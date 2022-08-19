Россия активно обстреливает Харьков, чтобы заставить Украину удерживать значительные силы на этом фронте, - разведка Британии
Российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьков. Таким образом, они пытаются заставить украинских бойцов держать значительные силы на этом направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства обороны Великобритании в Twitter.
"Несмотря на то, что линия фронта на этом направлении мало продвинулась с мая, второй город Украины был под одним из наиболее последовательных обстрелов с начала вторжения, когда российские силы, вероятно, имели цель достичь окрестностей за 24 часа", - говорится в отчете.
В британской разведке объяснили, что Харьков, располагающийся примерно в 15 км от российской линии фронта, пострадал, поскольку остается в радиусе действия большинства видов российской артиллерии.
"Залповые ракетные установки и в целом неточное местное оружие повлекли за собой разорение в значительных частях города", - отмечают в сообщении.
Подчеркивается, что российские силы относительно незначительно удерживают харьковский сектор, но "продолжают осуществлять локальные рейды и зондирование украинских сил".
"Вероятно, они (оккупанты. - ред.) пытаются заставить Украину удерживать значительные силы на этом фронте, чтобы предотвратить использование их как силы для контратаки на любых других направлениях", - подытожили в британской разведке.
Без Вашей ахинеи и крика?
Паніка виключена, місто живе і надалі своїм життям тільки Тєрєхов хрен зроби броньовані укриття на зупинках, хоча і обіцяв.