В Запорожье раздавались громкие взрывы, сообщают о работе ПВО, жертв нет, - ОВА
Последствиями взрывов в Запорожье была работа ПВО.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Громкие звуки взрывов в областном центре – это результат работы сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Подробности будут уточнены.
Жертв нет", - отметил он.
