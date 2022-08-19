За сутки уничтожены 4 склада БК и 2 базы оккупантов, - Одесская ОВА

За сутки, 18 августа, Вооруженными Силами Украины уничтожены 4 склада боеприпасов и 2 базы российских оккупантов.

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение суток было демилитаризовано 4 состава БК и 2 базы россиян", - отметил Братчук.

В частности, под обстрелы попали склады БК в Амвросиевке (Донецкая обл.), Бериславском районе и Благодатном (Херсонская обл.), а также в Белгородской области РФ. Также были обстреляны базы противника в Новой Каховке (Херсонская обл.) и Кадиевке (Луганская обл.).

Кроме того, уточняется информация о взрывах в Керчи и Бельбеке (АР Крым), а также в Старом Осколе (Белгородская область РФ).