Спутник ICEYE останется в собственности Украины и по истечении срока доступа к данным
Спутник компании ICEYE, который фонд Сергея Притулы купил 18 августа, будет оставаться в полной собственности Украины даже по истечении оплаченного срока доступа к базе данных до окончания работы на орбите.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Tech, об этом говорится в сообщении компании EOS Data Analytics, основателем которой является бизнесмен Макс Поляков, привлеченный к подготовке заключения соглашения.
Согласно договору Благотворительного фонда Сергея Притулы и финской компании ICEYE, украинская сторона получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников.
В EOS Data Analytics отмечают, что приобретенный спутник ICEYE работает над территорией Украины исключительно для достижения целей и выполнения задач ВСУ. В то время, когда спутник будет находиться не над Украиной, страна гарантированно будет получать данные благодаря доступу к остальным спутникам ICEYE.
По условиям сделки, спутник застрахован и гарантирован компанией ICEYE. В случае технической неисправности, ICEYE должна предоставить Украине идентичный спутник. Снимки со спутника получает только Украина как его владелец.
Волонтерский фонд Сергея Притулы приобрел для нужд Вооруженных Сил Украины в бессрочное использование мощности финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.
Борімося і переможемо!
Якщо супутник - власність Притули, тоді чи не будуть поставлені плани і заходи ЗСУ у залежність від волі і ймовірних капризів однієї людини?
До речі, супутник, по факту, належить ЗСУ. Фонд лише його фінансував, точніше, ті люди, що скинулись. От тільки такої як ти мерзоти зеленсько-коломойської породи там і близько нема.
Или лично товарисч Ze внёс денежку?
Ці супутники розраховані максимум на пів року, рік існування:
Потім у них закінчується пальне на підтримку робити, да і прилади виходять з ладу через космічне випромінювання і мікро метиорити.
Ну такое)) тоесть инфу мы будем получать пока есть доступ, потом забей
б)В то время, когда спутник будет находиться не над Украиной, страна гарантированно будет получать данные благодаря доступу к остальным спутникам ICEYE. Источник:
КАК ВЫ СТАТЬИ ЧИТАЕТЕ? Заголовок и последнее предложение?!
Отличный спутник, который аж 16 раз за год будет над Украиной!
Пока есть доступ до спутников - фотки будут. А конкретно НАШ спутник, как покупка, бесполезен, нет? раз в месяц пролетает , что даёт нам именно владение им? Мы же не можем заставить его замереть на месте и наблюдать ситуацию
мы купили доступ к базе спутников на год. ОК
мы ничего в пул не подкидывали купили эксклюзивные права на один из спутников этого пула спутников, в личное пользование "навсегда".
вопрос, зачем эксклюзивные права НА ОДИН СПУТНИК? Мы и так будет фотографии получать из ДРУГИХ, ты понимаешь или нет?
Мы могли купить права на все спутники на год, но зачем именно "выкупать" конкретно этот?
Супутників 22 шт, кожен пролітає над певною точкою раз на 22 дні. Відповідно, поки маємо доступ до мережі, можемо отримувати свіжі дані кожен день. А це вже більш актуальна і цінніша інформація, ніж чекати, док дядя Джо дозволить іншому дяді, шоб той дозволив іншому... скинути фотки
Походу новый тренд #азачемнамспутник.
В скором времени доступ к "секретным" фото купят Вован и Лексус и начнут их постить в общем доступе. Включая даже те, которые идут с украинского спутника.
К тому времени Притула соберёт ещё 600млн и скажет, что вот теперь надо купить ещё один спутник, и нам админку продлят ещё на год и мы уже сами будем продавать админки другим.
Даже лосям понятно, что покупка спутника - это бред. На эти деньги можно было купить доступ до Второго Пришествия.
Я модний, я все бачу, а толку? Де зброя, чим бити по тому що бачиш, який з того толк, що бачиш колону в режимі онлайн, а вдарити нема чим? Моя думка, краще зброю купили на 600000000 грн, а дані нехай розвідка збирає.
Фольгу на голову надіти не забудьте дебили билят (Лавров-лошадь)