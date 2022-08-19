Морские пехотинцы ликвидировали 16 захватчиков и уничтожили 1 вражескую самоходную гаубицу, - ВМС ВСУ

18 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе ВМС ВС Украины.

Так, на Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 6 человек живой силы врага.

"Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов, в результате чего 10 захватчиков убиты и ранены, уничтожена 1 самоходная гаубица МСТА-С. Окончательные потери врага уточняются", - добавляют в ВМС.

