РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9435 посетителей онлайн
Новости
1 531 6

Глава МИД Латвии Ринкевич сравнил Россию с СССР: И эта империя зла упадет

рінкевич

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сравнил Россию с СССР.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter.

"31 год назад в Москве началась попытка государственного переворота, в результате чего распался Советский Союз. Мы все надеялись на новый и лучший раздел истории. К сожалению, Россия снова является тоталитарным и агрессивным государством. И эта империя зла упадет, лучше раньше, чем позже", – говорится в сообщении.

31 year ago attempt of coup d’état began in #Moscow, as a result Soviet Union disappeared. We all hoped for the new and better chapter of history. Unfortunately, #Russia is again totalitarian and aggressive power. Also this evil empire will collapse, better sooner than later

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 19, 2022

Автор: 

Латвия (1397) россия (97355) СССР (815) Ринкевичс Эдгарс (151)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щодо зла - згоден, але яка ж це імперія?, так, бензоколонка
показать весь комментарий
19.08.2022 13:18 Ответить
Империя это Британская или Японская. А русня это полудохлая общипанная курица которая изображает из себя орла.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:24 Ответить
nu nemozhe on pisti NE DO imperija , nemozhe. on diplomat. chevo pricepilis do slov ? chitaite mezhdu strok
показать весь комментарий
19.08.2022 13:35 Ответить
А краще б - порівняв нижче плінтуса в погребі. І зарівняв.
показать весь комментарий
19.08.2022 13:44 Ответить
ССР сдох от Инсульта...рабZeя сдохне от Инсульта

Дед Сенатор...цензор...2005год
Пойду помяну Батю...
показать весь комментарий
19.08.2022 13:45 Ответить
Halleluiah!
показать весь комментарий
19.08.2022 15:30 Ответить
 
 