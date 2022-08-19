РУС
Шабунин о выборах в ВСП: Сегодня они могут выбрать либо одного из самых достойных юристов Украины, либо ставленника Банковой

віталій,шабунін

Сегодня на съезде юридических вузов будет выбираться еще один член Высшего совета правосудия. Претендентов двое Николай Хавронюк и Дмитрий Лукьянов.

Об этом пишет в фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня съезд юридических вузов изберет еще одного члена Высшего Совета Правосудия. В прошлый раз они (под руководством Кивы) избрали Аваковского черта, которого затем Этический совет выбросил из ВСП. Сегодня они могут избрать либо одного из самых достойных юристов Украины, либо ставленника Банковой", - пишет Шабунин.

Как отмечается, будут выбирать между Николаем Хавронюком и Дмитрием Лукьяновым.

Читайте также: Посол ЕС Маасикас о назначении двух членов ВСП: Отличные новости для украинской реформы правосудия. Маселко и Мороз обладают поддержкой общества

По словам Шабунина, Лукьянова Зеленский назначил в состав конкурсной комиссии, которая должна была избрать новых судей Конституционного Суда (КС). В этом конкурсе вакансий в КС не было. Лукьянов свою задачу выполнил, проголосовав за своего коллегу и руководителя Александра Петришина как победителя конкурса.

Конфликт интересов? Нет, не слыхали. Впоследствии именно Петришина Зеленский и назначил своим указом в Конституционный Суд.

Теперь, похоже, Петришин возвращает долг, помогая Лукьянову попасть в ВСП. Кстати, руководить съездом поручили Дмитрию Лученко, коллеге Петришина и Лукьянова по университету им. Ярослава Мудрого.

Шабунин обращает внимание на то, что в президентской комиссии Лукьянов голосовал за рекомендацию в КС очевидно недостойного кандидата, которого недобродетельным признали Общественный совет добродетели, Высшая квалификационная комиссия судей и Верховный Суд – Александра Сибигу.

"Сибига владеет немалой кучей элитного имущества, которое невозможно объяснить официальными доходами: - две квартиры и дом более чем на 700 квадратных метров в Киеве, - семь земельных участков, - автомобили Tesla X, Porsche Cayenne и Toyota Camry. А еще дочь Сибиги живет в Москве. Лукьянов не поставил в президентской комиссии Сибиге НИКАКОГО вопроса о домах, машинах, сомнительных решениях или дочери в Москве. А потом рекомендовал недобродельного судью в Конституционный Суд. Давайте предположим, как Лукьянов будет голосовать в Высшем совете правосудия в случае избрания туда", – добавляет Шабунин.

конкурс (1157) Шабунин Виталий (615) Высший совет правосудия (573)
+18
Не тіште себе дурними ілюзіями! Я про це казав у 2019-му і продовжую казати зараз. Клоун каломойші дорвався до влади з одніє метою - максимально прібарахлітся за час свого володарювання аби стати таким же олігархом, як і ті яких він розважав у саунах на карпаратівах. Тому ні йому, ні його каМанді, яка також використовує владу виключно для особистого збагачення, ваші реформи, ваше верховенство права, ваша боротьба з корупцією і нафіг не потрібні.
19.08.2022 13:15 Ответить
+10
Канєшна буде хтось від ОПи. Палюбому.
19.08.2022 13:19 Ответить
+8
вот это интрига, кого выберут зеленые
19.08.2022 13:21 Ответить
Чому усі статки Шабуніна з'явились виключно після створення цпк? Сафпадєніє?-нідумаю
19.08.2022 13:09 Ответить
Опудало, іди мий дупи гансам. Твоя думка нікого тут не цікавить
19.08.2022 13:16 Ответить
здохни, гнида
19.08.2022 13:18 Ответить
І які ж у нього статки у порівнянні з цим суддею, у якого купа хат, Каєн і Тесла??? Всім показували його згорілу хатку - дуже маленька і далеко не палац! У Лещенка квартира мабуть більшу площу має, ніж хата Шабуніна...
Ну і машинка у Шабуніна взагалі скромна - старий Міцубісі Лансер 2008 року. До речі, куплений в 2013 - задовго ДО створення ЦПК.
19.08.2022 13:23 Ответить
Ти так говориш, як би займався його господарськими справами І хатинка згоріла можливо, що не остання і не його; і авто багато хто з "діячів" мають стареньке( для публіки), і відпочиває він виключно в Залізному порту...
19.08.2022 13:32 Ответить
Можливо? Если не знаешь то **** ******* ботяра?
19.08.2022 15:06 Ответить
Я про це написав, почитавши інформацію із відкритих джерел. Якщо у вас є інша інфа - озвучуйте! Я не люблю Шабуніна (так само, як і Лещенка), але у Лещенко не зміг приховати свою квартиру і статки і все стало явним. І більшість корупціонерів це приховати не можуть. За Шабуніним дорогих квартир/машин/годинників ніби не спостерігалося, чи не так?
Ну і ще один нюанс, організація Шабуніна - не державна, а існує за гранти. Тобто він не може бути корупціонером. Розкрадання грантів - це можливо, але яка корупція?
19.08.2022 15:54 Ответить
Та ну шо, накручуй Зеля на каштан...
19.08.2022 13:11 Ответить
Не тіште себе дурними ілюзіями! Я про це казав у 2019-му і продовжую казати зараз. Клоун каломойші дорвався до влади з одніє метою - максимально прібарахлітся за час свого володарювання аби стати таким же олігархом, як і ті яких він розважав у саунах на карпаратівах. Тому ні йому, ні його каМанді, яка також використовує владу виключно для особистого збагачення, ваші реформи, ваше верховенство права, ваша боротьба з корупцією і нафіг не потрібні.
19.08.2022 13:15 Ответить
У тебе є якісь факти стосовно " прибарахліться"?? Тоді - твій шлях в оновлені ( чесно вибрані за допомогою Шабуніна) органи правопорядку, нехай розслідують. Для них недоторканих не має.
19.08.2022 13:36 Ответить
Карманна зє-прокуратура потім такі справи відбирає і передає зє-органам.
19.08.2022 14:33 Ответить
Канєшна буде хтось від ОПи. Палюбому.
19.08.2022 13:19 Ответить
вот это интрига, кого выберут зеленые
19.08.2022 13:21 Ответить
Не для того создавалось ВРУ что бы выбирать туда одного з найдостойніших юристів України
19.08.2022 15:07 Ответить
Український аналог фонду Симона Візенталя
https://www.youtube.com/watch?v=dXdSnpqlNyk

