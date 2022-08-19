Общие боевые потери РФ с начала войны - около 44 700 человек, 234 самолета, 197 вертолетов, 1 899 танков и 4 195 бронированных машин

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 августа потери личного состава противника составляют около 44 700 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.08 ориентировочно составляют:

личного состава – 44700 (+400),

танков – 1899 (+10),

боевых бронированных машин – 4195 (+16),

артиллерийских систем – 1016 (+6),

РСЗО – 266 (+1),

средств ПВО – 141 (+5),

самолетов – 234,

вертолетов – 197,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2),

крылатых ракет – 190,

кораблей/катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3130 (+69),

специальной техники – 94 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

