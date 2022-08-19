Спутник ICEYE останется в собственности Украины и по истечении срока доступа к данным

Спутник компании ICEYE, который фонд Сергея Притулы купил 18 августа, будет оставаться в полной собственности Украины даже по истечении оплаченного срока доступа к базе данных до окончания работы на орбите.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Tech, об этом говорится в сообщении компании EOS Data Analytics, основателем которой является бизнесмен Макс Поляков, привлеченный к подготовке заключения соглашения.

Согласно договору Благотворительного фонда Сергея Притулы и финской компании ICEYE, украинская сторона получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников.

В EOS Data Analytics отмечают, что приобретенный спутник ICEYE работает над территорией Украины исключительно для достижения целей и выполнения задач ВСУ. В то время, когда спутник будет находиться не над Украиной, страна гарантированно будет получать данные благодаря доступу к остальным спутникам ICEYE.

Также смотрите: "Смелая гривня": Нацбанк призывает украинцев сдавать монеты для помощи ВСУ. ВИДЕО

По условиям сделки, спутник застрахован и гарантирован компанией ICEYE. В случае технической неисправности, ICEYE должна предоставить Украине идентичный спутник. Снимки со спутника получает только Украина как его владелец.

Волонтерский фонд Сергея Притулы приобрел для нужд Вооруженных Сил Украины в бессрочное использование мощности финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.