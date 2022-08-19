Лукашенко заявил, что не планирует нападение, а Беларусь не будет бомбить Украину: "Нет никакого желания"

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко не хочет, чтобы граждане РБ воевали против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он заявил, что Беларусь якобы "стала убежищем для тысяч украинцев, теперь получающих белорусское гражданство".

"Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Ради чего? Нам нужно успокоиться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка, в первую очередь", - подчеркнул белорусский диктатор.

По мнению Лукашенко, Европа уже давно прекратила бы эту войну, если бы "США не продолжали с помощью Польши подгонять боевые действия".

