В Запорожье раздавались громкие взрывы, сообщают о работе ПВО, жертв нет, - ОВА

Последствиями взрывов в Запорожье была работа ПВО.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Громкие звуки взрывов в областном центре – это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Подробности будут уточнены.

Жертв нет", - отметил он.

взрыв (6914) Запорожье (2777) обстрел (29682) Старух Александр (145)
Ну ось і прояснилось.
19.08.2022 14:10 Ответить
смішний ти
19.08.2022 14:12 Ответить
добре якщо так, але старух для мене гірший за арестовича
19.08.2022 14:11 Ответить
Старуха скоро писати буде як кацапи...: то хлопнуло, то запалили не там...
19.08.2022 14:49 Ответить
Головне , що нiхто не постраждав , а нашому ПВО респект i вдячнiсть !
19.08.2022 15:40 Ответить
 
 