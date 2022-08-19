Призывы некоторых немецких политиков запустить ненадолго "Северный поток 2" нерациональны, последствия могут быть разрушительными, - Кулеба
Зависимость от российского газа убивает, призывы запустить Северный поток-2 совершенно не рациональны.
Об этом в Twitter заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Призывы некоторых немецких политиков запустить Северный поток-2 ненадолго, а затем закрыть, абсолютно не рациональные. Это напоминает наркоманию, когда человек говорит: "В последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждый "последнего раза". Зависимость от российского газа убивает!" – говорится в сообщении.
Ранее в правящей коалиции Германии призвали запустить "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму.
