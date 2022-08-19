РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9229 посетителей онлайн
Новости Война
10 708 38

Рашисты могут нанести ракетный удар по защитникам "Азовстали" в День Независимости , - ГУР МО

маріуполь,клітка

Для "легитимизации" "судилища" рашисты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей рашистских "СМИ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"На День Независимости Украины оккупанты планируют провести во временно оккупированном Мариуполе показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали". С этой целью в срочном порядке переоборудовается уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии. На сцене филармонии будут монтироваться железные клетки. Также возводится несколько новых временных построек рядом с помещением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для того, чтобы "легитимизировать" эту акцию, оккупанты готовят специально обученных "свидетелей" и завозят представителей рашистских "СМИ".

"По одному из возможных сценариев рашистов, они могут нанести по помещению точечный ракетный удар. В случае реализации такого сценария, рашисты попытаются традиционно переложить вину за совершенное преступление на Украину", - подчеркнули в ГУР МО.

Также смотрите: В Тверской области РФ сгорел военкомат. ВИДЕО

разведка (4228) суд (25240) Азов (836) Азовсталь (383)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
В чём проблема разъ#бать здание филармонии до того, как туда завезут наших Героев?
показать весь комментарий
19.08.2022 11:53 Ответить
+13
Та плювати вони хотіли на азовців. Бо після війни у тих, хто дійсно кував Перемогу, - до влади буде крепко багато запитань.
Злиття азовців, справа проти генерала Марченка - це лише початок шляху влади до монополізації ЗЕ-команди права на Перемогу. І чим менше буде активних патріотів, які дійсно наближали Перемогу, - тим тля них краще.
Хотілось би помилятись, але для мене виглядає саме так.
показать весь комментарий
19.08.2022 12:41 Ответить
+12
У будь-якому випадку потрібно заарештувати тих, хто нібито домовився з "червоним хрестом", Туреччиною та з кацапстаном, ОБСЄ... Як стало тепер зрозуміло - ніхто жодних гарантій не давав! Тобто Азов підставили, і начебто так і треба.
показать весь комментарий
19.08.2022 12:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
nada raherachit etu filarmoniju....sravnjatj s zemljoi i kazatj sho kacapi sami eto sdelali .
показать весь комментарий
19.08.2022 11:36 Ответить
ІПСО з полоненими захисниками Маріуполя рашисти продовжуть у форматі вистави в кількох актах на сцені з декораціями театру середніх віків.
Таке враження, що тут не вистачає ешафоту і ката з важкою сокирою, щоби задум сценаристів і режисерів цього огидного дійства став завершеним.
На щось інше годі було сподіватись, адже весь цей бал Сатани - для остаточного спалення душ податного люду рашистської пітьми.
показать весь комментарий
19.08.2022 11:40 Ответить
у цього лайна це в крові, то німців по красной площі єтапували, українців в донецьку, зараз "суд"
показать весь комментарий
19.08.2022 11:43 Ответить
Тільки не рашисти, російські фашисти будуть судити захисників України. Ні яких переговорів не може бути з російськими фашистами, з Путіним, тільки може бути капітуляція Росії з поверненням всієї тертої України. Вибиваєте цю погонь з України
показать весь комментарий
19.08.2022 11:45 Ответить
Невже хтось думав, що буде інакше. Питання в іншому. Що буде з азовцями після цього судилища?
показать весь комментарий
19.08.2022 11:45 Ответить
їм вишку присудять..
показать весь комментарий
19.08.2022 11:49 Ответить
Так,це очевидно.Адже не заради "умовного терміну" кацапня цю виставу затіває.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:14 Ответить
Україна вже зараз має створити "військовий требунал", який буде судити усіх причетних до цього москальско-************ фарсу.
І наділити цей трибунал повноваженями засуджувати до "найвищої міри покарання"!
Приводити до виконання цього вироку, можна (щоб не порушувати конституцію України) на території звільненої Білорусі, де існує "смертна кара"...
показать весь комментарий
19.08.2022 11:49 Ответить
Ви коли пишите "Україна вже зараз має створити", кого маєте на увазі особисто?
показать весь комментарий
19.08.2022 12:54 Ответить
На скільки я розумію, це компетенція військової прокуратури.
Якщо їх повноважень недостатньо, тоді це має зробити Верховна Рада.
показать весь комментарий
19.08.2022 16:21 Ответить
Тепер зрозуміло. Але постає інше питання, чому досі не створили "військовий трибунал"? На мою думку, зелена більшість у ВР та військова прокуратура не вважають тупіна і армію масковії військовими злочинцями.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:45 Ответить
Це ви свою провину за некомпетентність в цьому випадку перекладаєте на других. Не потрібно було брехати з самого початку ганебного виходу з Азовсталі, тепер свою безвихідь і безкарність виправити хочете. Розвідка, так що війни не буде? За 2 тижні пройде обмін в Оленівка? Шукати шляхи визволення, а не сайт для публікації. 173км ішли танкісти з Маріуполя, ви ж говорили, що немає шляху
показать весь комментарий
19.08.2022 11:49 Ответить
А что мешает публично повесить 40-50 кацапских убийц на центральных площадях Киева, Харькова, Чернигова, Бучи, Гостомеля? Где политическая воля зеленых соплей?
