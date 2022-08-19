РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9435 посетителей онлайн
Новости
13 861 50

Спутник ICEYE останется в собственности Украины и по истечении срока доступа к данным

супутник,iceye

Спутник компании ICEYE, который фонд Сергея Притулы купил 18 августа, будет оставаться в полной собственности Украины даже по истечении оплаченного срока доступа к базе данных до окончания работы на орбите.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.Tech, об этом говорится в сообщении компании EOS Data Analytics, основателем которой является бизнесмен Макс Поляков, привлеченный к подготовке заключения соглашения.

Согласно договору Благотворительного фонда Сергея Притулы и финской компании ICEYE, украинская сторона получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников.

В EOS Data Analytics отмечают, что приобретенный спутник ICEYE работает над территорией Украины исключительно для достижения целей и выполнения задач ВСУ. В то время, когда спутник будет находиться не над Украиной, страна гарантированно будет получать данные благодаря доступу к остальным спутникам ICEYE.

Также смотрите: "Смелая гривня": Нацбанк призывает украинцев сдавать монеты для помощи ВСУ. ВИДЕО

По условиям сделки, спутник застрахован и гарантирован компанией ICEYE. В случае технической неисправности, ICEYE должна предоставить Украине идентичный спутник. Снимки со спутника получает только Украина как его владелец.

Волонтерский фонд Сергея Притулы приобрел для нужд Вооруженных Сил Украины в бессрочное использование мощности финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

благотворительность (631) спутник (237) Притула Сергей (85)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Це класно! Допомагають тим, хто бореться!
Борімося і переможемо!
показать весь комментарий
19.08.2022 13:55 Ответить
+16
Ось така у нас країна. Людям, що роблять багато, потрібно виправдовуватися щодня. А тим, хто лише критикує - більш нічого можна не робити
показать весь комментарий
19.08.2022 13:58 Ответить
+16
когда ж вы читать научитесь ...а) украинская сторона получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников. Источник:
б)В то время, когда спутник будет находиться не над Украиной, страна гарантированно будет получать данные благодаря доступу к остальным спутникам ICEYE. Источник:
КАК ВЫ СТАТЬИ ЧИТАЕТЕ? Заголовок и последнее предложение?!
показать весь комментарий
19.08.2022 14:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це класно! Допомагають тим, хто бореться!
Борімося і переможемо!
показать весь комментарий
19.08.2022 13:55 Ответить
Ось така у нас країна. Людям, що роблять багато, потрібно виправдовуватися щодня. А тим, хто лише критикує - більш нічого можна не робити
показать весь комментарий
19.08.2022 13:58 Ответить
Молодці. І небайдужий народ і Притула.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:05 Ответить
и о космических технологиях на параше )))
///
Замість пральних машин. Російська влада пишається своїм винаходом (відео)

https://t.me/glavcomua/13637

расія кожного дня кричить про своє вялиічіє, але регіональні новини говорять протилежне.У деяких містах люди досі змушені прати власні речі на вулиці. Про це йдеться у репортажі телеканалу «руській сєвєр».
Місцева влада встановлює на березі річки платформи для ополіскування речей.
Білше того, чиновники роблять з цього собі рекламу, звітуючи в росговноЗМІ скільки платформ встановлено і скільки ще в розробці.
Цікаво, що в самому сюжеті це подається таким чином, що саме люди вимагають від влади, аби їм дали можливість робити елементарні речі засобами минулого століття.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:06 Ответить
В русской глубинке баба с огромной жопой наклонясь раком полощет в реке белье. Сзади подошел мужик и начал ее анатомировать . Баба орет.- Спасите анатомируют ! Помогите анатомируют !За кадром голос диктора:- анатомировали, анатомируют и будут анатомировать пока не купите стиральную машину "Вятка-автомат"
показать весь комментарий
19.08.2022 14:56 Ответить
Тут виникає маленьке юридичне питання: а хто саме залишатиметься власником супутника і його знимків весь час - фонд Притули чи держава Україна в особі ГУР чи Генштабу, як юросіб і уповноважених органів?

