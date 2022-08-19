Пограничники уничтожили российских диверсантов в Донецкой области: Рашисты пытались форсировать реку, но заплыв не удался

Украинские защитники уничтожили российских диверсантов в Донецкой области, еще один враг ранен.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Пограничники заметили группу оккупантов на Северском Донце. Те сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку. Заплыв не удался: два врага уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали", - говорится в сообщении.

