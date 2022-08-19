Рашисты 5 ракетами нанесли удары по Харькову. Разрушено здание вуза. Погибла женщина - Синегубов
Сегодня утром враг снова коварно обстрелял мирное население Харькова. Около 6 утра зафиксировано, по меньшей мере, 5 ракетных ударов в Киевском, Немышлянском и Основянском районах города. Также продолжаются обстрелы населённых пунктов области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В Киевском районе разрушено здание одного из учреждений высшего образования, в Основянском - здание гражданского предприятия, в Немышлянском - ракеты попали в 2 частных дома. По состоянию на данный момент известно об 1 погибшей женщине, она была охранником в заведении образования. На месте попаданий работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе разрушений уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток российские оккупанты продолжали бить из артиллерии по населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов области.
"Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, горела трава и пшеница в поле. В Золочевской громаде возникли пожары в помещении клуба, библиотеке и полях. В Печенегах, Чугуевского района ранения получил 68-летний мужчина", - добавляет Синегубов.
На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. Враг обстреливает позиции наших защитников из танков, реактивной и ствольной артиллерии, использует самолеты и вертолеты.
"В районе Изюма враг пытался наступать на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулыговка – Дибровно, Сулиговка – Новая Дмитровка. Всюду наши защитники держат позиции и наносят врагу ощутимые потери", - сообщают в ОВА.
Чому не знищується Білгород?
Підозрюю, що за пасивність путін платить командуванню України.
Чергова добова статистика.
Та ухуячте туди, звідки летить - раз і назавжди.
А то - чи люди скоріше закінчаться, чи у пуйла ракети?
Строче некрологи...
Курвище - стань Мертвогубовим, але людям не дай загинути.