Якщо супутник - власність Притули, тоді чи не будуть поставлені плани і заходи ЗСУ у залежність від волі і ймовірних капризів однієї людини?
показать весь комментарий
19.08.2022 14:07 Ответить
Дуже слушне питання! Всі знімки і райони інтересів армії будуть проходити через донецьке ригівсте сімейство Притули - свояка Хомутинніка і тєстя-забудовника Донецка. Це вже не кажучи про тещу-вбивцю жінок і дітей джипом
показать весь комментарий
19.08.2022 14:27 Ответить
От цікаво, а власним блюватинням захлиснутись не боїшся? Дивись, а то ж вдавишся, придурку.
До речі, супутник, по факту, належить ЗСУ. Фонд лише його фінансував, точніше, ті люди, що скинулись. От тільки такої як ти мерзоти зеленсько-коломойської породи там і близько нема.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:33 Ответить
все оформляється на фірму макса полякова-EOS Data Analytics - продуктова компанія, яка працює в ніші комерційного космосу, з головним офісом в США і центрами розробки в Україні (Київ, Дніпро, він власник
показать весь комментарий
19.08.2022 16:19 Ответить
в наших космічних центрах давно сидять чекісти,приклад Січ
показать весь комментарий
19.08.2022 16:23 Ответить
Діти, які донатили Притулі
показать весь комментарий
19.08.2022 17:25 Ответить
Неужели "Квартал 95" доплатил?
Или лично товарисч Ze внёс денежку?
показать весь комментарий
19.08.2022 14:11 Ответить
Відрив "маленьку таємницю":
Ці супутники розраховані максимум на пів року, рік існування:
Потім у них закінчується пальне на підтримку робити, да і прилади виходять з ладу через космічне випромінювання і мікро метиорити.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:14 Ответить
Не страшно! Притула ще настриже з баранів 600 млн і відмиє через новий "спутнік"
показать весь комментарий
19.08.2022 14:28 Ответить
Ты что тут забыл, мокшань?
показать весь комментарий
19.08.2022 15:27 Ответить
Кто-то полазил в интернете и вычитал, что он пролетает над Украиной раз в 22 дня.

Ну такое)) тоесть инфу мы будем получать пока есть доступ, потом забей
показать весь комментарий
19.08.2022 14:24 Ответить
когда ж вы читать научитесь ...а) украинская сторона получает и спутник, и доступ к базе данных созвездия спутников. Источник:
б)В то время, когда спутник будет находиться не над Украиной, страна гарантированно будет получать данные благодаря доступу к остальным спутникам ICEYE. Источник:
КАК ВЫ СТАТЬИ ЧИТАЕТЕ? Заголовок и последнее предложение?!
показать весь комментарий
19.08.2022 14:26 Ответить
"База данных" - ретроспективная! На ней видны объекты с опозданием в несколько дней, а не в реальном времени!

Отличный спутник, который аж 16 раз за год будет над Украиной!
показать весь комментарий
19.08.2022 14:29 Ответить
Завязывай с голливудом и фантазиями об "реальном времени". Благодаря доступу к пулу спутников у Украины будут снимки с задержкой 2-3дня этого очень и очень крутое достижение.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:44 Ответить
Ну, а я что написал, дядя? ты читать умеешь, не?
Пока есть доступ до спутников - фотки будут. А конкретно НАШ спутник, как покупка, бесполезен, нет? раз в месяц пролетает , что даёт нам именно владение им? Мы же не можем заставить его замереть на месте и наблюдать ситуацию
показать весь комментарий
19.08.2022 14:31 Ответить
ты дебил? Остальные спутники над полюсом летают? Для дебилов поясняю что фокус в том, что подкинув 1 спутник в пул ты получаешь инфу от всех, так как будто у тебя все 18 или сколько там спутников ICEYE.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:42 Ответить
ещё раз по слогам для дурня, как ты.

мы купили доступ к базе спутников на год. ОК
мы ничего в пул не подкидывали купили эксклюзивные права на один из спутников этого пула спутников, в личное пользование "навсегда".
вопрос, зачем эксклюзивные права НА ОДИН СПУТНИК? Мы и так будет фотографии получать из ДРУГИХ, ты понимаешь или нет?
Мы могли купить права на все спутники на год, но зачем именно "выкупать" конкретно этот?
показать весь комментарий
19.08.2022 14:48 Ответить
потому что без прав на спутник тебе никто не разрешит пользоваться фотками остальных, что уж тут не понятно то?!
показать весь комментарий
19.08.2022 14:52 Ответить
Щоб отримувати знімки коннкретного місця. Навіщо купувати власне авто, можна чудово подорожувати громадським транспортом
показать весь комментарий
19.08.2022 16:02 Ответить
Дурень тут ти один. Ніяк не можеш доперти, що супутників цілий рій і всі вони по черзі пролітають над Україною по черзі і всі фотографують землю а ми маємо доступ до всіх цих фото. Супутники гарантовано пролітають над нами 2 рази на добу. Така частота фото нам точно підходить
показать весь комментарий
19.08.2022 21:12 Ответить
Це прецедент. Купили супутник і доступ до бази на рік, з розрахунку що за цей період виграємо війну. Якщо затягнеться на довше, можна буде вести перемовини щоб купити ще доступ до мережі на певний період і тут якраз таки наявність одного супутника буде в нагоді. Як буде вже не потрібен - можна буде продати назад компанії.

