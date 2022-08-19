Глава МИД Латвии Ринкевич сравнил Россию с СССР: И эта империя зла упадет
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сравнил Россию с СССР.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.
"31 год назад в Москве началась попытка государственного переворота, в результате чего распался Советский Союз. Мы все надеялись на новый и лучший раздел истории. К сожалению, Россия снова является тоталитарным и агрессивным государством. И эта империя зла упадет, лучше раньше, чем позже", – говорится в сообщении.
31 year ago attempt of coup d’état began in #Moscow, as a result Soviet Union disappeared. We all hoped for the new and better chapter of history. Unfortunately, #Russia is again totalitarian and aggressive power. Also this evil empire will collapse, better sooner than later— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 19, 2022
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дед Сенатор...цензор...2005год
Пойду помяну Батю...