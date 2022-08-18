Никаких препятствий для поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через территорию Украины нет, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии каких-либо препятствий для посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС через территорию Украины.
"Нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС. Сегодня с господином Гутерришем обсудили параметры этой миссии и то, что она может очень быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства. И только так" , – сказал он в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Тот кто устраивает ядерный шантаж точно не может быть "транспортером" какой-либо миссии. Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию и так же немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции. Мир имеет силу, чтобы это обеспечить ", - сказал он, добавив, что "если не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить на свалку весь пакет международных документов по ядерной и радиационной безопасности. Россия уничтожает этот интернациональный порядок".
По словам Зеленского, он также призвал Генерального секретаря ООН применить все возможности ООН для обеспечения выполнения Россией всех норм международного права по отношению к пленным.
Украину. Для них не существует международное право. Они же, сами
обвиняют в обстрелах АЭС ВС Украины.