Супутників 22 шт, кожен пролітає над певною точкою раз на 22 дні. Відповідно, поки маємо доступ до мережі, можемо отримувати свіжі дані кожен день. А це вже більш актуальна і цінніша інформація, ніж чекати, док дядя Джо дозволить іншому дяді, шоб той дозволив іншому... скинути фотки
показать весь комментарий
19.08.2022 15:25 Ответить
він не читач, він писач
показать весь комментарий
19.08.2022 14:31 Ответить
ещё один клоун вылез, ты сам-то хоть в курсе был, что наша покупка пролетает над страной раз в 22 дня? а остальное время мы будем брать фотографии из общей базы?
показать весь комментарий
19.08.2022 14:34 Ответить
Придбавши 1 (один!) супутник ЗСУ отримали повний пакет послуг фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE, база даних, що оновлюється через кожні 15-20 хвилин. Доступ на рік, а сам супутник наш і далі. Якщо коломойша не поскупиться і не вдавиться, то може і надалі купити той доступ, а сімейство зеленських йому в тому допоможе. От тоді й і поблюєш, гнидо.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:45 Ответить
Ты не понимаешь о чем я? Мы могли этот доступ купить и без покупки спутника, прямо на сайте есть разные пакеты для покупки.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:50 Ответить
Так чого ж ти не купив цей "доступ" прямо там "на сайті" ?
показать весь комментарий
19.08.2022 14:55 Ответить
он думает, что любой чел(организация,государство) с баблом пошел и купил доступ к спутникам, "на сайте".
Походу новый тренд #азачемнамспутник.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:59 Ответить
Любой абсер тебе смогут оправдать, лишь бы не признавать факт абсера.
В скором времени доступ к "секретным" фото купят Вован и Лексус и начнут их постить в общем доступе. Включая даже те, которые идут с украинского спутника.
К тому времени Притула соберёт ещё 600млн и скажет, что вот теперь надо купить ещё один спутник, и нам админку продлят ещё на год и мы уже сами будем продавать админки другим.

Даже лосям понятно, что покупка спутника - это бред. На эти деньги можно было купить доступ до Второго Пришествия.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:36 Ответить
А от росіян чомусь влаштовував навіть єдиний іранський аналогічний супутник, але наші критики розуміються на розвідці набагато більше. А ще потрібно уважніше читати: окрім купівлі содного супутника ми отримуємо доступ до бази даних решти (їх 22) на рік.
показать весь комментарий
19.08.2022 15:54 Ответить
Що купило ЗЕлене лайно?
показать весь комментарий
19.08.2022 14:39 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2022 14:54 Ответить
Сдидаюсь спитати, але таки спитаю - а де наші супутники?...Геостаціонарних немає??
показать весь комментарий
19.08.2022 14:46 Ответить
геостанционарные работают на экваторе, что это тебе даст, умник?
показать весь комментарий
19.08.2022 14:53 Ответить
Вы собираетесь получать разведданные со стационарных спутников?
показать весь комментарий
19.08.2022 15:02 Ответить
купил доступ или купил спутник?.. пишите правильно, это разные вещи и разные деньги...
показать весь комментарий
19.08.2022 14:46 Ответить
Пілять, от зелена тупота... Щоб отримати доступ до пакету послуг ВСІХ супутників Фонд Притули придбав ОДИН з них. І придбав не для свого фонду, а для ЗСУ, точніше, ГУР. Притула до того супутника, а тим більше даних, відношення не має.
показать весь комментарий
19.08.2022 14:58 Ответить
ти шо, диванные исперды лучше знают, вон один даже вопрошает где наши геостационарные спутники, наверно решил разведкой панамских офшоров заняться.
показать весь комментарий
19.08.2022 15:04 Ответить
не надо тут про зелёную плесень, я за гетьмана голосовал
показать весь комментарий
19.08.2022 15:16 Ответить
Не спорьте:через пару недель Залужный скажет результат.Тогда и поговорим.... .
показать весь комментарий
19.08.2022 14:59 Ответить
Дивлюся я у монітор і думаю:
Я модний, я все бачу, а толку? Де зброя, чим бити по тому що бачиш, який з того толк, що бачиш колону в режимі онлайн, а вдарити нема чим? Моя думка, краще зброю купили на 600000000 грн, а дані нехай розвідка збирає.
показать весь комментарий
19.08.2022 16:00 Ответить
Маячня . Дані нам надають США та НАТО з врази кращим зображенням , а це наступна серія про голобородько ,з новим артистом , для бидломаси. 73% в захваті , як завжди… БИ Д ЛО
показать весь комментарий
19.08.2022 16:07 Ответить
а в этот раз опять кто-то подарил? Что за реклама
показать весь комментарий
19.08.2022 16:33 Ответить
Что то я не понял. Деньги не малые. И вот так, на ровном месте... дарить спутник, когда можно доить. Тут что то не так.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:38 Ответить
У Херсонській області оркам роздають такі брошурки як врятуватися від супутника ICEYE.
Фольгу на голову надіти не забудьте дебили билят (Лавров-лошадь)
показать весь комментарий
19.08.2022 17:55 Ответить
 
 