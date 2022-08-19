Зеленский подписал закон о запрете повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон от 29 июля 2022 г. 2479-IX "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего восстановления", запрещающий увеличивать тарифы на тепло и горячую воду для населения .

Согласно закону в течение действия военного положения и шести месяцев после его окончания в Украине вводится мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение), услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой для всех категорий потребителей. Таким образом, тарифы на тепло и горячую воду для населения не изменятся.

Кроме этого, документом предусмотрены гарантии для хозяйствующих субъектов в сфере теплоснабжения, в частности, предусмотрена компенсация разницы в тарифах.