20 191 96

Лукашенко заявил, что не планирует нападение, а Беларусь не будет бомбить Украину: "Нет никакого желания"

лукашенко

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко не хочет, чтобы граждане РБ воевали против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Он заявил, что Беларусь якобы "стала убежищем для тысяч украинцев, теперь получающих белорусское гражданство".

"Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Ради чего? Нам нужно успокоиться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка, в первую очередь", - подчеркнул белорусский диктатор.

По мнению Лукашенко, Европа уже давно прекратила бы эту войну, если бы "США не продолжали с помощью Польши подгонять боевые действия".

Читайте также: "Мы вас не в рабство берем, страхуем от глупостей": У белорусских силовиков отбирают паспорта, лишая возможности выезда за границу

Автор: 

Беларусь (8023) Лукашенко Александр (3647)
+85
Значить потрібно готуватися. Десь я вже таке чув…
19.08.2022 15:24 Ответить
+62
Картопляний підар.
19.08.2022 15:24 Ответить
+39
Цим Лукашенко підтвердив, що білорусь окупована кацапами і йому більше не підпорядковується, бо з території білорусі б'ють по Україні "іскандерами" і там зосереджені війська московитів, туди вони відходять і там відновлюють боєздатність, звідки відправляється на Засрашку все викрадене в українців.
19.08.2022 15:25 Ответить
Значить потрібно готуватися. Десь я вже таке чув…
19.08.2022 15:24 Ответить
Точно, эта лапша на уши будет вечной, пока бульбофюрер будет у власти. Надо серьёзно готовится к нападению с севера, а не сопли жевать, "не видеть" ударных группировок и схематозы с беларусами крутить
19.08.2022 15:26 Ответить
все понятно, значит он с ****** будет бомбить на территории Украины блок НАТО и Америку. Саму Америку ссыкотно, и НАТО побздехивает, а по Украине самое оно.... Только ответка по Белгороду и Минску прочистит мозги: "Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу." - Аль Капоне.
19.08.2022 16:19 Ответить
Лукашенко: Ми ніколи не прийдемо в Україну на танках, лише на тракторах 26 окт. 2018 г.
https://youtu.be/jAY3rms7XwM
а русьня може с танками ракетами ? ябатька важко повiрити ЗСУ чекають
19.08.2022 16:51 Ответить
Нам треба ось така зброя і побільше... https://www.youtube.com/watch?v=QL83QPd2jKc&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=172 https://www.youtube.com/watch?v=QL83QPd2jKc&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=172

