Общие боевые потери РФ с начала войны - около 44 700 человек, 234 самолета, 197 вертолетов, 1 899 танков и 4 195 бронированных машин

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 19 августа потери личного состава противника составляют около 44 700 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.08 ориентировочно составляют:

  • личного состава – 44700 (+400),
  • танков – 1899 (+10),
  • боевых бронированных машин – 4195 (+16),
  • артиллерийских систем – 1016 (+6),
  • РСЗО – 266 (+1),
  • средств ПВО – 141 (+5),
  • самолетов – 234,
  • вертолетов – 197,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 795 (+2),
  • крылатых ракет – 190,
  • кораблей/катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3130 (+69),
  • специальной техники – 94 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении", - отметили в Генштабе.

ОГО!

Щось вчора наші розійшлись!

Дякую Вам, хлопці!

Бережіть себе!
рибний день
Скоро 45 тис. Баба ягодка опять. Надо поздравить кацапов с юбилеем HIMARSом.
рибний день
ОГО!

Щось вчора наші розійшлись!

Дякую Вам, хлопці!

Бережіть себе!
щось мені підказує, що вже втрати по свіжим космічним знімкам рахують...
Це не за вчора, а суммарні втрати після ударів по Джанкою
найбільші втрати на Донецькому напрямку по Джанкою та іншим "хлопкам" наші дають дуже занижені,приблизні втрати, або взагалі не дають наприклад удар по аеродрому у Гвардійському.
За вчора тільки на південному напрямку 73 кацапських дохляки.
Білгородська бавовна.
Двічи по 200 (це, взагалі, класика), а якщо йде мова про 200-х кацапів - то є шедевр!
Путин:

- Для получения прогресса в «спецоперации» на Украине нужно удвоить усилия!

- Ясно! Значит - вместо «груза 200» будет «2 по 200»
Писдиш кацапчик как дышишь
Кацап чаще серет, чем дышит.
В тебе неправильний нікнейм: russk (російське бидло) ill (хворе) Ukr (в Україні).

Російське бидло в Україні не хворе, а мертве
курите больше свиноцабаки - крейцер Мацква скурили, аэродром скурили, джанкой скурили...
всего не перечислить...!
всего не перечислить...!
ПАШЛИНАХУЙКАЦАПЫ!
Дуже непогано!!!
звідки аж чотириста?
Уявляєш-війна йде. Напевно ти з дробовика "мочканув".
а ти порахував...
В тебе якісь питання до Генштабу,чи що? Я там не працюю. Поки що.
Кажуть шо на рабZee Майдан начинаецца...красные будут мочить Белых... и наоборот.
.
.
На россии и в Украине в 917 красные мочили белых а белые мочили красных и только Махно **@шил всех и красных и белых и сиреневых. Слава украине
Весь так называемый Флот путлера в Крыму эмигрировал в Новороссийск...а шош таке чуваки ?Бавовна не нравицца?
О, мразь кацапская приползла. А шо такое? Пердак горит?))
Скоро 45 тис. Баба ягодка опять. Надо поздравить кацапов с юбилеем HIMARSом.
Ну попукай,попукай свинорус. Скоро будешь денацифицирован.
Ти коли кацапською пишеш хочеш свинорусам підлізнуть, чи це просто малороська тупість?
Залишилося всього 300 мішків - пора МО РФ замовлять наступну партію (бо вони взимку лише 45 тис закупили!)Правда - вони їх для нас готували А виявилося - для себе самих!)
и о погоде ))) она тоже за Украину !
///
В Крыму мощный смерч, сообщают росговноСМИ.

https://t.me/FastFocus/29122

Журналисты пишут, что прошедшей ночью он разметал устричную ферму в поселке Новоозерное, а сегодня ураган движеться в сторону Сочи. Находящихся в городе просят не появляться у воды и не оставлять машины под неустойчивыми конструкциями.
Все-таки наши применили климатическое оружие...
"... масове отруєння почалося" (с)
ну сьогодні не статистика а просто бомба
просто молодці
Слава Україні!!!
Слава ЗСУ!!!!
що я можу сказати по цьому: МАЛО....МАЛО....просто НЕ достатньо.....

треба починати думати про УКРАЇНСЬКИЙ ДЖИХАД...
Нормально попрацювали наші захисники. Слава ЗСУ !
автомобільної техніки й автоцистерн - 3130 (+69) ЦЕ ЩО БУЛО ?
Мабудь НЛО.
Обычные математические действия - вначале техника вычитается у оккупантов, и тут же суммируется в список потерь.
Запоребриковий, не тринди тут своєю кріпацькою ти не в себе в Пензі.
ибо ***** в три ряда ставить.
У простій теорії «хижак-жертва» втрати для двох сторін, що борються, не є лінійними, швидше вони починають прискорюватися для однієї сторони та сповільнюватися для іншої. це трохи оптимістично, але чи можемо ми досягти такої переломної точки? кілька місяців тому 70 на день було нормою, а за останні кілька тижнів почали з'являтися 200. Зараз 400.
Кілька місяців тому 1 тисяча була нормою.
Даже один борт Миг-29МУ1 способный нести AGM-88 HARM может творить чудеса - за один день 18 августа подтверждается уничтожение четырёх ПУ и одной РЛС ЗРК С-300.
ЗСУ устроили рашистам за день 1 Илловайск
Оце вже нех.йово
