Остановка всех блоков Запорожской АЭС угрожает развитием ситуации по "фукусимскому сценарию", - Госинспекция ядерного регулирования

Остановка всех энергоблоков Запорожской АЭС и потеря всех источников электропитания может привести к выходу из строя систем охлаждения, повреждению активной зоны реакторной установки и выходу радиоактивных веществ.

Об этом предупреждает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Именно по такому сценарию произошла авария на японской АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Однако если катастрофа в Японии произошла из-за природных катаклизмов, то на ЗАЭС это может произойти из-за преступных действий и намерений российских оккупационных войск", - говорится в заявлении регулятора.

В ДИЯРе напомнили, что АЭС должна иметь постоянное электропитание для бесперебойного обеспечения собственных потребностей – охлаждения ядерного топлива в активных зонах реакторных установок, отработанного топлива в бассейнах выдержки, а также поддержки систем контроля и управления. Эти потребности обеспечиваются либо посредством работающих блоков, либо посредством внешнего энергопитания.

Читайте также: Получены дополнительные подтверждения информации о подготовке оккупантами провокации на Запорожской АЭС 19 августа, - ГУР

В результате обстрелов российскими войсками повреждены 3 из 4 линий, соединяющих АЭС с энергосистемой Украины. В случае повреждения четвертой ЛЭП станция потеряет возможность получать электроэнергию для собственных нужд. В случае такой аварийной ситуации на ЗАЭС есть дизель-генераторы, но для длительного обеспечения собственных потребностей станции и для охлаждения ядерного топлива они будут нуждаться в значительном количестве дизельного топлива.

"После потери всех источников обеспечения электроэнергией начнется процесс плавления ядерного топлива, в результате чего может произойти выход радиоактивных веществ в окружающую среду", - объяснили в ДИЯРе.

При этом развитие аварийных событий на ЗАЭС не будет ограничиваться региональными проблемами Украины, а может иметь трансграничные последствия.

В зависимости от погодных условий радиоактивное облако может понести на территорию Европы или России и Беларуси, что приведет к радиоактивному загрязнению значительных территорий. ЗАЭС находится на берегу Каховского водохранилища, каскада водохранилищ реки Днепр. Таким образом, аварийные происшествия на ЗАЭС могут в случае аварийных событий на ЗАЭС привести к радиоактивному загрязнению Днепра и Черного моря", - отмечается в заявлении.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС якобы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем через линию столкновения опасна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Командный состав войск РФ отправляет свои семьи из Херсонщины, - Хлань

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупанты планируют провокацию на ЗАЭС 19 августа.

Максим Мирович@MirovichMedia
https://mobile.twitter.com/MirovichMedia/status/1560279990381514753 3 ч

Знаете, чем Бен Ладен отличается от путина?
Он не направлял свои бомбы и ракеты на атомные станции.
18.08.2022 22:20 Ответить
Писати прізвище ***** з великої - великий гріх.
18.08.2022 22:37 Ответить
Что нельзя?Система охлаждения зависит от енергоснабжения.Что непонятного.Её не будет ляпнет система и по іакту будет взрыв
18.08.2022 22:29 Ответить
Знаєте, чим Бен Ладен відрізняється від путіна? Нууу, Бен Ладен був громадянином США, і гроші отримував від них, ну Беня вежі близнюки поклав, а так, особливої схожості не бачу.
19.08.2022 09:26 Ответить
если отключить все блоки аэс
так нельзя сделать что ли?
до того как выведут из строя систему охлаждения
18.08.2022 22:25 Ответить
Что нельзя?Система охлаждения зависит от енергоснабжения.Что непонятного.Её не будет ляпнет система и по іакту будет взрыв
18.08.2022 22:29 Ответить
ядерная реакция идет независимо от того подаетси ли электроэнергия и именно поэтому требуется охлаждение постоянно...
18.08.2022 22:30 Ответить
все блоки отключить невозможно?

