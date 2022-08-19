РУС
362 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 716 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 19 августа 2022 более 1078 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 362 ребенка погибли и более 716 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 376, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 60, Херсонской - 55, Запорожской - 40.

Стало известно, что 17 августа в результате попадания вражеского снаряда в жилой дом в Харькове погиб 13-летний мальчик, а еще двое детей в возрасте 12 и 13 лет получили ранения", - говорится в сообщении.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

