РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9229 посетителей онлайн
Новости Война
1 386 4

Украина и Британия обновили соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве

британія

Украина и Великобритания обновили Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, утвердили упрощение доступа к рынку публичных закупок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"Первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко и посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подписали второе дополнение к Соглашению о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Документ утверждает упрощение взаимного доступа на рынок публичных закупок", – говорится в сообщении.

Читайте также: Великобритания готова тренировать больше украинских военных, чем планировала, – министр обороны Уоллес

В частности, обновлены пороговые значения закупок и изменена валюта, установленная для их исчисления, с евро на специальные права заимствования (МВФ). Кроме того, будут упорядочены положения о взаимном применении государственных закупок в части предоставления медицинских услуг.

Украина и Великобритания планируют и дальше развивать договорно-правовую базу, которая будет способствовать двусторонней торговле и усилению связей между украинским и британским бизнесом.

Автор: 

Великобритания (5143) соглашение (1372) Украина (45130)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
God save the Queen
показать весь комментарий
19.08.2022 11:52 Ответить
Коли вже про безвіз домовляться
показать весь комментарий
19.08.2022 15:01 Ответить
З опьі матрьошка?
показать весь комментарий
19.08.2022 16:39 Ответить
Завжди поважав і поважаю цю дєржаву яка конкрєтно дбає про дєржаву і своїх громодян.
зєбіли вчится у них, а нє воруйтє.
показать весь комментарий
19.08.2022 21:09 Ответить
 
 