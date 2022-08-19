Рашисты могут нанести ракетный удар по защитникам "Азовстали" в День Независимости , - ГУР МО
Для "легитимизации" "судилища" рашисты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей рашистских "СМИ".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.
"На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". С этой целью в срочном порядке переоборудовается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене филармонии будут монтироваться железные клетки. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы "легитимизировать" эту акцию, оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей рашистских "СМИ".
"По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину", - подчеркнули в ГУР МО.
Таке враження, що тут не вистачає ешафоту і ката з важкою сокирою, щоби задум сценаристів і режисерів цього огидного дійства став завершеним.
На щось інше годі було сподіватись, адже весь цей бал Сатани - для остаточного спалення душ податного люду рашистської пітьми.
І наділити цей трибунал повноваженями засуджувати до "найвищої міри покарання"!
Приводити до виконання цього вироку, можна (щоб не порушувати конституцію України) на території звільненої Білорусі, де існує "смертна кара"...
Якщо їх повноважень недостатньо, тоді це має зробити Верховна Рада.
Мы - не звери, как россияне.
ЭТО НЕ КРУТО.
Убивать того у кого нет оружия в руках и того кто беззащитен - это днище.
так поступают только трусы ну или кацапы. что одно и то же.
Злиття азовців, справа проти генерала Марченка - це лише початок шляху влади до монополізації ЗЕ-команди права на Перемогу. І чим менше буде активних патріотів, які дійсно наближали Перемогу, - тим тля них краще.
Хотілось би помилятись, але для мене виглядає саме так.
Ты, кацап, нас не ровняй по себе.
мы - люди а не звери как эти орки.
Роспад рабZeи почався 23 февраля 2022 року...
Быдло рюZZkoго мира...Боярышник купили?
Помяните советское гоффно..стопарем сивухи...