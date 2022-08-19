Число жертв ракетных ударов РФ по Харькову 17-18 августа возросло до 19 человек, - полиция

В Харькове продолжают разбирать завалы общежитий, разрушенных российскими ракетами, в Слободском и Салтовском районах города.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Продолжается разбор завалов в Слободском районе, можем считать, что под завалами находится еще два человека... Еще мы считаем, что там (в Салтовском районе - ред.), скорее всего, людей нет", - сказал Тимошко.

По его словам, на данный момент известно о 15 погибших и 20 раненых в общежитии в Салтовском районе и 4 (из которых один ребенок) погибших и 22 раненых в Слободском районе. Таким образом, общее число погибших в результате ракетных ударов нанесенных российскими оккупационными войсками по двум общежитиям вечером 17 и утром 18 августа увеличилось с 17 до 19 человек.

Также смотрите: В Тверской области РФ сгорел военкомат. ВИДЕО