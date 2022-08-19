Общие боевые потери РФ с начала войны - около 44 700 человек, 234 самолета, 197 вертолетов, 1 899 танков и 4 195 бронированных машин
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 августа потери личного состава противника составляют около 44 700 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.08 ориентировочно составляют:
- личного состава – 44700 (+400),
- танков – 1899 (+10),
- боевых бронированных машин – 4195 (+16),
- артиллерийских систем – 1016 (+6),
- РСЗО – 266 (+1),
- средств ПВО – 141 (+5),
- самолетов – 234,
- вертолетов – 197,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2),
- крылатых ракет – 190,
- кораблей/катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3130 (+69),
- специальной техники – 94 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.
Топ комментарии
+25 Only
показать весь комментарий19.08.2022 09:37 Ответить Ссылка
+19 Владимир Николенко #234291
показать весь комментарий19.08.2022 09:35 Ответить Ссылка
+10 Garry Grant
показать весь комментарий19.08.2022 10:03 Ответить Ссылка
Щось вчора наші розійшлись!
Дякую Вам, хлопці!
Бережіть себе!
- Для получения прогресса в «спецоперации» на Украине нужно удвоить усилия!
- Ясно! Значит - вместо «груза 200» будет «2 по 200»
Російське бидло в Україні не хворе, а мертве
всего не перечислить...!
.
///
В Крыму мощный смерч, сообщают росговноСМИ.
https://t.me/FastFocus/29122
Журналисты пишут, что прошедшей ночью он разметал устричную ферму в поселке Новоозерное, а сегодня ураган движеться в сторону Сочи. Находящихся в городе просят не появляться у воды и не оставлять машины под неустойчивыми конструкциями.
просто молодці
Слава Україні!!!
Слава ЗСУ!!!!
треба починати думати про УКРАЇНСЬКИЙ ДЖИХАД...