19.08.2022 17:02 Ответить
голови колгоспу ніколи не казали правду
19.08.2022 20:06 Ответить
Картопляний підар.
19.08.2022 15:24 Ответить
гуси-гуси: Га-а-га...
19.08.2022 15:24 Ответить
Цим Лукашенко підтвердив, що білорусь окупована кацапами і йому більше не підпорядковується, бо з території білорусі б'ють по Україні "іскандерами" і там зосереджені війська московитів, туди вони відходять і там відновлюють боєздатність, звідки відправляється на Засрашку все викрадене в українців.
19.08.2022 15:25 Ответить
Так вони і не ********, то росіяни. Для нас нічого не зміниться.
19.08.2022 15:25 Ответить
якщо з їх території, яку вони надали московитам, то виходить, що і вони.
19.08.2022 15:35 Ответить
Бреше як завжди.
19.08.2022 15:26 Ответить
А пля на ракетах которые летят с бульболяндии прямо так и написано " Это запустили не бульбовойска"......
19.08.2022 15:26 Ответить
Він гордону колись в інтерв'ю сказав, що з території білорусі ніколи не ступлять російські солдати на Українську землю.
19.08.2022 15:26 Ответить
Сиди виродок тихо у себе на болотах і срись. За тобою прийдуть.
19.08.2022 15:27 Ответить
ну да, понятное дело, Украина не воюет. Но по Зябровке или Лунинцу может снова прилететь в любой момент.
19.08.2022 15:27 Ответить
ніт . не там палити цигарки будуть.
більше цвкавить ШАЙКОВКА.
19.08.2022 15:30 Ответить
Шайковку бабушкадедушка сказал на потом. Тем более после Кременчуга оттуда Ту-22М3 с Х-22 больше не поднимали. Тем более нам как бы и нечем. Пока.
19.08.2022 16:00 Ответить
так ******** з території білорусі вже 6 місяців.
19.08.2022 15:27 Ответить
Лживая колхозная мразь.
19.08.2022 15:27 Ответить
Яке ж воно кончене. "Біле - то чорне, а чорне - то біле"..
показать весь комментарий
19.08.2022 15:28 Ответить
Бляха, дослівно сьогодні дзвонило тілр 45 рочків, з Білорусі моєї дружині.. Слово, в слово.
В нас заволала тривога.
Дитяче БЛД питання, "Что учения?"... Далі матюки дружини, на український, та білоруський..
19.08.2022 15:28 Ответить
Щоб ти здох гандон, картопляний фюрер
19.08.2022 15:28 Ответить
агрофюрер штопаний
19.08.2022 15:29 Ответить
От під..ар лукавий...
19.08.2022 15:29 Ответить
19.08.2022 15:30 Ответить
путiн - заходь
19.08.2022 15:45 Ответить
shlukashenko tezh.
19.08.2022 16:05 Ответить
Что-то Лука совсем зашизофренел,Украина в блок НАТО пока еще не входит,ракеты летят с твоей территории, скоро закукарекаешь по-другому!
19.08.2022 15:31 Ответить
та ти шо... а акети що летять з было-рашки це що? падло вусате. лукло
19.08.2022 15:31 Ответить
где-то это мы уже слышали?
повторуха-муха старая старуха )))) ***** уже квакало такое....
19.08.2022 15:31 Ответить
Як воно побачило що творить всевидяче око в БНР та Криму, то поспішило зробити таку заяву... Ми тебе все одно знайдемо, рашистська ганчірка!
19.08.2022 15:32 Ответить
Щаскартупакажу!(с)
19.08.2022 15:33 Ответить
Бавовна в Крыму отбила все желание "Киев за три дня". Ну и рабочий рот кремля не забыл про всё НАТО и США. Столько в уши сцали про вяличие, а тут ВСУ скудным количеством хорошего оружия весь свинарник раком ставит, который к войне годами готовился. Усатая проститутка надеется, что украинцы пропустят сквозь пальцы Бучу и ракетные удары с белорусской области.
Мне очень жалко, что нет нормального белорусского новостного ресурса, где можно было бы писать правду, как на цензоре. Бывший говнотутбай кацапская помойка, говнохартия типичные другехрюске с премодерацией. (так, крик души)
19.08.2022 15:33 Ответить
Хартия97, він з Польщі пише
19.08.2022 15:42 Ответить
А ***** вы у него что-то спрашиваете? Вы у путина спросите, он тоже самое скажет!
19.08.2022 15:35 Ответить
вести из дурдома-2
19.08.2022 15:36 Ответить
Верить этому уроду, путлеровской проститутке? Ни одному слову нельзя верить!
19.08.2022 15:39 Ответить
Він не договорив свою думку. А саме: "Немає ніякого бажання. АЛЕ МУСИМО, ВОЛОДЬКА ДИХАЄ НАМ В СПИНУ" . Ось - почитайте, те саме за три тиждні до війни казав шойгу: https://gazeta.ua/articles/np/_moya-mati-*********-stali-vidomi-podrobici-rozmovi-sojgu-z-vollesom-za-dva-tizhni-do-pochatku-vijni/1106591
19.08.2022 15:39 Ответить
шакалья порода. может только раненого добить. а пока Украина держится будет вокруг лапками сучить но не полезет.
19.08.2022 15:39 Ответить
Не очень все здорово. Когда колхозник буянит, все нормально. Но когда заявляет про мир, это означает, что не позже 23/08 23:59 нужно будет хер@чить по всем аэродромам, что у него есть. Иначе утром 24/08 всех ждет сюрприз.
19.08.2022 15:40 Ответить
Впевнений що з Зябровки полетить!!!!!
19.08.2022 15:41 Ответить
Отлично !
Теперь мы, без всякого объявления войны, можем "хаймарнуть" по любым объектам на территории Беларуси и заявить, что это сделал блок НАТО !!!
19.08.2022 15:43 Ответить
чим більше кіздов отримує рашка, тим меньше бажання воювати у білорашки.
19.08.2022 15:43 Ответить
лукашенко-гівнюк, навіть неварто його слухати,він вже наробив ділов на трибунал!
19.08.2022 15:44 Ответить
А єто значит Булбашенко начнет стрелять по Україні 24 серпня..в день Незалежності України..
Тому що Совок сдох именно 24 авгута 1991 года..
Ну типа крупнейшая геополитическая катастрофа РюZZкага Говна...
19.08.2022 15:45 Ответить
Да кто тебе Уроду поверит уже
19.08.2022 15:45 Ответить
Треба ******* по білоруссії!!!
19.08.2022 15:49 Ответить
"Ніяка Україна не воює сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед" - ***** просто стидно програти Україні, тому лукло почало його відбілювати
19.08.2022 15:50 Ответить
Ага. Виноваты Европа и США что рашисты бомбят наши города и насилуют детей? Да чтоб ты сдох ****. Хотя Европа и США немного виноваты только в том что мало нам дают оружия чтобы зачистить всю нечисть что полезла в Украину из мокшанских болот
19.08.2022 15:51 Ответить
Ніяка Україна не воює сьогодні. Сьогодні з Росією воює весь блок НАТО та Америка насамперед

