заслабкий, просто ви їми не правильно користувались! кАзАки млять...
18.08.2022 21:57 Ответить


18.08.2022 21:57 Ответить
ускакали в рассвет?
18.08.2022 22:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=swT2Ltf32cw&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F https://www.youtube.com/watch?v=swT2Ltf32cw&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F

Казачья песня.
18.08.2022 22:02 Ответить
Кстати что притих атаман Козицин в этот раз. Хотя с такой фамилией воевать рядом с ка-дыр-овцами слишком вызывающе намекающе! Стих мразюк с 14-15гг. Тогда донские сильно гуляли по луганской обл, много добра домой приперли. бельё с просушки снимали, газплиты старые брали.
18.08.2022 22:05 Ответить
розЕнбаума зовите... лысый еврей славно там пел про кизяков... правда, потом разочаровался, кажется....
18.08.2022 22:06 Ответить
Им не понравилось что чечены их насиловали. Какая уже тут идти в атаку когда жопа огнем горит
18.08.2022 22:06 Ответить
Когда кавказцы их е.бут, не сильно-то и повоюешь.
18.08.2022 22:12 Ответить
😁
19.08.2022 00:07 Ответить
18.08.2022 22:08 Ответить
І бєжалі расєйскіє кізякі в абосраних партках і лаптях теряя кал по дороге...
18.08.2022 22:10 Ответить
Шикування загону "дикої дивізії" з Кавказу 26 лютого 2022 року через відмову їхати на війну :
https://vimeo.com/682471213 https://vimeo.com/682471213

18.08.2022 22:16 Ответить
- И трудовые резервы бегут?
- Все бегут! (с)
18.08.2022 22:17 Ответить
Акуенный вечер. Белгород /склады БК/, Керчь /Район моста/, Севастополь /Бельбек, аэродром/
18.08.2022 22:30 Ответить
Красивое!
19.08.2022 00:00 Ответить
На Украине , такая куета не катит .
18.08.2022 22:42 Ответить
Чого жалітися)) казачєство расєї це не для війни, це бутафорне угруповання ледарів...
18.08.2022 23:29 Ответить
та в дурдомі теж один називав себе Наполеоном
не факт що він дійсно таким був
19.08.2022 00:56 Ответить
эти кубанские кизяки могли быть только героями под прикрытием российских танков в 14 году перед неорганизованной,практически недовооружённой даже стрелковым оружием толпой украинских патриотов на Донбассе.Тогда эти ряженные чучела остервенело лютовали .убивая и подвергая пыткам неорганизованные группы украинских патриотов.Сейчас ситуация такая,что силы равны..Но вот дух разный.У агрессора это "душок" (с просрочкой,подпортившийся).а у украинцев мощный дух.Кадыровцы тоже почувствовали разницу и геройствуют только на "Тик-Токе".
19.08.2022 05:09 Ответить
Бригаденфюрер SS Петр Николаевич Краснов был тоже не то Донского казачества начальник или кубанского но братьям Нацистской Германии служил верно с 22 июня....по видимому выполнял братский договор от 23 августа 1939 года Молотов-Риббентроп...
А 21 июня выступил с воззванием к великоросам РабZeи....текст воззвания можно найти в Ютьюбе...
19.08.2022 07:07 Ответить
Кажуть бавовна палала в селе под Белгородом...
19.08.2022 07:26 Ответить
Так они просто спешат на Референдум на Кубани о присоединению к Украине!
19.08.2022 08:45 Ответить
нет там казаков давно, только все завезенное дерьмо со всей рефии.
19.08.2022 09:08 Ответить
так быстро скакали, что заградотряд из овцелюбов не успел перестрелять
19.08.2022 09:25 Ответить
 
 