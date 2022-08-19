Лукашенко заявил, что не планирует нападение, а Беларусь не будет бомбить Украину: "Нет никакого желания"
Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко не хочет, чтобы граждане РБ воевали против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Он заявил, что Беларусь якобы "стала убежищем для тысяч украинцев, теперь получающих белорусское гражданство".
"Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Ради чего? Нам нужно успокоиться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка, в первую очередь", - подчеркнул белорусский диктатор.
По мнению Лукашенко, Европа уже давно прекратила бы эту войну, если бы "США не продолжали с помощью Польши подгонять боевые действия".
https://youtu.be/jAY3rms7XwM
а русьня може с танками ракетами ? ябатька важко повiрити ЗСУ чекають
більше цвкавить ШАЙКОВКА.
бабушкадедушка сказал на потом. Тем более после Кременчуга оттуда Ту-22М3 с Х-22 больше не поднимали. Тем более нам как бы и нечем. Пока.
Кривава секта сатаністів. Захлибнеться колись. Само, або поможуть. нас влаштує будь-який варіант
В нас заволала тривога.
Дитяче БЛД питання, "Что учения?"... Далі матюки дружини, на український, та білоруський..
повторуха-муха старая старуха )))) ***** уже квакало такое....
Мне очень жалко, что нет нормального белорусского новостного ресурса, где можно было бы писать правду, как на цензоре. Бывший говнотутбай кацапская помойка, говнохартия типичные другехрюске с премодерацией. (так, крик души)
Теперь мы, без всякого объявления войны, можем "хаймарнуть" по любым объектам на территории Беларуси и заявить, что это сделал блок НАТО !!!
Тому що Совок сдох именно 24 авгута 1991 года..
Ну типа крупнейшая геополитическая катастрофа РюZZкага Говна...
Ах ты ж циничная мразь. Украинские воины защищают Украину и ее граждан (а не Америку и НАТО) от вас - россиян и ************** типо тебя.
И вы, мрази, стреляете по украинским городам и людям, а не по Америке и "пьяным неграм из НАТО".
И после всего зла, которое вы принисли на нашу землю, у тебя, скотина, еще открывается твой черный рот такое вот из него высрать?
У 2014 році Порошенку країни НАТО поставили ультиматум..Слава Богу тоді нас Даля Грібаускайте тоді врятувала....
Дай Боже Здоров'я кращому президенту братньої Литви..
Треба бути напоготові...
Ты эту возможность даешь своему корешу пуйлу, предоставив ему все аэродромы, склады и поезда с боеприпасами.
А сам, я тут ни при чем... 1 класс 2 четверть.
Вроде взрослый мужик, а ведет как себя нашкодившая девица.
Володанька ..война с Украиной продлится 2-3 дня..максимум неделя..
Вас тварей Мавзолейных. .сжигать надо .без Суда и следствия..
СЖИГАТь.. ЖИВЬЕМ...
Зебіли, а от скажіть, чому вам подобається аналогічна брехня з методичок подляка?
Пора уже давати гідну відсіч! Ми ж можемо! Ми мусимо!
Слава Україні! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦. 🇺🇦🇺🇦