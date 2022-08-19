Глава МИД Латвии Ринкевич сравнил Россию с СССР: И эта империя зла упадет

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сравнил Россию с СССР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"31 год назад в Москве началась попытка государственного переворота, в результате чего распался Советский Союз. Мы все надеялись на новый и лучший раздел истории. К сожалению, Россия снова является тоталитарным и агрессивным государством. И эта империя зла упадет, лучше раньше, чем позже", – говорится в сообщении.