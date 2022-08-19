Янукович находился в Беларуси в марте и готовился вернуться в Украину после оккупации Киева, - The Washington Post

ФСБ перед полномасштабным вторжением РФ в Украину подготовила два марионеточных правительства на случай захвата Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, ФСБ тесно сотрудничала с коллаборантами, среди которых ведущую роль играли бывший президент-беглец Виктор Янукович и подозреваемый в госизмене нардеп, кум Путина Виктор Медведчук.

Washington Post пишет, что Янукович возглавлял группу, собравшуюся в Беларуси в начале марта, чтобы, вероятно, попытаться вернуть себе власть в Киеве. Вторая группа, в которую вошли бывшие члены Партии регионов, собралась на временно оккупированных территориях юга Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российскому танку сорвало башню после поражения украинским боеприпасом. ВИДЕО