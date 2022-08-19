РУС
Призывы некоторых немецких политиков запустить ненадолго "Северный поток 2" нерациональны, последствия могут быть разрушительными, - Кулеба

кулеба

Зависимость от российского газа убивает, призывы запустить Северный поток-2 совершенно не рациональны.

Об этом в Twitter заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Призывы некоторых немецких политиков запустить Северный поток-2 ненадолго, а затем закрыть, абсолютно не рациональные. Это напоминает наркоманию, когда человек говорит: "В последний раз!", не осознавая разрушительных последствий каждый "последнего раза". Зависимость от российского газа убивает!" – говорится в сообщении.

Ранее в правящей коалиции Германии призвали запустить "Северный поток-2" для заполнения газохранилищ на зиму.

Топ комментарии
+9
Знаємо-знаємо це.
Кацап:
"Дайте водьі напитися, бо так жрать хочеться, что переночевать негде".
показать весь комментарий
19.08.2022 12:11 Ответить
+8
Немецкие курвы хотят что бы ***** вошло в них хоть на пол шишечки
показать весь комментарий
19.08.2022 12:12 Ответить
+8
порівняння з наркоманією підходить якнайкраще!
показать весь комментарий
19.08.2022 12:19 Ответить
Отож потрібно буде йому нагадати що труба через Україну може прокачати газу більше ніж північний потік 1 і 2 разом!То просіть їх качати більше в чому проблеми?
показать весь комментарий
19.08.2022 14:22 Ответить
Есть люди , которые интеллигентность украинцев воспринимают как слабость
ТОМУ ПРЕДЛАГАЮ ОБЛИТЬ ТОГО НЕМЦА КРАСНОЙ КРАСКОЙ И ОН ЗАТКНЕТСЯ НАДОЛГО

на каждое действие должно быть противодействие ( сопромат) или клин клином вышибают
показать весь комментарий
19.08.2022 12:13 Ответить
Не надо здесь вообще цитировать вздутые Куйловские консервы.
показать весь комментарий
19.08.2022 12:18 Ответить
Я прочитала це інтерв'ю одного політика одній газеті. Я б не звертала б уваги,бо говорять багато хто, щоб увійти в історію війни. Україна сама дає таку унікальну можливість використання фальшивих заяв,маніпуляції і просто брехні .
показать весь комментарий
19.08.2022 12:21 Ответить
Може замість звинувачувати когось в своїй країні санкції введіть Росбізнес працюе росіян пускають в раді рашку країной агресором монобільшість вчора не визнала грамадянство роздають Абрамович скоро українцем буде за особливі заслуги і звісно бабло А німці що в них свої рейтинги і їм плювати на рейтинг нашої влади і на нас мабуть теж
показать весь комментарий
19.08.2022 12:21 Ответить
"Настоящие арийцы" з,имой не замерзнут,если понаехавших лаптей на последнее десятилетие отправят на скрепную родину, расход газа резко уменьшится и экология улучшится!
показать весь комментарий
19.08.2022 12:21 Ответить
наследник Адольфовны Олик спит и мечтает как простить все ***** и оставить как было ...
показать весь комментарий
19.08.2022 12:30 Ответить
Кулеба хотів сказати: От під...си
показать весь комментарий
19.08.2022 12:30 Ответить
Він нічого не хотів сказати, дипломат такий собі, якщо не розрізняє де і що. Знову повторюсь-потік запустити це не муху прибити,час потрібно
показать весь комментарий
19.08.2022 12:33 Ответить
якийсь безглуздий потік слів. думай краще!
показать весь комментарий
19.08.2022 12:36 Ответить
Так турбіну для ПП-1 отримали, от і засовуйте її кацапам назад. Чи думають, що кацапи тим же ПП-2 не почнуть крутити як циган сонцем? Русні принципово треба саме ПП-2, оскільки це дуже вагомий політичний козир, що зруйнує увесь імідж тих, хто санкції запроваджував. Ну а далі "нємцов будут брать тьоплєнькімі".
показать весь комментарий
19.08.2022 12:32 Ответить
они там все готовы за цент удавиться, но чтобы в тепле. не говоря уже за те деньжищи, за которые ***** их оптом поскупал.
показать весь комментарий
19.08.2022 12:45 Ответить
німці виглядають головними лохами ЄС, меркель завела країну в жопу, тепер час отримувати наслідки, але німці хочуть щоб інші платили за пройоби
показать весь комментарий
19.08.2022 12:50 Ответить
Якщо ,навіть, виникають такі питання, то хтось погано працює на дипломатичному фронті. Мельника прибрали, а нового так і нема. Йдуть якісь підкилимні терки чи чумадани з грошима? Ось у Швейцарії вже двійко на одне місце)
показать весь комментарий
19.08.2022 12:51 Ответить
******* трубу і все...
показать весь комментарий
19.08.2022 12:57 Ответить
Цей потік несе смерть...І нехай кажуть що хочуть в них війни немає....Це наше право...
показать весь комментарий
19.08.2022 12:58 Ответить
Дивлячись на теперішню непомірну жадібність і хитрожопість німців, історія про те, як у ІІ Світовій війні Німечина захопила пів Європи, здається фейком. Дід Адольф у труні крутиться як вітрячок.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:55 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 13:56 Ответить
Дойче швайне!
показать весь комментарий
19.08.2022 14:09 Ответить
Наслідки "зе-агресивної" зовнішньої політики. А насправді НІЯКОЇ зовнішньої політики. Тільки гавкання на партнерів. І все! Посли на місцях неактивні, цей міністр МЗС, беззубе чмо, навіть прізвища його важко запам'ятати, бо ніхрена не робить, і практично нікуди не їздить. Всьо рєшаєт голова ЖЕКу презедента.
показать весь комментарий
19.08.2022 15:52 Ответить
 
 