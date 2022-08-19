Украина и Британия обновили соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве

Украина и Великобритания обновили Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, утвердили упрощение доступа к рынку публичных закупок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"Первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписали второе дополнение к Соглашению о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Документ утверждает упрощение взаимного доступа на рынок публичных закупок", – говорится в сообщении.

Читайте также: Великобритания готова тренировать больше украинских военных, чем планировала, – министр обороны Уоллес

В частности, обновлены пороговые значения закупок и изменена валюта, установленная для их исчисления, с евро на специальные права заимствования (МВФ). Кроме того, будут упорядочены положения о взаимном применении государственных закупок в части предоставления медицинских услуг.

Украина и Великобритания планируют и дальше развивать договорно-правовую базу, которая будет способствовать двусторонней торговле и усилению связей между украинским и британским бизнесом.