Янукович находился в Беларуси в марте и готовился вернуться в Украину после оккупации Киева, - The Washington Post
ФСБ перед полномасштабным вторжением РФ в Украину подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.
По информации издания, ФСБ тесно сотрудничала с коллаборантами, среди которых ведущую роль играли бывший президент-беглец Виктор Янукович и подозреваемый в госизмене нардеп, кум Путина Виктор Медведчук.
Washington Post пишет, что Янукович возглавлял группу, собравшуюся в Беларуси в начале марта, чтобы, вероятно, попытаться вернуть себе власть в Киеве. Вторая группа, в которую вошли бывшие члены Партии регионов, собралась на временно оккупированных территориях юга Украины.
Топ комментарии
+71 Чайка Київ
показать весь комментарий19.08.2022 15:19 Ответить Ссылка
+68 govtva
показать весь комментарий19.08.2022 15:13 Ответить Ссылка
+55 Путлер Капут #279670
показать весь комментарий19.08.2022 15:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Святкову вірьовку, імпортне мило приготували...
Та по всім признакам було ясно - підарасня не втримається.
Нехай зробить дяді Саші і Вові - пріятно... 24/7
Хто вважає інакше, нехай це спростує
Не смешно, что еще совсем недавно ошивался подонок Портнов и ему власть дала возможность потихоньку улизнуть.
А Наумов? А находящиеся у власти и сейчас Татаров и Ермак?
Вот о чем надо говорить