Ах ты ж циничная мразь. Украинские воины защищают Украину и ее граждан (а не Америку и НАТО) от вас - россиян и ************** типо тебя.

И вы, мрази, стреляете по украинским городам и людям, а не по Америке и "пьяным неграм из НАТО".

И после всего зла, которое вы принисли на нашу землю, у тебя, скотина, еще открывается твой черный рот такое вот из него высрать?
19.08.2022 15:52 Ответить
Луке верить - себя не уважать.
19.08.2022 15:52 Ответить
Кончений кіздун!
19.08.2022 15:53 Ответить
все поверили и расслабились.
19.08.2022 15:54 Ответить
Слухати повну маячню *********** - себе не поважати 😠
19.08.2022 15:55 Ответить
Хай живе і Квітне Ненька Україна !... Скажите пожалуйста а есть еще люди которые верят этому плешивому таракану ? По моему он был "батцько "у бульбашов , а стал у них лукавым тараканом ... Два долбо@ба мышиный путя и таракан под дихлофосом у которых в голове и в желудке сидит блевотно-менструальный совок с котячими волосами , а они его пытаются преподнести на стол всему миру как лудьшее блюдо !!!
19.08.2022 15:56 Ответить
******* як дише, не білорус ти, а кацапська гнида
19.08.2022 15:57 Ответить
Білорасєяни ще гірші...
19.08.2022 16:00 Ответить
Трошки не так...Байден дозволив ZeKодлрмойким гатити навіть по Криму..
У 2014 році Порошенку країни НАТО поставили ультиматум..Слава Богу тоді нас Даля Грібаускайте тоді врятувала....
Дай Боже Здоров'я кращому президенту братньої Литви..
19.08.2022 15:57 Ответить
Там не проблема була в країнах нато а в тому що самі боєздатні наші частини і з модернізованою технікою були якраз в Криму і 70% особового складу перейшло на сторону РФ і більше того воювали б з нами.... А на материковій Україні була серйозна проблема як з підготовкою і технікою, плюс при Янику на навчаннях артилеристів привели нашу арту до жалюгідного стану....
19.08.2022 16:17 Ответить
Слухати цього виродка себе не поважати...
19.08.2022 15:59 Ответить
да уж... флюгер Лука - известный генератор случайного словесного поноса
19.08.2022 16:00 Ответить
після таких заяв ЗСУ просто мусить вїпати по території братської білорусії
19.08.2022 16:00 Ответить
Значить треба готуватись до ракетного дощу та вторгненню з теробілорашки. Це циган так послаблює нашу пильність.
19.08.2022 16:01 Ответить
там й з мишей у нього притулок ніхто не пропросить. а воно бреше, шо трьом котам притулок надало ))
19.08.2022 16:02 Ответить
Два залпа Гимарса по Мозырю и ядреному айродрому..Где мудак мазолейный пригнал ТУ95.и белораша стане паРашей...☠️☠️☠️
19.08.2022 16:02 Ответить
Он хотел нацать в подъезде, я его жене сказал мне он не интересен , но вечером дал ему ***** .
19.08.2022 16:03 Ответить
Гнида ми за тобою прийдемо і підвісемо за яйця !
19.08.2022 16:06 Ответить
"стала притулком для тисяч українців, які тепер отримують білоруське громадянство" - допустим что это за весь период. А сколько за период правления Лукашенко?
19.08.2022 16:10 Ответить
******** крахмальный
19.08.2022 16:10 Ответить
Лукашенко співучасник всіх злочинів російських солдат в України. На його руках і совісті кров убитих українців
19.08.2022 16:12 Ответить
Картопляна шиза...
19.08.2022 16:15 Ответить
Debil, Idi v sraky
19.08.2022 16:15 Ответить
а сябры то с лукошком...бедный отец,обосраные дети,народ воспетый песнярами оказался жидковат если на своей шее терпят это существо.
19.08.2022 16:17 Ответить
Ми це вже чули до 24 лютого...
Треба бути напоготові...
19.08.2022 16:18 Ответить
Как же достал этот весёлый сумасшедший!!!!Та дайте ему уже селёдки в конце концов!!!
