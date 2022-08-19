Впервые с начала июля РФ не заявляла о захвате новых территорий, - ISW
Аналитики отмечают, что в четверг армия РФ впервые с 6 июля не сообщила о каких-либо территориальных достояниях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
18 августа впервые с 6 июля 2022 года не было заявлено о российских территориальных достижениях в Украине. Однако российские войска все еще проводили ограниченные и безуспешные наступления на восточном направлении 18 августа.
Российские источники сообщили о взрывах по всему Крыму, вероятно, вызванных российской ПВО, украинской разведкой или украинской атакой в ночь на 18 августа.
Также они утверждали, что российская противовоздушная оборона сбила беспилотник у Керченского моста между Крымом и Россией в ночь на 18 августа.
Министерство обороны России, похоже, создает информационные условия для обвинения украинских сил в будущих операциях на Запорожской атомной электростанции (АЭС).
Ключевые выводы аналитиков:
- 18 августа 2022 года впервые с 6 июля 2022 года не было заявленных или оцененных российских территориальных достояний в Украине.
- Российские источники сообщили о серии неидентифицированных и неподтвержденных взрывов по всему Крыму в ночь на 18 августа.
- Министерство обороны России, возможно, создает информационные условия для обвинения Украины в фальшивой атаке на Запорожской АЭС.
- Русские войска вели наземные штурмы к югу от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута.
- Оккупанты продолжали вести наступательные действия на север, запад и юго-запад от Донецка.
- Российские войска совершили неудачный наземный штурм Запорожского направления.
- Украинские чиновники подтвердили дополнительные удары по российской военной базе и складам в Херсонской области.
- Кремль, вероятно, использует созданные казачьи организации для поддержки усилий России по формированию вооруженных сил.
- Российские оккупанты продолжали подготовку к длительной интеграции оккупированных территорий Украины в состав России.
У нас в Київській області чи дрг, чи агентура орків пробувала так робити, то їх місцева тероборона переловила за декілька днів.
https://defence-line.org/2022/08/skachok-napryazheniya/ Скачок напряжения
Не знаю, какие предложения от прутина привез Эрдоган, но вряд ли они отличаются от всего того, что этот лысый полупокер нес раньше, и похоже на то, что ВСУ прямо сейчас дают ответ на эти предложения. В эти минуты продолжается детонация боеприпасов на каком-то гигантском арсенале недалеко от Белгорода. Днем артсклады не такого крупного размаха взрывались в Кадиевке, а вот в Амвросиевке, той самой, что южнее Иловайска, бахало так, что двери становились на проветривание в паре километров от этого места.
Но основная часть ответа полетела в Крым. ВСУ закрывают летний сезон уже насовсем, и после Го*нофедоровки, Джанкоя и Гвардейского, что-то взорвалось на севере Крыма в районе Межводного. Взрывалось знатно и смачно, так что сам перфоманс легко было снимать с большого расстояния. Наверное, отдыхающим, пакующим шмотки, было приятно от того, что они увидели все и им будет что рассказать односельчанам в Глухих Едренях.
Но уже к вечеру стало известно о том, что теперь что-то взрывается на аэродроме Белбек и у крымского моста. Пока непонятно, каковы последствия именно этих взрывов, но теперь уже никто не поверит ни в окурки, ни в перегретые боеприпасы, ни в одинокую ДРГ. Поскольку у моста и в Севасе отчетливо наблюдалась работа ПВО, а как известно ДРГ по воздуху не ходят, значит окурки летели с неба. Хотя, возможно это и не окурки были, а камни с неба, которые вата хотела себе получить на голову. Как известно, с желаниями надо быть осторожным, поскольку они имеют свойство сбываться.
В общем, наши военные наваливают по всем местам, где противник что-то там концентрирует и перемещает. Пока за скобками остается Беларусь, где тоже там что-то такое происходит, но как нам написал один наш коллега, работающий сейчас в камуфляже, они находятся в режиме «Только дай повод!» Все это вместе говорит о том, что мы все это уже можем делать далеко, точно и одновременно на разных направлениях.
Так что прутину, медведеву, шойгу и прочей публике прямо сейчас имеет смысл соглашаться на теплую одежду, горячий чай и нижнюю шконку в Гааге. Эта оферта не будет открыта слишком долго и если прозевать время, то варианты могут остаться не самые эстетичные, как с Каддафи или как с Чаушеску. Но что можно сказать наверняка и прямо сейчас, курортный сезон в Крыму уже закончился. Из него валят все, как тараканы от дихлофоса, ну а гауляйтер с холуями и их семьями, уже отчалили в Ростов. Тем самым они сигнализировали всем, что «кина не будет». Между прочим, их машины пролетали по крымскому мосту мимо остановленного потока отдыхаев и те видели бегство крымского начальства своими личными глазами.
В общем, прутин хотел получить ответ на предложение отдать ему все, что он пока удерживает и он его получил. Пока - пунктиром, но и этот ответ уже выглядит очень смачно. А в кремле сейчас думают о том, как бы пояснить публике, что такое случилось со всеми этими объектами. Похоже на то, что вариантов почти не осталось, а мы можем подсказать. Еще никто и ни разу не говорил о скачке напряжения. Время пришло.