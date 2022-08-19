Шабунин о выборах в ВСП: Сегодня они могут выбрать либо одного из самых достойных юристов Украины, либо ставленника Банковой

Сегодня на съезде юридических вузов будет выбираться еще один член Высшего совета правосудия. Претендентов двое Николай Хавронюк и Дмитрий Лукьянов.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня съезд юридических вузов изберет еще одного члена Высшего Совета Правосудия. В прошлый раз они (под руководством Кивы) избрали Аваковского черта, которого затем Этический совет выбросил из ВСП. Сегодня они могут избрать либо одного из самых достойных юристов Украины, либо ставленника Банковой", - пишет Шабунин.

Как отмечается, будут выбирать между Николаем Хавронюком и Дмитрием Лукьяновым.

По словам Шабунина, Лукьянова Зеленский назначил в состав конкурсной комиссии, которая должна была избрать новых судей Конституционного Суда (КС). В этом конкурсе вакансий в КС не было. Лукьянов свою задачу выполнил, проголосовав за своего коллегу и руководителя Александра Петришина как победителя конкурса.

Конфликт интересов? Нет, не слыхали. Впоследствии именно Петришина Зеленский и назначил своим указом в Конституционный Суд.

Теперь, похоже, Петришин возвращает долг, помогая Лукьянову попасть в ВСП. Кстати, руководить съездом поручили Дмитрию Лученко, коллеге Петришина и Лукьянова по университету им. Ярослава Мудрого.

Шабунин обращает внимание на то, что в президентской комиссии Лукьянов голосовал за рекомендацию в КС очевидно недостойного кандидата, которого недобродетельным признали Общественный совет добродетели, Высшая квалификационная комиссия судей и Верховный Суд – Александра Сибигу.

"Сибига владеет немалой кучей элитного имущества, которое невозможно объяснить официальными доходами: - две квартиры и дом более чем на 700 квадратных метров в Киеве, - семь земельных участков, - автомобили Tesla X, Porsche Cayenne и Toyota Camry. А еще дочь Сибиги живет в Москве. Лукьянов не поставил в президентской комиссии Сибиге НИКАКОГО вопроса о домах, машинах, сомнительных решениях или дочери в Москве. А потом рекомендовал недобродельного судью в Конституционный Суд. Давайте предположим, как Лукьянов будет голосовать в Высшем совете правосудия в случае избрания туда", – добавляет Шабунин.