19.08.2022 16:20 Ответить
Лукавый Лука!
Ты эту возможность даешь своему корешу пуйлу, предоставив ему все аэродромы, склады и поезда с боеприпасами.
А сам, я тут ни при чем... 1 класс 2 четверть.
Вроде взрослый мужик, а ведет как себя нашкодившая девица.
19.08.2022 16:23 Ответить
20 февраля хмырь лукашеску казав Володьке Салавьеву..дословно...
Володанька ..война с Украиной продлится 2-3 дня..максимум неделя..
Вас тварей Мавзолейных. .сжигать надо .без Суда и следствия..
СЖИГАТь.. ЖИВЬЕМ...
19.08.2022 16:31 Ответить
бульбофюрерный ******* ****.Будет колхозный ***** пускать ракеты сто пудов!............................................................................................
19.08.2022 16:41 Ответить
Ну то поворачивай оружие проив Питуна!
19.08.2022 16:44 Ответить
после ударов по Крыму очко жим-жим у луки. Нужно поставить ему ультиматум: если до 15-го сентября все российские войска не будут выведены с территории Белоруссии (а они представляют угрозу и вынуждают нас держать там большие силы), будут нанесены ракетно-артиллерийские удары по складам, аэродромам и скоплениям российских войск в Белоруссии
19.08.2022 16:45 Ответить
все, бульбаш накопичив достатньо зброї. щоб нанести удар по Україні.
19.08.2022 16:57 Ответить
Ну после того, как братушки белорусы передали путину "ключи" от всех своих складов и арсеналов и позволили вывести десятки тысяч тонн боеприпасов, воевать в принципе им и не нужно. Кроме того они в любом случае отвлекают 100 тыщ нашего войска стоящего вдоль всех северных границ и в глубине в резервах.
19.08.2022 17:00 Ответить
- Я вам сейчас на карте покажу откуда мы не будем бомбить Украину!
19.08.2022 17:00 Ответить
чим скоріше бсср отримає по складах і базах, тим скоріше почнеться конфлікт між білими і руснявими орками.
19.08.2022 17:11 Ответить
Ніби його слова щось важать.
19.08.2022 17:16 Ответить
А как целовался с зеленским в засос и уверял , что с территории Беларуси ни один солдат России не нападёт на Украину!! Пи..добол вонючий и продажный этот Лукашенко.. продажное Брехло высшей степени..
19.08.2022 17:18 Ответить
Пора уже дебульбировать картофелеводов. А то тракторист смелый пока там войска параши находятся. Разъе#ашить все известные военные объекты и тогда лука запоет "ах лента за лентою набої подавай"
19.08.2022 17:27 Ответить
Так якщо й бомбитимуть, то не білоруси, а рашисти. Він усе правильно сказав
19.08.2022 17:27 Ответить
как узнать что росиянин или беларус врет ? - у него шевелится рот
19.08.2022 17:31 Ответить
на форумі цієї гілки - жодного, хто позитивно сприймає цю брехню. Навіть 73/43%зебіли не переварюють.
Зебіли, а от скажіть, чому вам подобається аналогічна брехня з методичок подляка?
19.08.2022 17:31 Ответить
Тільки хто ж його питатиме
19.08.2022 18:11 Ответить
Цьому підх¥йлику жодної віри нема.
19.08.2022 19:07 Ответить
дятел тупой, если бы в Украине воевала хотя бы одна дивизия США, в составе 15-20к чел, ты бы уже на качельке катался. С веревкой на шее. Молись каждый день, чтобы ни твои дебилы, ни кацапы не тронули хотя бы 1 солдата НАТО.
19.08.2022 21:10 Ответить
Да в картопляного батька очко звузилося до ігольчатого вушка.
19.08.2022 21:28 Ответить
Негайно Бавовну їм, поки вони знову не влупили!!! А хто лупив по Україні? Чи навчився... "Нас сдесь нет!" Ми таке вже чули!!!
Пора уже давати гідну відсіч! Ми ж можемо! Ми мусимо!

Слава Україні! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦. 🇺🇦🇺🇦
20.08.2022 03:09 Ответить
 
 