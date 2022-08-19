Рашисты могут нанести ракетный удар по защитникам "Азовстали" в День Независимости , - ГУР МО

Для "легитимизации" "судилища" рашисты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей рашистских "СМИ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". С этой целью в срочном порядке переоборудовается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене филармонии будут монтироваться железные клетки. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы "легитимизировать" эту акцию, оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей рашистских "СМИ".

"По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину", - подчеркнули в ГУР МО.