https://t.me/BerezaJuice Березовый сок https://t.me/BerezaJuice

После окончания войны будет много историй, в которых нельзя будет сразу поставить точку. Например, предатели, которые легли под рашистов и начали отрабатывать. Например, чиновники разных уровней, которые предали Украину и стали коллаборантами. Например, пропагандоны, как Шарий, которые так же виновны в войне и у которых кровь на руках. Например, твари пытавшие украинских пленных. Например, убийцы и насильники детей. В общем, есть немало категорий военных преступников, которые заслуживают на "награду".
...
19.08.2022 13:22 Ответить
"колезі Петришина та Лук'янова по університету ім. Ярослава Мудрого" - та не Ярослава Мудрого, це помилка!; а правильно "ім. Веніславського Венедіктової"!
19.08.2022 13:24 Ответить
Шабунін, іди вже воювати! Досить мутити воду!
19.08.2022 13:28 Ответить
татаров, перелогинься
19.08.2022 14:34 Ответить
Иди уже на *** *****
19.08.2022 15:08 Ответить
А ну скажи " біленьке телятко".
19.08.2022 16:11 Ответить
А ну сосни волохатого
20.08.2022 20:41 Ответить
Шабуня..ты опоздал Леонид Данилыч и его зять Пинчук..скупили все в Украине...Кодломойский опоздал...
Ты пролетел чувак...
19.08.2022 14:21 Ответить
На сегодня самый богатый миллиардер Украины..зять Кучмы Пинчук...купил все Джавелины и Стингеры с Гимарсами..а ещё Пинчук заплатил 2 ярда фунтов стерлингов на броне жилеты...
А Порошенко не купил даже автомат Калашникова для ВСУ с 2014 года...
Алексеич .ты жлоб...
Атвичаю...Даля Грибаускайте свидетель...
19.08.2022 14:32 Ответить
Який закордонний самогубець після війни інвестуватиме економіку України, з такою гнилою та продажною системою судової влади, яку скрупульозно, під себе, створювала зелена пліснява.
19.08.2022 14:38 Ответить
Головне щоб належно робили ЗМІ свою справу.А це робиться не за один рік.
02.12.2022 18:17 Ответить
Есть вариант..моя старшая сестра работает в банке Италии менеджером по кредитам и инвестициям.. даже на Кипр..Израиль и Грецию...даже..любую сумму дам ZeКодломойцам Кучмы и его зятя Пинчука... они не воры...
19.08.2022 14:47 Ответить
дайте шибуніну якусь там оплачувану роботу, бо він вже з.....ся п.....и. Страждає людина від неробства. І навіщо його слухати. Завтра зелених не буде, а судді залишаться. Так то воно, шибунін.
19.08.2022 14:54 Ответить
Іноді краще жувати. Не забувай за це))
19.08.2022 15:37 Ответить
ЗеКодломоцы вам время на пенсию..вместе с Данилычем..
Вы никто в будущей Украине..вариант ZERRO

Ноль...
19.08.2022 14:55 Ответить
Шабуню возьму на работу...в Госдепе нужен пресс-секретарь со знанием английского и французского..Шабуня зна даже польску та чеську мови...
Клиент созрел..
19.08.2022 14:58 Ответить
 
 