РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9197 посетителей онлайн
Новости Война
6 822 18

Пограничники уничтожили российских диверсантов в Донецкой области: Рашисты пытались форсировать реку, но заплыв не удался

війна

Украинские защитники уничтожили российских диверсантов в Донецкой области, еще один враг ранен.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Пограничники заметили группу оккупантов на Северском Донце. Те сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку. Заплыв не удался: два врага уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Украинские воины с помощью боевого дрона забросили мину в открытый люк российского танка. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6866) уничтожение (7985) Донецкая область (10843) диверсия (317)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Как раз наоборот: заплыв очень даже удался. На славу получилось
показать весь комментарий
19.08.2022 10:30 Ответить
+6
Незнаючи броду-не лізь у воду!
показать весь комментарий
19.08.2022 10:16 Ответить
+6
Наковтались води і пішли на дно.
показать весь комментарий
19.08.2022 10:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Незнаючи броду-не лізь у воду!
показать весь комментарий
19.08.2022 10:16 Ответить
Не переживайте за них - нехай лізуть!
показать весь комментарий
19.08.2022 11:06 Ответить
Наковтались води і пішли на дно.
показать весь комментарий
19.08.2022 10:16 Ответить
сегодня праздник там у раков по 7. парашники под пиво им пойдут ))
показать весь комментарий
19.08.2022 10:20 Ответить
Привітала з прекрасним привітом рашистам і з яблуневим Спасом.
показать весь комментарий
19.08.2022 10:20 Ответить
Дивно!
Загалом свині дуже вправні плавці...
Висновок - з москалів навіть "свині" х*йові...
показать весь комментарий
19.08.2022 10:27 Ответить
Полінезійці поки що надувні кола не з'явилися плавали на свинях.
показать весь комментарий
19.08.2022 11:23 Ответить
Свині вправні, а от свинособаки ні!
показать весь комментарий
19.08.2022 14:19 Ответить
Свині вправні, собаки вправні, а от свинособаки - хій там.
показать весь комментарий
19.08.2022 16:17 Ответить
Как раз наоборот: заплыв очень даже удался. На славу получилось
показать весь комментарий
19.08.2022 10:30 Ответить
Та й раки наїлись...
показать весь комментарий
19.08.2022 16:16 Ответить
не запливайте за буйки
показать весь комментарий
19.08.2022 10:41 Ответить
Блин, ну нужно ж было встреть, спросить, может они хотели в обменный фонд записаться.
Донец речка не маленькая. Как пишут - ширина русла 45-80 метров. Ну плывут десяток чуваков - одной рукой гребут, в другой шмотки свои над головой держат - какой от них вред? Дождались когда ини 2\3 пути проплывут, вышли на берег, ну или из прибрежных кустов - "Доброго вечора, ми з України, вас ждет теплый чай, сухая одежда, бросайте свои шмотки и гребите скорее сюда. Кто погребет назад - ну что ж, аминь, раки будут рады."
показать весь комментарий
19.08.2022 10:51 Ответить
Плили невдало як чапаї.
показать весь комментарий
19.08.2022 11:20 Ответить
Они реставраторами били, в Чапаева играли.
показать весь комментарий
19.08.2022 11:25 Ответить
Как поплавали?
показать весь комментарий
19.08.2022 11:46 Ответить
че как водичка?
показать весь комментарий
19.08.2022 13:17 Ответить
 
 