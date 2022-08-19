РУС
Рашисты 5 ракетами нанесли удары по Харькову. Разрушено здание вуза. Погибла женщина - Синегубов

Сегодня утром враг снова коварно обстрелял мирное население Харькова. Около 6 утра зафиксировано, по меньшей мере, 5 ракетных ударов в Киевском, Немышлянском и Основянском районах города. Также продолжаются обстрелы населённых пунктов области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В Киевском районе разрушено здание одного из учреждений высшего образования, в Основянском - здание гражданского предприятия, в Немышлянском - ракеты попали в 2 частных дома. По состоянию на данный момент известно об 1 погибшей женщине, она была охранником в заведении образования. На месте попаданий работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток российские оккупанты продолжали бить из артиллерии по населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов области.

Читайте также: В результате российских ракетных ударов по Харькову и Краснограду погибли 19 человек, - прокуратура

"Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, горела трава и пшеница в поле. В Золочевской громаде возникли пожары в помещении клуба, библиотеке и полях. В Печенегах, Чугуевского района ранения получил 68-летний мужчина", - добавляет Синегубов.

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Враг обстреливает позиции наших защитников из танков, реактивной и ствольной артиллерии, использует самолеты и вертолеты.

"В районе Изюма враг пытался наступать на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулыговка – Дибровно, Сулиговка – Новая Дмитровка. Всюду наши защитники держат позиции и наносят врагу ощутимые потери", - сообщают в ОВА.

обстрел (29682) Харьков (7750) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (563)
+7
це єдине, чому добре навчені ці потвори - паскудити життя іншим... бодай на що позитивне та творче генетично - вже ні і ніколи... наповнювач для сміттєпроводу...
19.08.2022 08:48 Ответить
+4
Задовбали просто!
Чергова добова статистика.
Та ухуячте туди, звідки летить - раз і назавжди.
А то - чи люди скоріше закінчаться, чи у пуйла ракети?
19.08.2022 09:00 Ответить
+2
Вішайтесь, роziянці! Не буде вам спокою ні на цьому, ні на тому світі!
19.08.2022 09:55 Ответить
