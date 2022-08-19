РУС
Янукович находился в Беларуси в марте и готовился вернуться в Украину после оккупации Киева, - The Washington Post

янукович

ФСБ перед полномасштабным вторжением РФ в Украину подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, ФСБ тесно сотрудничала с коллаборантами, среди которых ведущую роль играли бывший президент-беглец Виктор Янукович и подозреваемый в госизмене нардеп, кум Путина Виктор Медведчук.

Washington Post пишет, что Янукович возглавлял группу, собравшуюся в Беларуси в начале марта, чтобы, вероятно, попытаться вернуть себе власть в Киеве. Вторая группа, в которую вошли бывшие члены Партии регионов, собралась на временно оккупированных территориях юга Украины.

+71
19.08.2022 15:19 Ответить
+68
И сколько тогда в Минске шапок пропало?
19.08.2022 15:13 Ответить
+55
Всех рыганалов-уродов нужно пересажать. Они - главные предатели!
19.08.2022 15:14 Ответить
Этому пользованному гондону надо постараться сдохнуть раньше, чем ***** на рашке потеряет власть.
19.08.2022 20:01 Ответить
Четвертий недопрезидент звертається до шостого :

19.08.2022 20:05 Ответить
Это он перед встречей с венком
19.08.2022 20:35 Ответить
виходить, в 2019 голосували не за Зеленського, голосували за Януковича. Бідолашні дебіли.

19.08.2022 21:38 Ответить
А состав правительств огласить слабо. А ...А ? А то одни догадки.
19.08.2022 21:47 Ответить
Але - х....й !
19.08.2022 22:16 Ответить
Ой, а ми так чекали...
Святкову вірьовку, імпортне мило приготували...
19.08.2022 22:36 Ответить
Драний рикиндик. Воно готувалось... Блоки йолкам, вінкам ставити? Носаря дверям?
Та по всім признакам було ясно - підарасня не втримається.
Нехай зробить дяді Саші і Вові - пріятно... 24/7
19.08.2022 23:18 Ответить
Бамбас паражнях ні гоніт.Йеті казли шо мішают нам жіть.Во підар сюхавастока бульбашкійй прібулєц йімпіратарь Пьодор Фьодор Асталавістєсь...
19.08.2022 23:28 Ответить
минулого разу йому мало?
19.08.2022 23:36 Ответить
Не мало. А зовсім недостатньо.
20.08.2022 06:53 Ответить
Вся влада в Україні і без них повністю перебуває під контролем рашистів.
Хто вважає інакше, нехай це спростує
20.08.2022 00:23 Ответить
Овоч вдруге до успіху йшов, ліл ))0)0))

20.08.2022 00:49 Ответить
Невже те нещастя таке довбануте, що мріяло ще бути президентом?
20.08.2022 00:53 Ответить
..легитимный.. ..проффесор.. хотел страусов своих покормить да млрды долл народу отдать . те шо ******* . а не получилось . придется с лукашенкой картошку копать для тв или корову подоить . а лучше козла
20.08.2022 07:20 Ответить
..фьодоріч, а главного кровосіся ти де патіряв???
20.08.2022 08:39 Ответить
вітьок, спомні молодость і пріхваті генеральскую шапочку у бульбаша??
20.08.2022 08:42 Ответить
20.08.2022 09:49 Ответить
Скільки ж йому рочків, що він досі не зрозумів "Україна" не росія.
20.08.2022 09:56 Ответить
Янукович - это уже просто смешно

Не смешно, что еще совсем недавно ошивался подонок Портнов и ему власть дала возможность потихоньку улизнуть.

А Наумов? А находящиеся у власти и сейчас Татаров и Ермак?

Вот о чем надо говорить
20.08.2022 12:01 Ответить
Гавнюковичу все неймется-хочет пойти по пути Сальдо и попасть на свидание к Кобзону. А может путин так его держит за яйца что у гавнюковича и выбора нет. Думаю Пуйло держит за яйца многих людей в кабмине Украины,МО,СБУ-иначе не обьяснить сабботаж подготовки к войне когда о ее начале было известно уже в октябре. Может и Боневтика держит за яйца-очень большая вероятность. Или держал его до 24 февраля-иначе я не могу обьяснить тотальное бездействие и неподготовку к войне Не настолько тупой Зеленский чтобы не понимать что Рашка имеет все шансы быстро захватить юг и север включая Киев если нет никакой обороны Киева,Севера и Юга.
20.08.2022 14:07 Ответить
Это Нужно Знать: Детали провала ФСБ в подготовке вторжения в Украину. Эксклюзив от Вашингтон Пост: https://www.youtube.com/watch?v=-jVqxRlLZQk
20.08.2022 22:34 Ответить
