Шабунин о заявлении Мудрой о проблемах для Украины из-за признания РФ спонсором терроризма: "Это откровенная манипуляция"

Председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин объяснил, почему признание России государством-спонсором терроризма является необходимостью и какова судьба российских активов в США после этого.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Шабунин пишет в соцсетях.

Шабунин назвал заявление заместителя министра юстиции Ирины Мудрой о том, что признание РФ государством-спонсором терроризма станет для Украины проблемой "откровенной манипуляцией".

"Это откровенная манипуляция. Статус государства-спонсора терроризма для России неустанно требует Зеленский, о нем каждый раз в своих коммуникациях напоминает министр иностранных дел Кулеба. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси требует его в Госдепе, а Сенат США практически единогласно голосует постановление с соответствующим требованием. А наша заместитель министра выходит и говорит, что Украине это не нужно. Что это если не саботаж?", - пишет он.

Глава правления общественной организации объясняет, что американское законодательство предусматривает, что вместе с присвоением статуса государства-спонсора терроризма американские граждане могут обращаться с исками о взыскании российских активов в США, но "это не значит, что Украина эти активы автоматически теряет".

"Для конфискации активов в пользу Украины следует принимать дополнительные законы в США. А признание России спонсором терроризма значительно облегчит эту задачу для друзей Украины в Конгрессе. Одним словом, госпоже Мудрой следовало бы сосредоточиться на своих непосредственных обязанностях и наконец-то заняться конфискацией российских активов в Украине по санкционному механизму", - считает Шабунин.

Также он напомнил, что скоро проходит 3 месяца, как Рада приняла соответствующий закон.

"Однако Минюст в лице Мудрой (именно она ответственный заместитель) пока не подал ни одного заявления в суд о взыскании активов русских. Справедливости ради, Мудрая не имеет отношения к Малюське. Она - человек Ермака, которого готовят на замену действующему министру", - отметил Шабунин.

