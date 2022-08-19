Зеленский подписал закон о запрете повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон от 29 июля 2022 г. 2479-IX "Об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего восстановления", запрещающий увеличивать тарифы на тепло и горячую воду для населения .
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Согласно закону в течение действия военного положения и шести месяцев после его окончания в Украине вводится мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию (ее производство, транспортировку и снабжение), услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой для всех категорий потребителей. Таким образом, тарифы на тепло и горячую воду для населения не изменятся.
Кроме этого, документом предусмотрены гарантии для хозяйствующих субъектов в сфере теплоснабжения, в частности, предусмотрена компенсация разницы в тарифах.
У їхній смерті частково винні і ви Зеленський , і ваша камарілья, бо ви цих людей завчасно не попередили і не дали їм жодного шансу, не залишили іншого вибору, ніж так умерти..
Ви замість людських життів вибрали гроші 😠
Приклад: ніхто в квартирі не проживає, теплою водою звісно не користується, на лічильнику НУЛЬ змін, але все-рівно приходить щомісячна платіжка оплатити якісь "Абонентське обслуговування ГВП" (27 гр.) та "Абонентське обслуговування ТЕ" (29 гр.) ні за що.
(с) Переможний Магдіяж
Прошлой зимой давление падало и дальние стояки не работали.
Но, плату брали, хотя в квартире +12 С, при норме--- +18С.
Якому передували успішні випробування провладних здирників. крадіїв-- опалювальників м. Світловодська/ А їх ***** очільник Кіровоградщини А. Лісота /
Йдеться про суттєве заниження температурного графіка: відповідність температури теплоносія на виході котельні. до зовнішнього температуростояння... Згідно санітарних норм СН-245-71. температура мала б
бутиу ваших приміщеннях : а/ жилих +18;
б/ кухнях +15; в/ванних +25 ; /у новобудах--вища.../ Відповідно до п.29 " Правил надання послуг з теплопостачання..." споживач має право на зменшення розміру плати у разі відхилення кількісно--якісних показників від нормативних : за кожний НЕ догрітий градус--- нарахування зменшується на 5% . У разі якщо у Вас квартирі +12 і нижче--оплата НЕ справляється ! Проте механізм цього НЕ прийнятний /скликання комісій.актування недогріву і.т.і. / На цьому й виграють мафіозники: і їм НЕ потрібні підвищення тарифів. вони й так /на недогрві теплоносія/ мають дай Боже... Вищезазначена авантюра засвідчує : для тотально скорумпованої .провладної ЗЕ--гидоти вибори розпочалися !!! ПИЛЬНУЙМО !!! Оберімо лише АТО-шників /вони того варті !!!/
