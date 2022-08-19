За сутки уничтожены 4 склада БК и 2 базы оккупантов, - Одесская ОВА
За сутки, 18 августа, Вооруженными Силами Украины уничтожены 4 склада боеприпасов и 2 базы российских оккупантов.
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение суток было демилитаризовано 4 состава БК и 2 базы россиян", - отметил Братчук.
В частности, под обстрелы попали склады БК в Амвросиевке (Донецкая обл.), Бериславском районе и Благодатном (Херсонская обл.), а также в Белгородской области РФ. Также были обстреляны базы противника в Новой Каховке (Херсонская обл.) и Кадиевке (Луганская обл.).
Кроме того, уточняется информация о взрывах в Керчи и Бельбеке (АР Крым), а также в Старом Осколе (Белгородская область РФ).
Топ комментарии
+15 vadyan
показать весь комментарий19.08.2022 02:59 Ответить Ссылка
+14 Aleksey NotBad
показать весь комментарий19.08.2022 02:08 Ответить Ссылка
+12 ukrop ukrop #435240
показать весь комментарий19.08.2022 02:46 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Там ще проскочила інфа про Міжводне на західному узбережжі АРК.....
(с) Сунь "по самые гланды" Цзы