Пограничники уничтожили российских диверсантов в Донецкой области: Рашисты пытались форсировать реку, но заплыв не удался
Украинские защитники уничтожили российских диверсантов в Донецкой области, еще один враг ранен.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Пограничники заметили группу оккупантов на Северском Донце. Те сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку. Заплыв не удался: два врага уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", - говорится в сообщении.
Загалом свині дуже вправні плавці...
Висновок - з москалів навіть "свині" х*йові...
Донец речка не маленькая. Как пишут - ширина русла 45-80 метров. Ну плывут десяток чуваков - одной рукой гребут, в другой шмотки свои над головой держат - какой от них вред? Дождались когда ини 2\3 пути проплывут, вышли на берег, ну или из прибрежных кустов - "Доброго вечора, ми з України, вас ждет теплый чай, сухая одежда, бросайте свои шмотки и гребите скорее сюда. Кто погребет назад - ну что ж, аминь, раки будут рады."