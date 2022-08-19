Шабунин о заявлении Мудрой о проблемах для Украины из-за признания РФ спонсором терроризма: "Это откровенная манипуляция"

Председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин объяснил, почему признание России государством-спонсором терроризма является необходимостью и какова судьба российских активов в США после этого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шабунин пишет в соцсетях.

Шабунин назвал заявление заместителя министра юстиции Ирины Мудрой о том, что признание РФ государством-спонсором терроризма станет для Украины проблемой "откровенной манипуляцией".

"Это откровенная манипуляция. Статус государства-спонсора терроризма для России неустанно требует Зеленский, о нем каждый раз в своих коммуникациях напоминает министр иностранных дел Кулеба. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует его в Госдепе, а Сенат США практически единогласно голосует постановление с соответствующим требованием. А наша заместитель министра выходит и говорит, что Украине это не нужно. Что это если не саботаж?", - пишет он.

Глава правления общественной организации объясняет, что американское законодательство предусматривает, что вместе с присвоением статуса государства-спонсора терроризма американские граждане могут обращаться с исками о взыскании российских активов в США, но "это не значит, что Украина эти активы автоматически теряет".

Также читайте: Рашисты 5 ракетами нанесли удары по Харькову. Разрушено здание вуза. Погибла женщина - Синегубов

"Для конфискации активов в пользу Украины следует принимать дополнительные законы в США. А признание России спонсором терроризма значительно облегчит эту задачу для друзей Украины в Конгрессе. Одним словом, госпоже Мудрой следовало бы сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях и наконец-то заняться конфискацией российских активов в Украине по санкционному механизму", - считает Шабунин.

Также он напомнил, что скоро проходит 3 месяца, как Рада приняла соответствующий закон.

"Однако Минюст в лице Мудрой (именно она ответственный заместитель) пока не подал ни одного заявления в суд о взыскании активов русских. Справедливости ради, Мудрая не имеет отношения к Малюське. Она - человек Ермака, которого готовят на замену действующему министру", - отметил Шабунин.