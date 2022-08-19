РУС
Украинцам, спасающимся от войны в Польше, придется платить налог на доход, - Gazeta Prawna

Украинцы, которые находятся в Польше более 183 дней, вынуждены будут уплатить налог на доход физических лиц.

Это предусмотрено польским законодательством, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gаzeta Prawna.

Согласно польскому законодательству, украинцы должны заплатить НДФЛ не позднее 20 числа следующего месяца после месяца, в котором пребывание в Польше превысило 183 дня. Причем выплачивать его придется по доходу, полученному с начала пребывания в Польше.

На практике это означает, что в сентябре некоторым украинцам придется заплатить налог за последние полгода, уточняет Общественное. Налогами облагаются и средства, полученные из-за границы.

Читайте также: Врачи и прохожие ловят в Варшаве агрессивного россиянина: "Я люблю Путина!". ВИДЕО

Таким образом, украинцы, работающие отдаленно на украинские компании, также должны платить налоги в Польше. НДФЛ, уплаченный в Украине, не может быть зачислен в счет польского налога.

Для решения проблемы в правительстве Украины заявили, что направят письмо ко всем налоговым ведомствам и правительствам стран ЕС с просьбой применить "ковидный прецедент", когда многие из-за отмены авиарейсов вынуждено оказались не в странах своего налогового резидентства, и к ним не было применено "правило налогового резидентства 180 дней". Такое решение принял Экономический штаб при Минэкономики на заседании, сообщил его член Михаил Кухарь.

+6
"Лугондонци" і "какая разница" зразу повернуться назад, або виїдуть в інші країни, бо вони звикли тільки споживати, брати і ні в якому разі не платити.
19.08.2022 15:17 Ответить
+4
так, але по факту це виходить подвійне оподаткування, бо податки платяться і в Україні, а тепер хочуть і в Польщі. люди-то працюють на українські компанії, і платять їм українські компанії, тому претензії поляків (та інших) дещо спірні.
19.08.2022 15:54 Ответить
+2
якщо працюють і мають прибуток то платити податки потрібно.
19.08.2022 15:47 Ответить
Польща выгнала усіх закарпатців та волинян..де майже не було активних бойових дій..але допомогу отримали ні за що..в Чехії Словаччині та Польщі....
Натомість там де були бойові дії реально... грошей чекали більше місяця..а то і двох...
19.08.2022 15:37 Ответить
Трохи складно все це, знаю багатьох які на заході втратили роботу через війну, а квартири не мали і чому вони не мають права на допомогу... наша держава їм нічим не допомагає....

А я вважаю що тим людям з територій де йдуть бойові дії, і які голосували за Яника або ПР також треба не платити виплати, бо вони самі хотіли руський мір але коли він прийшов поїхали в Європу а не в болото яке сюди принесли.... Якби не було цих виборців то і війни у нас б небуло
19.08.2022 15:59 Ответить
как вы это докажете ? утопия...
19.08.2022 16:28 Ответить
19.08.2022 15:42 Ответить
Если не хотят платить налоги где разворовывают- не надо голосовать за Голобородька из сериала от бородатой бабушки.
20.08.2022 22:04 Ответить
Я думаю що мова йде не про тих хто офіційно працюють у нас, напевно якщо предоставиш документи з нашої податкової то все буде добре, зараз англія те саме хоче зробити що і поляки
19.08.2022 16:05 Ответить
все правильно, это они в Украине митинговали, что бы не платить.
19.08.2022 15:57 Ответить
поляки вистрілили собі в ногу. серед моїх знайомих дуже багато тих, хто приїхав у польщу фактично туристами, щоб працювати віддалено (на український бізнес) і діти були в безпеці. При цьому ніхто з них не живе на подачки як біженці, а самі знімають дитло, платять за все. Не важко здогадатися, що залишатися аби платити по другому колу податки, ніхто не буде, коли є та ж туреччина з низькими цінами і безлімітним правом на проживання.
19.08.2022 16:07 Ответить
Такие люди без проблем могут платить налоги в Украине и жить в Польше как туристы. Вопрос касается тех, кто работает на польские компании и не хочет платить налоги.
19.08.2022 17:44 Ответить
Им этот налог заплатить как раз плюнуть, даже не почувствуется. Поляки говорили, что поприезжяли только богатеи на дорогих машиных, в золоте и шубах, которые ходят по ресторанах. Чем никчёмней и бессовестней бывший человек, тем больше страху за свою шкурку.
19.08.2022 17:40 Ответить
 
 