+19
Мудра просто тупа та дурна...
19.08.2022 10:10 Ответить
+14
Ну значить не така вона вже і "мудра".А враховуючи що вона ще й "людина д'єрмака", і так відкрито саботує , то це ще зайвий раз підтверджує що д'єрмак грає проти України
19.08.2022 10:12 Ответить
+13
Значить мудра поступає вірно але для єрмака. Коли цю іуду викинуть з оп? По вангеровцях він не мав доступ до інформації, а тут в кожному випадку прокладка. Хто і куди його обирав
19.08.2022 10:13 Ответить
Мудра просто тупа та дурна...
19.08.2022 10:10 Ответить
У вас все просто и все дурни Это и есть пособничество в пользу РАШИСТСКИХ МРАЗЕЙ ОТ ДЕРЬМАКА ПРОКЛЯТОГО КРОТА , ведь эта мудра его человек , как и Арахломидия снял санкции кошелька ***** АБРАМОВИЧА НА СОТНИ МИЛЛИАРДОВ , с откатом дерьмаку
19.08.2022 10:22 Ответить
Не тупа, не дурна, а відробляє гроші і ДОВІРУ свого патрона - Єрмака. Єрмаку конфіскація коштів росіян в Україні не потрібна. Він зі своїм почтом їх безпосередньо в свою кишеню "оподатковує", абсолютно так, як рекетири в шалені 90ті "кришує" бізнес.
19.08.2022 10:23 Ответить
Ну значить не така вона вже і "мудра".А враховуючи що вона ще й "людина д'єрмака", і так відкрито саботує , то це ще зайвий раз підтверджує що д'єрмак грає проти України
19.08.2022 10:12 Ответить
Тварі продажні всі зеленожопі, основний від діяльності всієй цієї мерзоти- торгівля Батьківщиной гуртом та в роздріб, а українці їх не цікавлять зовсім. Вони, сукі, за монєтку-за таблєточку і мати рідну віддадуть, а ***** й поготів будуть підмахувати з задоволенням
19.08.2022 10:12 Ответить
Значить мудра поступає вірно але для єрмака. Коли цю іуду викинуть з оп? По вангеровцях він не мав доступ до інформації, а тут в кожному випадку прокладка. Хто і куди його обирав
19.08.2022 10:13 Ответить
Щось цього шабуніна останнім часом стало забагато в інфопросторі.
19.08.2022 10:13 Ответить
По словам Андрея Пионтковского в банках США находится минимум 2 триллиона долларов путлерской шайки не воров и не убийц...это почти половина годового бюджета USA...но использовать их хмырь мавзолейный не может...санкции санкции...
Байден...Астанавитесь...
19.08.2022 10:20 Ответить
Піонтковський - фсбшний 3.14здобол і провокатор
19.08.2022 10:42 Ответить
Мудрая это псевдоним Безумной?
19.08.2022 10:20 Ответить
мудра бльдь.
19.08.2022 10:20 Ответить
За саботаж уволить,хозяина Ермака послать на х..й.
19.08.2022 10:25 Ответить
А її прізвище читається як мУдра чи як мудрА?
А чого можна очікувати від заступниці міністра, який постив дебільні фоточки, наприклад, фото, де він сидить під столом?
Кадри зеленського - прекрасний матеріал для кунсткамери!
19.08.2022 10:31 Ответить
Взагалі то Мудра - це єврейське прізвище. От не можу зрозуміти, чому в Україні керують не українці, а євреї? Найдіть хоч одного керівника - українця в Ізраїлі.
19.08.2022 10:31 Ответить
Бо українці в Ізраїлі - це євреї з України.
А тепер питання: чи українці успішно керували Україною з 1991 року? Якщо так, то чому у 2019 вибрали єврея?
19.08.2022 10:41 Ответить
А Безугла?
19.08.2022 11:22 Ответить
Не на часi.
19.08.2022 10:34 Ответить
Мабуть доречно буде віднині, при написанні брати у лапки призвіще цієї "Мудрої"...
19.08.2022 10:36 Ответить
З такими чиновниками і вороги не потрібні, вони і самі країну знищать 🤬
19.08.2022 10:36 Ответить
А чем зеленожопая обезьяна мудрая хуже своего вожака- аналогичной обезьяны малюськи? Все они из одной помойной ямы!
19.08.2022 10:40 Ответить
Тіньовим міністром юстиції був, схоже, що і залишається, партнов. "Мудра", зам портнова.
19.08.2022 11:28 Ответить
От же, які неправильні чели єсть.. Нахабно заважають мудрим злити Україну х@йлу... Такой же бил годний договорнячьок, сваі люді в руководствє і тут тєбє на... Нє хотят в стойло! какиє гадкіє...
19.08.2022 10:42 Ответить
Тавтолог-лошиця.Кумедна людина Шабунін.
19.08.2022 10:47 Ответить
Єрмака на*ер з пляжу!
19.08.2022 10:48 Ответить
Щось багато шабуніна в новинах .Значить буде скоро лизати зелених і продовжувати хаяти Порошенко.
19.08.2022 10:48 Ответить
Для пліснявої влади все, що шкодить кацапам табу.
19.08.2022 11:01 Ответить
Ермак, людина ермака всюди ермак. Тоди на вищо нам зеленський?Чому він займає не своє місто.
19.08.2022 12:02 Ответить
А может хватить уже пиарить этого Виталю,пусть сначала с своими налогами разберется и в военкомат сходит.
19.08.2022 12:29 Ответить
*****! Досі не арестовано кацапське лайно!
***** **** *****! ЯКОГО ***!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Вбити ******** дєрьмака і його шобло, ****! кацапи ****** у владі досі!!!!! ЯКОГО ***** ***?????????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19.08.2022 12:44 Ответить
У ДОВБА-ЦИРКУ, ВСЕ ЗГОДНО ШОУ МАЛОРОСІВ.
19.08.2022 13:02 Ответить
Все що потрібно знати про діяльність Єрмака на "благо" нашої держави, яку він здійснює чужими руками, як ця, хитромудра особа. Про те, хто є справжнім замовником цієї юридичної метушні, а також іншого, спрямованого на підрив довіри до нашої країни, заявила нещодавно конгресвумен Спартц.
19.08.2022 14:02 Ответить
Патамушто нєльзя своїх бізнес партнєров прізнать тєрорістамі!
19.08.2022 15:56 Ответить
 
 