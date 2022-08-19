РУС
Впервые с начала июля РФ не заявляла о захвате новых территорий, - ISW

Аналитики отмечают, что в четверг армия РФ впервые с 6 июля не сообщила о каких-либо территориальных достояниях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

18 августа впервые с 6 июля 2022 года не было заявлено о российских территориальных достижениях в Украине. Однако российские войска все еще проводили ограниченные и безуспешные наступления на восточном направлении 18 августа.

Российские источники сообщили о взрывах по всему Крыму, вероятно, вызванных российской ПВО, украинской разведкой или украинской атакой в ​​ночь на 18 августа.

Также они утверждали, что российская противовоздушная оборона сбила беспилотник у Керченского моста между Крымом и Россией в ночь на 18 августа.

Читайте также: Сообщения о теракте на Запорожской АЭС вызывают беспокойство в США, - Госдеп 

Министерство обороны России, похоже, создает информационные условия для обвинения украинских сил в будущих операциях на Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Ключевые выводы аналитиков:

  • 18 августа 2022 года впервые с 6 июля 2022 года не было заявленных или оцененных российских территориальных достояний в Украине.
  • Российские источники сообщили о серии неидентифицированных и неподтвержденных взрывов по всему Крыму в ночь на 18 августа.
  • Министерство обороны России, возможно, создает информационные условия для обвинения Украины в фальшивой атаке на Запорожской АЭС.
  • Русские войска вели наземные штурмы к югу от Северска и к северо-востоку и югу от Бахмута.
  • Оккупанты продолжали вести наступательные действия на север, запад и юго-запад от Донецка.
  • Российские войска совершили неудачный наземный штурм Запорожского направления.
  • Украинские чиновники подтвердили дополнительные удары по российской военной базе и складам в Херсонской области.
  • Кремль, вероятно, использует созданные казачьи организации для поддержки усилий России по формированию вооруженных сил.
  • Российские оккупанты продолжали подготовку к длительной интеграции оккупированных территорий Украины в состав России.

Читайте также: Россия проиграла информационную войну в Украине и на Западе, - британская спецслужба

армия РФ (20657) россия (97355)
19.08.2022 09:19 Ответить
+11
Ще була інфа, що сьогодні вперше взагалі за всю цю війну українська авіація перевершувала кацапську, тобто зробила більше бойових атак аніж орки
показать весь комментарий
19.08.2022 06:59 Ответить
+9
Орки зайняті - бавовну збирають, сьогодні їм її вже нема куди класти
показать весь комментарий
19.08.2022 07:24 Ответить
ПаРаша обі...ралась!!!
показать весь комментарий
19.08.2022 07:36 Ответить
Так вони ще заявлять о цем в грудні.
показать весь комментарий
19.08.2022 07:43 Ответить
Пора іх уже протрезвити
показать весь комментарий
19.08.2022 08:08 Ответить
Та да, заявляти про "захоплення нових територій" у той час, коли в Крим і бєлгород прилітає, це було б зовсім тупо...
показать весь комментарий
19.08.2022 08:51 Ответить
19.08.2022 09:19 Ответить
на самом деле давно так пора делать, затраты несопоставимы.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:18 Ответить
Проблема у відстані. Квадрік з магазину - це 5-10 км радіусу дії максімум. Це треба, щоб в Керчі був рух опору, і вони там з лісосмуг квадрікі запускали. Але такі запуски швидко вираховуються.
У нас в Київській області чи дрг, чи агентура орків пробувала так робити, то їх місцева тероборона переловила за декілька днів.
показать весь комментарий
19.08.2022 09:59 Ответить
Бухают крысы путлера...ГКЧП отмечают и распад СССР 31 год назад...
показать весь комментарий
19.08.2022 10:06 Ответить
Август всегда был страшным месяцем на рабZee...
показать весь комментарий
19.08.2022 10:08 Ответить
Линия обороны
https://defence-line.org/2022/08/skachok-napryazheniya/ Скачок напряжения


Не знаю, какие предложения от прутина привез Эрдоган, но вряд ли они отличаются от всего того, что этот лысый полупокер нес раньше, и похоже на то, что ВСУ прямо сейчас дают ответ на эти предложения. В эти минуты продолжается детонация боеприпасов на каком-то гигантском арсенале недалеко от Белгорода. Днем артсклады не такого крупного размаха взрывались в Кадиевке, а вот в Амвросиевке, той самой, что южнее Иловайска, бахало так, что двери становились на проветривание в паре километров от этого места.

