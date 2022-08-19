РУС
Россия активно обстреливает Харьков, чтобы заставить Украину удерживать значительные силы на этом фронте, - разведка Британии

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Харьков. Таким образом, они пытаются заставить украинских бойцов держать значительные силы на этом направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Несмотря на то, что линия фронта на этом направлении мало продвинулась с мая, второй город Украины был под одним из наиболее последовательных обстрелов с начала вторжения, когда российские силы, вероятно, имели цель достичь окрестностей за 24 часа", - говорится в отчете.

В британской разведке объяснили, что Харьков, располагающийся примерно в 15 км от российской линии фронта, пострадал, поскольку остается в радиусе действия большинства видов российской артиллерии.

Читайте также: Рашисты 5 ракетами нанесли удары по Харькову. Разрушено здание вуза. Погибла женщина - Синегубов

"Залповые ракетные установки и в целом неточное местное оружие повлекли за собой разорение в значительных частях города", - отмечают в сообщении.

Подчеркивается, что российские силы относительно незначительно удерживают харьковский сектор, но "продолжают осуществлять локальные рейды и зондирование украинских сил".

"Вероятно, они (оккупанты. - ред.) пытаются заставить Украину удерживать значительные силы на этом фронте, чтобы предотвратить использование их как силы для контратаки на любых других направлениях", - подытожили в британской разведке.

+4
нужно демонстративно нацелиться на прифронтовой город орков, и намекнуть что будет если харьков не прекратят обстреливать
19.08.2022 10:16 Ответить
+3
Выход в данной ситуации только один...мочить Белгород...Арта на 500 км в Украине уже есть...
19.08.2022 10:27 Ответить
+2
Звісно, Гепа б зрадів! Гепа набрав під великі відсотки кредитів у рашкі, та під заставу нерухомості Харкова. А тут такий форс - мажор!! Віддавати $$$ - не потрібно.👈
19.08.2022 10:07 Ответить
а щоб сказав про це дохлий гепа???? зрадів би?? чи плакав ??
19.08.2022 10:02 Ответить
Сомневаюсь что жизнь простых орков в Кремле что то значит.
19.08.2022 11:02 Ответить
Выход в данной ситуации только один...мочить Белгород...Арта на 500 км в Украине уже есть...
19.08.2022 10:27 Ответить
чушь... они обстреливают активно Харьков, Николаев, а так же Никополь и Марганец потому, что могут так хоть как-то отомстить за огромный урон причиненный Хаймарсами
19.08.2022 10:41 Ответить
Кто-то навел на эти общежития и дк "Железнодорожников", типа что там что-то прячется. Какие-то гниды звонят своим родственникам в рашку, а те уже передают далее.
19.08.2022 10:50 Ответить
Да Вы разведчик, как до сих пор служба разведки Украины без Вас справляется?
Без Вашей ахинеи и крика?
19.08.2022 11:57 Ответить
Надо, чтобы США разрешило обстреливать территорию мордора западным оружием в том направлении.
19.08.2022 10:56 Ответить
Це договорнячок Єрмака та Путлера трошки бомбити кожного ранку Харьков щоб не давати Хамерси на південь.
19.08.2022 11:30 Ответить
белгород белгород и ще раз белгород бомбити
19.08.2022 12:13 Ответить
А хто заважає нашим військовим знищити пускові установки у "бєлгородському прикордонні"? Оманський договір? Особисто я бачу тільки два варіанти: або ми знищимо зелене гівно, або зелене гівно знищить всю Україну.
19.08.2022 12:43 Ответить
ППО гарно справляються зі своєю роботою - більщість кацапських ракет збивають над Харківом.
Паніка виключена, місто живе і надалі своїм життям тільки Тєрєхов хрен зроби броньовані укриття на зупинках, хоча і обіцяв.
19.08.2022 12:45 Ответить
Як моя бабуся говорила: "Не мели дурниць". За те, що не всі ракети запущені із бєлгорода долітають до Харкова чи області дякувати не нашому ППО, а самим ракетам, які від старості падають у кацапів, не долитівши до кордону України.
19.08.2022 13:24 Ответить
 
 