Сообщения о теракте на Запорожской АЭС вызывают беспокойство в США, - Госдеп
Обнародованная ранее информация о возможном теракте на Запорожской АЭС 19 августа вызывает беспокойство в США.
Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
Прайс заявил, что сообщения о возможной завтрашней российской операцию под фейковым флагом на Запорожской атомной электростанции, является "причиной для беспокойства".
"Это то, за чем мы очень внимательно следим, когда дело доходит до атомных электростанций", - заявил Нед Прайс.
Зараз "сглотують" лише українці, які привели шапіто до влади.
Там находится более 40 единиц авиации оккупантов.
Вечером 18 августа в оккупированном Крыму раздались взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя. Об этом сообщает УНИАН. Позже туда отправилась машина российского МЧС. Через некоторое время в Сети появилось видео якобы из Бельбека. На кадрах виден пожар, слышны звуки взрывов и сигнала воздушной тревоги. По информации местных, прямо сейчас на аэродроме Бельбек повторно прогремели взрывы. Продолжается пожар.
На крупнейшей авиабазе РФ в Крыму прогремели взрывы (видео)
Перед этим о взрывах сообщали жители Керчи, где расположен Крымский мост.
Вечером 18 августа в оккупированном https://www.unian.net/war/aksenov-i-konstantinov-vnezapno-pokinul-krym-smi-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11944806.html Крыму раздались взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя.
https://www.unian.net/war/na-krupneyshey-aviabaze-rf-v-krymu-progremeli-vzryvy-video-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11946066.html
СМЕРТЬ КАЦАПІЇ !
Местные жители сообщают о «мощных взрывах» в районе военного аэропорта Бельбек в северной части Севастополя.
Также о звуках взрывов рассказали (https://t.me/novaya_europe/5061) собеседники «Агентства» из Севастополя и расположенного рядом с городом Бахчисарайского района, которые проживают в нескольких километрах от аэропорта «Бельбек». Они сообщают, что в районе аэродрома виден дым.
Напомним, сегодня вечером в Белгородской области России также загорелся склад с боеприпасами (на видео). https://t.me/charter97_org/81174
Координати: 51.32544084419819, 37.7671896542432
https://t.me/war_monitor/1648
Бельбек. Повідомляють, що там чують повторні вибухи
https://t.me/apostrophe_ua/52665 https://t.me/apostrophe_ua/52665
Ядерний шантаж путіна має отримати жорстку відповідь міжнародного співтовариства.
Чітка заява Адміністрації Байдена про готовність невідкладно схвалити рішення про визнання росії країною спонсором тероризму у разі здійснення провокації на Запорізькій АЕС має змусити злочинний путінський режим переглянути свої жахливі плани. Дієвою могла б бути і спільна превентивна заява Групи Семи із попередженням росії про важкі наслідки у разі інцидентів на станції.
***** розуміє тільки мову сили.
Россия заявила, что станция заминирована ими.
Украина тоже заявила, что Россия заминировала станцию.
Зачем Россия её обстреливает ?