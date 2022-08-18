РУС
Сообщения о теракте на Запорожской АЭС вызывают беспокойство в США, - Госдеп

Обнародованная ранее информация о возможном теракте на Запорожской АЭС 19 августа вызывает беспокойство в США.

Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс

Прайс заявил, что сообщения о возможной завтрашней российской операцию под фейковым флагом на Запорожской атомной электростанции, является "причиной для беспокойства".

"Это то, за чем мы очень внимательно следим, когда дело доходит до атомных электростанций", - заявил Нед Прайс.

Читайте также: Остановка всех блоков Запорожской АЭС угрожает развитием ситуации по "фукусимскому сценарию", - Госинспекция ядерного регулирования

Госдепартамент США (1878) Прайс Нед (109) Запорожская АЭС (745)
+7
Аеродром Бельбек- вибухи,севастопольці вимагають ще ракет!
18.08.2022 22:49 Ответить
+7
Україна не є членом НАТО. Почитайте статут блоку, а потім пишіть. Можливо, ваші дописи будуть більш виважені і розумні.
Зараз "сглотують" лише українці, які привели шапіто до влади.
18.08.2022 22:50 Ответить
+7
На крупнейшей авиабазе РФ в Крыму сегодня вечером прогремели взрывы.
Там находится более 40 единиц авиации оккупантов.
Вечером 18 августа в оккупированном Крыму раздались взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя. Об этом сообщает УНИАН. Позже туда отправилась машина российского МЧС. Через некоторое время в Сети появилось видео якобы из Бельбека. На кадрах виден пожар, слышны звуки взрывов и сигнала воздушной тревоги. По информации местных, прямо сейчас на аэродроме Бельбек повторно прогремели взрывы. Продолжается пожар.
18.08.2022 23:10 Ответить
прям абассатса, да?
18.08.2022 22:44 Ответить
А если вдруг, что, то будет ответ, ну войска НАТЫ там или где? Или то не считается, а вы тут умирайте от радиации? Будут ***** бить всем миром или опять сглонтут? в 1986м сглотнули... жаль токо один энергоблок тогда выходит жахнул
показать весь комментарий
18.08.2022 22:46 Ответить
Україна не є членом НАТО. Почитайте статут блоку, а потім пишіть. Можливо, ваші дописи будуть більш виважені і розумні.
Зараз "сглотують" лише українці, які привели шапіто до влади.
18.08.2022 22:50 Ответить
Радиации пох кто там каким членом является и кто с каким членом старого гутаперчивого гутериша валяется
18.08.2022 22:53 Ответить
Я понимаю еще если бы мы жили в некой конгламерации солнечной системы, и у нас было освоено с десяток планет, тогда, несчасную землю, похерить было бы не страшно. А так живе в одной лодке радиация накроет всех, особенно если кацапы, подойдут грамотно и завалят все шесть энергоблоков в активном состоянии
показать весь комментарий
18.08.2022 22:56 Ответить
Прям все не умрут даже если все 6 реакторов взорвется в активном состоянии. Но будет плохо. Единственное что - после этого вполне законно лупить по Курской АЭС
показать весь комментарий
18.08.2022 23:02 Ответить
В таком случае Украина будет непригодной жизни и что помешает нашему оперативному персоналу пустить под откос остальные 15 энергоблоков, грамотно, под откос на остальных АЭС, как акт возмездия? Ведь зачем нам мир в котором не будет Украины? Я бы пустил, ибо те кто не дали жить нам на своей земле не имеют право жить дальше, имхо, конечно, как всегда. я не псих, я за справедливость. я не хочу побираться на чужине. я хочу жить у себя дома, в Украине!!!
показать весь комментарий
18.08.2022 23:07 Ответить
На крупнейшей авиабазе РФ в Крыму сегодня вечером прогремели взрывы.
Там находится более 40 единиц авиации оккупантов.
Вечером 18 августа в оккупированном Крыму раздались взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя. Об этом сообщает УНИАН. Позже туда отправилась машина российского МЧС. Через некоторое время в Сети появилось видео якобы из Бельбека. На кадрах виден пожар, слышны звуки взрывов и сигнала воздушной тревоги. По информации местных, прямо сейчас на аэродроме Бельбек повторно прогремели взрывы. Продолжается пожар.
18.08.2022 23:10 Ответить
****** дякую
18.08.2022 23:11 Ответить
СВІЖА НОВИНА !!! ЦЕ СВЯТО ЯКЕСЬ !!!!

На крупнейшей авиабазе РФ в Крыму прогремели взрывы (видео)

Перед этим о взрывах сообщали жители Керчи, где расположен Крымский мост.

