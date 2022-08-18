Остановка всех блоков Запорожской АЭС угрожает развитием ситуации по "фукусимскому сценарию", - Госинспекция ядерного регулирования
Остановка всех энергоблоков Запорожской АЭС и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения, повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ.
Об этом предупреждает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Именно по такому сценарию произошла авария на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Однако если катастрофа в Японии произошла из-за природных катаклизмов, то на ЗАЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений российских оккупационных войск", - говорится в заявлении регулятора.
В ДИЯРе напомнили, что АЭС должна иметь постоянное электропитание для бесперебойного обеспечения собственных потребностей – охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок, отработанного топлива в бассейнах выдержки, а также поддержки систем контроля и управления. Эти потребности обеспечиваются либо посредством работающих блоков, либо посредством внешнего энергопитания.
В результате обстрелов российскими войсками повреждены 3 из 4 линий, соединяющих АЭС с энергосистемой Украины. В случае повреждения четвертой ЛЭП станция потеряет возможность получать электроэнергию для собственных нужд. В случае такой аварийной ситуации на ЗАЭС есть дизель-генераторы, но для длительного обеспечения собственных потребностей станции и для охлаждения ядерного топлива они будут нуждаться в значительном количестве дизельного топлива.
"После потери всех источников обеспечения электроэнергией начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выход радиоактивных веществ в окружающую среду", - объяснили в ДИЯРе.
При этом развитие аварийных событий на ЗАЭС не будет ограничиваться региональными проблемами Украины, а может иметь трансграничные последствия.
В зависимости от погодных условий радиоактивное облако может понести на территорию Европы или России и Беларуси, что приведет к радиоактивному загрязнению значительных территорий. ЗАЭС находится на берегу Каховского водохранилища, каскада водохранилищ реки Днепр. Таким образом, аварийные происшествия на ЗАЭС могут в случае аварийных событий на ЗАЭС привести к радиоактивному загрязнению Днепра и Черного моря", - отмечается в заявлении.
Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.
Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.
Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупанты планируют провокацию на ЗАЭС 19 августа.
https://mobile.twitter.com/MirovichMedia/status/1560279990381514753 3 ч
Знаете, чем Бен Ладен отличается от путина?
Он не направлял свои бомбы и ракеты на атомные станции.
так нельзя сделать что ли?
до того как выведут из строя систему охлаждения
ну хотя да, у нас тут реактор десятилетиями медленно выводили из эксплуатации
Все оружие, которое передает Вашингтон Украине, предназначено для самообороны.
Администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву наносить удары по временно оккупированному Крыму западным оружием. Об этом сообщает Politico cо ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
Причем у тебя почему-то европейцы более конченые чем Путин т.к. его ты даже не упомянул.
А от писати власні імена з маленької - це ознака мешовартості.
Всі власні імена завжди пишуться з великої літери.
От приклад: якщо напишеш "#уйло" - це лише матюк. А якщо напишеш з великої літери - <******* - усі розуміють, про кого йдеться.
они думают что от взрыва пострадает только Украина.. а на кацапов радиация не действует...
идиотам, ворующим унитазы не объяснить про ядерный реактор и расщепления атомов ...
https://m.youtube.com/watch?v=7QKaYEFE9cg
Змусити Україну підтримувати охолодження реакторів З ЗАГАЛЬНОЇ мережі країни.
За рахунок чого буде взимку нестача електроенергії та виялові відключення що призведе до замерзання у багатьох містах.
Ну і зрозуміло, до незадоволенням владою та хаосом.