ну хотя да, у нас тут реактор десятилетиями медленно выводили из эксплуатации
18.08.2022 23:13 Ответить
Акуенный вечер. Белгород /склады БК/, Керчь /Район моста/, Севастополь /Бельбек, аэродром/
18.08.2022 22:28 Ответить
США разрешили ВСУ наносить удары по Крыму западным оружием: Politico.
Все оружие, которое передает Вашингтон Украине, предназначено для самообороны.
Администрация президента США Джо Байдена разрешила Киеву наносить удары по временно оккупированному Крыму западным оружием. Об этом сообщает Politico cо ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
18.08.2022 22:38 Ответить
https://twitter.com/bkz198/status/1560348503318085632?t=9ELcG7TNoWfDdl6_eMEQZQ&s=09 Бельбек Бавовна
18.08.2022 22:40 Ответить
Кажуть що то старе.
18.08.2022 22:51 Ответить
Европа так або кончені або взагалі кончені на всю голову якщо не розуміють що може бахнути.Вони сидять балаболять і яйця чухають.Цей світ зовсім без мізків,Якщо ляпне ЗАЕС тоді Україна повина наносити удари будь яким шляхом по рашківским АЕС
18.08.2022 22:31 Ответить
то есть я правильно понимаю - конченые европейцы потому что... что? что конкретно они должны за нас сделать - ЗАЭС назад отбить?
Причем у тебя почему-то европейцы более конченые чем Путин т.к. его ты даже не упомянул.
18.08.2022 22:34 Ответить
Писати прізвище ***** з великої - великий гріх.
18.08.2022 22:37 Ответить
По-моєму, це просто знаня орфографії.
А от писати власні імена з маленької - це ознака мешовартості.
Всі власні імена завжди пишуться з великої літери.
От приклад: якщо напишеш "#уйло" - це лише матюк. А якщо напишеш з великої літери - <******* - усі розуміють, про кого йдеться.
18.08.2022 23:20 Ответить
зараз написання недокраїни свинособачих кацапів та імені їх головного упиря тільки з маленької літери. Це нове правило! )))
19.08.2022 04:53 Ответить
Ввести війська ООН на територію АЕС і туди ж "Магате". Як раз для подібних випадків вони й були створені.
19.08.2022 00:04 Ответить
Це було потрібно робити ще с початку війни.Коли просили закрити небо і інші речі.Це було потрібно робити в 2008 в Грузії це було робити в Чечні коли тварюки знищили 250 тис населення а орки так і не понесли покарання це було робити в 2014 а не загравати з орками .Европа дебіли які ніяк не можуть зрозуміти що орки це не люди з ними домовлятися не можна це не рівень ментальності світу і країн світу.Це тварюки.А европа як кончена сабе воде думає що все пройде само або якось пронесе.Вони 20 років морочили конфлікт Карабаха толку?Доки Азербайджанці зробили те що вони повинні були зробити ще 15 років тому.А ось ці всі европейці їм на все насрати як би в них було добре а там хай лупять типу за стіл переговорів .Тупі кончені балачки.Якщо ляпне ЗАЕС балакати буде вже нікому ! Так що не потрібно мені казати про европейців які зажралися і не бачать далі свого носа !
19.08.2022 00:09 Ответить
І нащо мені також казати про цього презерватива царька .Він по факту кончений дебіл.Велика честь згадувати кожен раз про нього.
19.08.2022 00:12 Ответить
для террористов это китайский язык... это им ни о чем не говорит...
они думают что от взрыва пострадает только Украина.. а на кацапов радиация не действует...
идиотам, ворующим унитазы не объяснить про ядерный реактор и расщепления атомов ...
18.08.2022 22:32 Ответить
По кеченскому мосту прилетело
https://m.youtube.com/watch?v=7QKaYEFE9cg
18.08.2022 22:33 Ответить
После таких заяв , раша параша , становится автоматически Террористом №-1 , уже нужно его куярить , пока не поздно..
18.08.2022 23:01 Ответить
какие теперь обосраные зебики, которые топили против зеленой энергетики за "безопасную и дешевую" атомную...
19.08.2022 00:04 Ответить
РАШИСТИ БАЖАЮТЬ:
Змусити Україну підтримувати охолодження реакторів З ЗАГАЛЬНОЇ мережі країни.
За рахунок чого буде взимку нестача електроенергії та виялові відключення що призведе до замерзання у багатьох містах.
Ну і зрозуміло, до незадоволенням владою та хаосом.
19.08.2022 03:05 Ответить
 
 