Вечером 18 августа в оккупированном https://www.unian.net/war/aksenov-i-konstantinov-vnezapno-pokinul-krym-smi-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11944806.html Крыму раздались взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя.

https://www.unian.net/war/na-krupneyshey-aviabaze-rf-v-krymu-progremeli-vzryvy-video-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11946066.html

СМЕРТЬ КАЦАПІЇ !
18.08.2022 23:03 Ответить
А до этого все что было это так ********** были да?? Если ******* АЕС я даже не удивлюсь, вот совсем.
показать весь комментарий
18.08.2022 22:46 Ответить
А чому не признати рашку країною-терористом?
показать весь комментарий
18.08.2022 22:46 Ответить
А шо фашисты рабсейские, есть у вас ядерные электростанции на территории **********. Или вас *********** не жалко, а вы его так любите маньяка.
показать весь комментарий
18.08.2022 22:46 Ответить
занепокоєння © - ***** !!!
показать весь комментарий
18.08.2022 22:49 Ответить
Аеродром Бельбек- вибухи,севастопольці вимагають ще ракет!
18.08.2022 22:49 Ответить
Добривечір, хлопкороби!

Местные жители сообщают о «мощных взрывах» в районе военного аэропорта Бельбек в северной части Севастополя.

Также о звуках взрывов рассказали (https://t.me/novaya_europe/5061) собеседники «Агентства» из Севастополя и расположенного рядом с городом Бахчисарайского района, которые проживают в нескольких километрах от аэропорта «Бельбек». Они сообщают, что в районе аэродрома виден дым.

Напомним, сегодня вечером в Белгородской области России также загорелся склад с боеприпасами (на видео). https://t.me/charter97_org/81174
18.08.2022 22:52 Ответить
💥 Вибухи на аеродромі «Старий Оскол» Бєлгородська область рф.

Координати: 51.32544084419819, 37.7671896542432

https://t.me/war_monitor/1648
18.08.2022 22:54 Ответить
////
Бельбек. Повідомляють, що там чують повторні вибухи

https://t.me/apostrophe_ua/52665 https://t.me/apostrophe_ua/52665

18.08.2022 22:53 Ответить
москальня розуміє лише мову сили, їм всі ці занепокоєння до дупи. Нажаль, українська ракетна зброя закатана Zeленими колаборантами в асфальт, тож дайте нам дальнобійну ракетну зброю (500-1000 км) і жодна москальська атомна станція в цьому радиусі не буде в безпеці, тільки тоді цей ядерний шантаж прекратиться.
18.08.2022 22:50 Ответить
БНР готовит удар по АЭС Курска...
показать весь комментарий
18.08.2022 22:53 Ответить
началось.......
18.08.2022 22:54 Ответить
Стежте,стежте )
18.08.2022 22:59 Ответить
Это не беспокойство , это будет всем ****** ..
18.08.2022 23:04 Ответить
на ватних сайтах та каналах неймовірна лють ...погрожують цю ніч неспокійною для нас ...як для мене то я для спокою зайшов на твіт Аслана а там повно відосів спаленої за сьогодні русні
18.08.2022 23:06 Ответить
Нехай скачать.
19.08.2022 01:28 Ответить
Писать можна усе,але бережи Бог вас,українці.Накриє багато і нас також.
18.08.2022 23:07 Ответить
Саме завдяки Запоріжській АЕС ***** і позбудеться ненависних хахлоф-біндерафцев . По-іншому він ніяк нас не зможе знищити, тому АЕС вони ******* і це вже очевидно.
18.08.2022 23:12 Ответить
Ракеты танки самолеты давай, беспокойные вы наши.
18.08.2022 23:58 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/3896 Петро Порошенко :

Ядерний шантаж путіна має отримати жорстку відповідь міжнародного співтовариства.

Чітка заява Адміністрації Байдена про готовність невідкладно схвалити рішення про визнання росії країною спонсором тероризму у разі здійснення провокації на Запорізькій АЕС має змусити злочинний путінський режим переглянути свої жахливі плани. Дієвою могла б бути і спільна превентивна заява Групи Семи із попередженням росії про важкі наслідки у разі інцидентів на станції.

***** розуміє тільки мову сили.
19.08.2022 01:49 Ответить
Мавзолейные Понты во все дырочки равны...а инстинкт самосохранения есть даже в таких мразей рюZkoно мира вонючего что Шариковы....
19.08.2022 06:03 Ответить
Я вот не понимаю.
Россия заявила, что станция заминирована ими.
Украина тоже заявила, что Россия заминировала станцию.

Зачем Россия её обстреливает ?
19.08.2022 07:29 Ответить
Заблокируйте наконец Блинкину карточку Сбербанка! Даже если для этого потребуется новое Письмо 20-и. Понимаю, жестоко, но, похоже, без этого уже никак....
19.08.2022 08:36 Ответить
И що...абеспокоились?
19.08.2022 10:12 Ответить
 
 