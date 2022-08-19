Впервые с начала июля РФ не заявляла о захвате новых территорий, - ISW

Аналитики отмечают, что в четверг армия РФ впервые с 6 июля не сообщила о каких-либо территориальных достояниях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

18 августа впервые с 6 июля 2022 года не было заявлено о российских территориальных достижениях в Украине. Однако российские войска все еще проводили ограниченные и безуспешные наступления на восточном направлении 18 августа.

Российские источники сообщили о взрывах по всему Крыму, вероятно, вызванных российской ПВО, украинской разведкой или украинской атакой в ​​ночь на 18 августа.

Также они утверждали, что российская противовоздушная оборона сбила беспилотник у Керченского моста между Крымом и Россией в ночь на 18 августа.

Читайте также: Сообщения о теракте на Запорожской АЭС вызывают беспокойство в США, - Госдеп

Министерство обороны России, похоже, создает информационные условия для обвинения украинских сил в будущих операциях на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Ключевые выводы аналитиков:

18 августа 2022 года впервые с 6 июля 2022 года не было заявленных или оцененных российских территориальных достояний в Украине.

Российские источники сообщили о серии неидентифицированных и неподтвержденных взрывов по всему Крыму в ночь на 18 августа.

Министерство обороны России, возможно, создает информационные условия для обвинения Украины в фальшивой атаке на Запорожской АЭС.

Русские войска вели наземные штурмы к югу от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута.

Оккупанты продолжали вести наступательные действия на север, запад и юго-запад от Донецка.

Российские войска совершили неудачный наземный штурм Запорожского направления.

Украинские чиновники подтвердили дополнительные удары по российской военной базе и складам в Херсонской области.

Кремль, вероятно, использует созданные казачьи организации для поддержки усилий России по формированию вооруженных сил.

Российские оккупанты продолжали подготовку к длительной интеграции оккупированных территорий Украины в состав России.

Читайте также: Россия проиграла информационную войну в Украине и на Западе, - британская спецслужба