показать весь комментарий
19.08.2022 11:50 Ответить
Кайдани дебільної моралі і яких то законів війни. А простіше - стан жертви, історично нам близький, ніж стан переможця!
показать весь комментарий
19.08.2022 12:59 Ответить
"дебильной" мораль может быть только для подонков вроде кацапов.
Мы - не звери, как россияне.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:27 Ответить
Скажіть мені, відпускати, у кращому разі, під заставу коригувальників вогню - це відповідь високоморальних людей?
показать весь комментарий
19.08.2022 17:56 Ответить
если ты считаешь, что победители должны убивать безоружных и беззащитных людей, то хочу тебя проинформировать:
ЭТО НЕ КРУТО.
Убивать того у кого нет оружия в руках и того кто беззащитен - это днище.
так поступают только трусы ну или кацапы. что одно и то же.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:28 Ответить
А до чого тут "победители должны убивать безоружных и беззащитных людей", це що я десь писав про "беззащитных людей"? чи кацапи для тебе це люди? А до перемоги нам, як до Києва... А тобі я скажу, у ворога нема віку та статі, і від того, що сьогодні ворог без зброї, а вчора зі зброєю в руках він вбивав українців - нічого не змінює. Він ворог, і сьогодні, і завтра, зі зброєю чи без неї. І слухай, не треба "умничать", від тебе це виглядає смішно.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:10 Ответить
Я тебе шокую, однак у нас в країні верховенство права. І за самосуд, наприклад, військових ЗСУ реально сажають у в'язниці.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:20 Ответить
Ти мене не шокував, нажаль це я і без тебе знаю.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:48 Ответить
В чём проблема разъ#бать здание филармонии до того, как туда завезут наших Героев?
показать весь комментарий
19.08.2022 11:53 Ответить
Тим паче український Нептун до них дістане. Я також про це,пишуть багато, а не роблять нічого
показать весь комментарий
19.08.2022 12:24 Ответить
У будь-якому випадку потрібно заарештувати тих, хто нібито домовився з "червоним хрестом", Туреччиною та з кацапстаном, ОБСЄ... Як стало тепер зрозуміло - ніхто жодних гарантій не давав! Тобто Азов підставили, і начебто так і треба.
показать весь комментарий
19.08.2022 12:03 Ответить
Зеленський із Верещук самі себе заарештують?
показать весь комментарий
19.08.2022 12:12 Ответить
Та плювати вони хотіли на азовців. Бо після війни у тих, хто дійсно кував Перемогу, - до влади буде крепко багато запитань.
Злиття азовців, справа проти генерала Марченка - це лише початок шляху влади до монополізації ЗЕ-команди права на Перемогу. І чим менше буде активних патріотів, які дійсно наближали Перемогу, - тим тля них краще.
Хотілось би помилятись, але для мене виглядає саме так.
показать весь комментарий
19.08.2022 12:41 Ответить
Куда смотрит весь мир ? Неужели не понятно что это конченая мразь ***** , у которого руки , ноги , голова, в крови , миллионы людей хотят чтобы он сдох... Может уже достаточно осуждений, наблюдений ,пора эту мразь засунуть в эту клетку ,возить по всему миру ..Неужели в этого ****** нет слабого места , кроме его дырявого очка...
показать весь комментарий
19.08.2022 12:21 Ответить
Наскільки кажуть, що їх будуть судити типу за законами Лугандона, в такому разі Луганськ і Донецьк мають перетворитись на Маріупіль.
показать весь комментарий
19.08.2022 12:59 Ответить
в смысле когда мы будем их освобождать?
Ты, кацап, нас не ровняй по себе.
мы - люди а не звери как эти орки.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:25 Ответить
Все, що кацапи захочуть зробити з Азовцями, вони зроблять, якби ми не матюкалися. Захід випустить в ефір чергову порцію стурбованості, бородатий у своєму вечірньому відосіку для лохів розповість, що ми цього не забудемо і анонсує черговий анонс щодо чергового визволення Херсона. Все! На мою думку, за ту ж Оленівку, українці мали б на вилах клоуна винести, я вже не оговорю за те, що ця зелена мерзота зробила перед початком війни.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:17 Ответить
что еще ждать от трусов которые могут воевать только со слабыми, безоружными и беззащитными.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:24 Ответить
Я не можу зрозуміти до Джанкоя змогли дистати Хаймерси а що до Донецка зараз не можно розгуярити ту ***** філармонію чі що ??що ви чекайте ****** завтрп 20 серпня бо сьогодня Спас як ніяк свято !!!
показать весь комментарий
19.08.2022 13:52 Ответить
Цнесіть цю філармонію!!!!
показать весь комментарий
19.08.2022 14:11 Ответить
Глава Пентагона Ллойд Остин каже что Крым это Украина...а это значит что срань рабZeянская в Крыму оккупанты..и их замочим в сортире что подлодку Курск и крейцер Мацковия..
показать весь комментарий
19.08.2022 14:12 Ответить
Распад Сссра почався до речі 19 серпня 1991 року..
Роспад рабZeи почався 23 февраля 2022 року...
Быдло рюZZkoго мира...Боярышник купили?
Помяните советское гоффно..стопарем сивухи...
показать весь комментарий
19.08.2022 14:17 Ответить
це Маріупольська камерна філармонія. а не донецька
показать весь комментарий
19.08.2022 14:17 Ответить
А зелена пліснява може завдати удару туди , звідки обстрілюють сумщину, чернігівщину ?! Чи ця наволоч готується до перемир'я ?!!!
показать весь комментарий
19.08.2022 17:47 Ответить
 
 