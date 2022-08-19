Украинцам, спасающимся от войны в Польше, придется платить налог на доход, - Gazeta Prawna

Украинцы, которые находятся в Польше более 183 дней, вынуждены будут уплатить налог на доход физических лиц.

Это предусмотрено польским законодательством, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gаzeta Prawna.

Согласно польскому законодательству, украинцы должны заплатить НДФЛ не позднее 20 числа следующего месяца после месяца, в котором пребывание в Польше превысило 183 дня. Причем выплачивать его придется по доходу, полученному с начала пребывания в Польше.

На практике это означает, что в сентябре некоторым украинцам придется заплатить налог за последние полгода, уточняет Общественное. Налогами облагаются и средства, полученные из-за границы.

Читайте также: Врачи и прохожие ловят в Варшаве агрессивного россиянина: "Я люблю Путина!". ВИДЕО

Таким образом, украинцы, работающие отдаленно на украинские компании, также должны платить налоги в Польше. НДФЛ, уплаченный в Украине, не может быть зачислен в счет польского налога.

Для решения проблемы в правительстве Украины заявили, что направят письмо ко всем налоговым ведомствам и правительствам стран ЕС с просьбой применить "ковидный прецедент", когда многие из-за отмены авиарейсов вынуждено оказались не в странах своего налогового резидентства, и к ним не было применено "правило налогового резидентства 180 дней". Такое решение принял Экономический штаб при Минэкономики на заседании, сообщил его член Михаил Кухарь.