РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6256 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 276 19

Никаких препятствий для поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через территорию Украины нет, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии каких-либо препятствий для посещения миссией МАГАТЭ Запорожской АЭС через территорию Украины.

"Нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС. Сегодня с господином Гутерришем обсудили параметры этой миссии и то, что она может очень быстро и безопасно попасть на станцию легальным способом через свободную территорию нашего государства. И только так" , – сказал он в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Тот кто устраивает ядерный шантаж точно не может быть "транспортером" какой-либо миссии. Россия должна немедленно и безусловно допустить представителей МАГАТЭ на станцию ​​и так же немедленно и безусловно вывести свои войска с территории станции. Мир имеет силу, чтобы это обеспечить ", - сказал он, добавив, что "если не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить на свалку весь пакет международных документов по ядерной и радиационной безопасности. Россия уничтожает этот интернациональный порядок".

По словам Зеленского, он также призвал Генерального секретаря ООН применить все возможности ООН для обеспечения выполнения Россией всех норм международного права по отношению к пленным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (21990) МАГАТЭ (444) Запорожская АЭС (745)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
а дерьмачок мопсика далеко не отпускает ))))
показать весь комментарий
18.08.2022 22:42 Ответить
+5
показать весь комментарий
18.08.2022 22:44 Ответить
+3
показать весь комментарий
18.08.2022 22:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так само як не було жодних перешкод щоб рашистській армії туди дійти-
показать весь комментарий
18.08.2022 22:01 Ответить
куди дійти?
показать весь комментарий
18.08.2022 22:04 Ответить
Тут складывается впечатление, что с ЗАЭС такая же ****** как и с зерном тема, хотят с ********** еще сцанкций снять, имхо, конечно. Но кацапы хоть и полные ******, но взорвать АЭС это даже выше их умственного развития. Опять договорняки за нашими спинами от зебилов
https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M Скрябін - Нас кинули [Official Video]
показать весь комментарий
18.08.2022 22:20 Ответить
Кстати, для невигласов отбитых, между Киевом и Москвой есть спец медный кабель-связи с сечением кабеля с руку здоровенного мужика. Если кто не знает Там Елдачине и зеле позвонить в кре мль как пойти покурить айкос)))
показать весь комментарий
18.08.2022 22:24 Ответить
Варто зачекати....з висновками, але судячи з попередніх домовленостей..... довіри немає нікому....
показать весь комментарий
18.08.2022 23:36 Ответить
Д'єрмак дозволив?
показать весь комментарий
18.08.2022 22:04 Ответить
Десь це вже звучало о-перед "майскими шашликами".....
показать весь комментарий
18.08.2022 22:09 Ответить
А если, прости не дай Бог *****, то НАТО выразит озабоченность или впишется? Ваше мнение!
показать весь комментарий
18.08.2022 22:14 Ответить
Буде стурбованість і засуджуванність а і ще велика занепокоянність.
показать весь комментарий
18.08.2022 22:35 Ответить
Вроді в Бельбеку бавовна
показать весь комментарий
18.08.2022 22:18 Ответить
Феєричний вечір переростає у таку ж ніч для окупантів: місцеві повідомляють про вибухи на військовому аеродромі Бельбек в т.о. Криму 💥
https://t.me/operativnoZSU/37071
показать весь комментарий
18.08.2022 22:23 Ответить
Здав ЗАЕС, а тепер верещить. Зелене уйобіще.
показать весь комментарий
18.08.2022 22:24 Ответить
Акуенный вечер. Белгород /склады БК/, Керчь /Район моста/, Севастополь /Бельбек, аэродром/
показать весь комментарий
18.08.2022 22:29 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 22:31 Ответить
Ну приїде ця місія поклює таблом і поїде і що?Нащо цей цирк.
показать весь комментарий
18.08.2022 22:33 Ответить
а дерьмачок мопсика далеко не отпускает ))))
показать весь комментарий
18.08.2022 22:42 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2022 22:44 Ответить
Недоросля без няньки нічого не робить.
показать весь комментарий
18.08.2022 23:05 Ответить
Россия не допустит МАГАТЕ , найдёт кучу причин и обвинит в этом
Украину. Для них не существует международное право. Они же, сами
обвиняют в обстрелах АЭС ВС Украины.
показать весь комментарий
18.08.2022 23:50 Ответить
 
 