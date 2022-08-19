В МИД Литвы призвали страны ЕС остановить действие уже выданных долгосрочных виз россиян до завершения войны
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза отменить действие долгосрочных шенгенских виз, выданных странами ЕС россиянам, по крайней мере, до окончания войны в Украине.
Как сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом глава литовского МИДа написал в колонке для издания Politico.
Ландсбергис отметил, что те члены ЕС, которые продолжают выдавать россиянам туристические визы, не только игнорируют все зверства, совершенные Россией в отношении украинцев, но и фактически приглашают российских туристов в страны Балтии.
Поскольку авиасообщение из России в Европу сейчас очень ограничено, страны Балтии стали главным транзитным пунктом для путешествующих в Европу из России и Беларуси. На литовских курортах много российских туристов, которые въехали в страну по визам других членов ЕС.
"Эстония, Латвия и Литва не желают принимать гостей из России, которые в большинстве своем поддерживают путинскую войну - по крайней мере, до окончательной победы Украины. И это противоречие впоследствии может привести к расколу между странами, которые продолжают выдавать туристические визы, и уже прекратившими это делать", - подчеркнул министр.
Он отметил, что россиянам уже выдано большое количество многократных виз сроком действия от трех лет и больше. Это означает, что даже без выдачи новых виз значительному количеству туристов все равно будет предоставлена возможность наслаждаться европейским образом жизни, которым, по мнению властей России и Беларуси, следует пренебрегать и даже бороться с ним.
"Мы должны найти общее и эффективное решение, чтобы сделать запрет на выдачу виз максимально эффективным. И он должен включать четкое "нет" российским и белорусским туристам, которое бы вступило в силу немедленно; прием ищущих убежища, а не европейского отдыха", - отметил Ландсбергис.
Напомним, министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.
Эстония с 18 августа перестала пропускать российских граждан с шенгенскими визами, которые выдала страна.
Ранее Финляндия решила с сентября сократить выдачу виз россиянам на 90%.
надо поддерживать прибалтов в этой программе. Вот студентов в ЕС не пускать - это будет удар под дых, бо многие студенты приезжают в ЕС и паскудят Украину не стесняясь.
Добре хоч, що на практиці їх майже не впускають!
Таким чином, щоби не стати або перестати бути об'єктом управління в нелінійній системі достатньо простого рішення: розірвати всі зв'язки з управляючим суб'єктом, який може і не бути енергетично потужніший за ОУ, але є активним й через це сам не стає ОУ в такій системі.
То ж у теперішній гібридній/нелінійній війні Світу і цивілізації з Пітьмою, що ховається за назвою "Росія", ключом перемоги над нею є повний розрив всіх існуючих політичних, економічних, культурних, наукових й інших зв'язків.
Україна йде саме цим шляхом до перемоги над рашистською пітьмою.