Но основная часть ответа полетела в Крым. ВСУ закрывают летний сезон уже насовсем, и после Го*нофедоровки, Джанкоя и Гвардейского, что-то взорвалось на севере Крыма в районе Межводного. Взрывалось знатно и смачно, так что сам перфоманс легко было снимать с большого расстояния. Наверное, отдыхающим, пакующим шмотки, было приятно от того, что они увидели все и им будет что рассказать односельчанам в Глухих Едренях.
Но уже к вечеру стало известно о том, что теперь что-то взрывается на аэродроме Белбек и у крымского моста. Пока непонятно, каковы последствия именно этих взрывов, но теперь уже никто не поверит ни в окурки, ни в перегретые боеприпасы, ни в одинокую ДРГ. Поскольку у моста и в Севасе отчетливо наблюдалась работа ПВО, а как известно ДРГ по воздуху не ходят, значит окурки летели с неба. Хотя, возможно это и не окурки были, а камни с неба, которые вата хотела себе получить на голову. Как известно, с желаниями надо быть осторожным, поскольку они имеют свойство сбываться.

В общем, наши военные наваливают по всем местам, где противник что-то там концентрирует и перемещает. Пока за скобками остается Беларусь, где тоже там что-то такое происходит, но как нам написал один наш коллега, работающий сейчас в камуфляже, они находятся в режиме «Только дай повод!» Все это вместе говорит о том, что мы все это уже можем делать далеко, точно и одновременно на разных направлениях.

Так что прутину, медведеву, шойгу и прочей публике прямо сейчас имеет смысл соглашаться на теплую одежду, горячий чай и нижнюю шконку в Гааге. Эта оферта не будет открыта слишком долго и если прозевать время, то варианты могут остаться не самые эстетичные, как с Каддафи или как с Чаушеску. Но что можно сказать наверняка и прямо сейчас, курортный сезон в Крыму уже закончился. Из него валят все, как тараканы от дихлофоса, ну а гауляйтер с холуями и их семьями, уже отчалили в Ростов. Тем самым они сигнализировали всем, что «кина не будет». Между прочим, их машины пролетали по крымскому мосту мимо остановленного потока отдыхаев и те видели бегство крымского начальства своими личными глазами.

В общем, прутин хотел получить ответ на предложение отдать ему все, что он пока удерживает и он его получил. Пока - пунктиром, но и этот ответ уже выглядит очень смачно. А в кремле сейчас думают о том, как бы пояснить публике, что такое случилось со всеми этими объектами. Похоже на то, что вариантов почти не осталось, а мы можем подсказать. Еще никто и ни разу не говорил о скачке напряжения. Время пришло.
19.08.2022 11:18 Ответить
https://defence-line.org/2022/08/tri-salyuta-za-odin-vecher-chast-1/ Три салюта за один вечер (Часть 1)

19.08.2022 11:19 Ответить
https://defence-line.org/2022/08/tri-salyuta-za-odin-vecher-chast-2/ Три салюта за один вечер (Часть 2)

19.08.2022 11:20 Ответить
19.08.2022 12:14 Ответить
18 августа впервые с 6 июля 2022 года не было заявлено о российских территориальных достижениях в Украине. Источник: Тобто можна читати, що з 6 липня 2022 року щодня були заяви про російські територіальні здобутки в Україні....
показать весь комментарий
19.08.2022 14:04 Ответить
Китайцы потирают руки,пока украинцы крошат авиацию с техникой и складами желтомордные с пневматическими ружьями отожмут дальний восток....даёшь дальневосточную народную республику !
показать весь комментарий
19.08.2022 17:08 Ответить
такими темпами, как сейчас, росвойска выйдут на админграницу донецкой области к великому празднику всего прогрессивного человечества - к смерти путина
показать весь комментарий
19.08.2022 20:33 Ответить
 
 