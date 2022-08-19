РУС
За сутки уничтожены 4 склада БК и 2 базы оккупантов, - Одесская ОВА

війна

За сутки, 18 августа, Вооруженными Силами Украины уничтожены 4 склада боеприпасов и 2 базы российских оккупантов.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение суток было демилитаризовано 4 состава БК и 2 базы россиян", - отметил Братчук.

В частности, под обстрелы попали склады БК в Амвросиевке (Донецкая обл.), Бериславском районе и Благодатном (Херсонская обл.), а также в Белгородской области РФ. Также были обстреляны базы противника в Новой Каховке (Херсонская обл.) и Кадиевке (Луганская обл.).

Кроме того, уточняется информация о взрывах в Керчи и Бельбеке (АР Крым), а также в Старом Осколе (Белгородская область РФ).

Братчук Сергей (109)
Насправді досить мало інформації наразі, але завтра ми дізнаємося який же сьогодні був день важливий ! Бавовна в Керчі та під Севастополем це повна срака для москалів, нехай вже нарешті з'*******
19.08.2022 02:59 Ответить
Хороший темп
19.08.2022 02:08 Ответить
Слава Україні Слава Нації і піздець росіїськії федерації Киевская Русь поднялась! Слава Украине!
19.08.2022 02:46 Ответить
Хороший темп
19.08.2022 02:08 Ответить
"Бавовна" рясно вродила у цьому році.... але треба ще , щоб усім "братушкам" вистачило.
19.08.2022 02:38 Ответить
Слава Україні Слава Нації і піздець росіїськії федерації Киевская Русь поднялась! Слава Украине!
19.08.2022 02:46 Ответить
Насправді досить мало інформації наразі, але завтра ми дізнаємося який же сьогодні був день важливий ! Бавовна в Керчі та під Севастополем це повна срака для москалів, нехай вже нарешті з'*******
19.08.2022 02:59 Ответить
Уточнення в студію!

Там ще проскочила інфа про Міжводне на західному узбережжі АРК.....
19.08.2022 03:33 Ответить
А я пам'ятаю як 28 червня я радів першому знищеному складу
19.08.2022 03:49 Ответить
а нынче уже буднично и обычно)
19.08.2022 13:08 Ответить
19.08.2022 04:22 Ответить
"Сто раз сразиться и сто раз победить - это не лучшее из лучшего; лучшее из лучшего - покорить чужую армию, не сражаясь. Но самый ******** - порвать урус-лаовая, как пекинес грелку"

(с) Сунь "по самые гланды" Цзы
19.08.2022 04:46 Ответить
19.08.2022 10:48 Ответить
 
 