Остановка всех блоков Запорожской АЭС угрожает развитием ситуации по "фукусимскому сценарию", - Госинспекция ядерного регулирования

Остановка всех энергоблоков Запорожской АЭС и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения, повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ.

Об этом предупреждает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Именно по такому сценарию произошла авария на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Однако если катастрофа в Японии произошла из-за природных катаклизмов, то на ЗАЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений российских оккупационных войск", - говорится в заявлении регулятора.

В ДИЯРе напомнили, что АЭС должна иметь постоянное электропитание для бесперебойного обеспечения собственных потребностей – охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок, отработанного топлива в бассейнах выдержки, а также поддержки систем контроля и управления. Эти потребности обеспечиваются либо посредством работающих блоков, либо посредством внешнего энергопитания.

В результате обстрелов российскими войсками повреждены 3 из 4 линий, соединяющих АЭС с энергосистемой Украины. В случае повреждения четвертой ЛЭП станция потеряет возможность получать электроэнергию для собственных нужд. В случае такой аварийной ситуации на ЗАЭС есть дизель-генераторы, но для длительного обеспечения собственных потребностей станции и для охлаждения ядерного топлива они будут нуждаться в значительном количестве дизельного топлива.

"После потери всех источников обеспечения электроэнергией начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выход радиоактивных веществ в окружающую среду", - объяснили в ДИЯРе.

При этом развитие аварийных событий на ЗАЭС не будет ограничиваться региональными проблемами Украины, а может иметь трансграничные последствия.

В зависимости от погодных условий радиоактивное облако может понести на территорию Европы или России и Беларуси, что приведет к радиоактивному загрязнению значительных территорий. ЗАЭС находится на берегу Каховского водохранилища, каскада водохранилищ реки Днепр. Таким образом, аварийные происшествия на ЗАЭС могут в случае аварийных событий на ЗАЭС привести к радиоактивному загрязнению Днепра и Черного моря", - отмечается в заявлении.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупанты планируют провокацию на ЗАЭС 19 августа.