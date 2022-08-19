Ядерный регулятор Украины запретил запускать энергоблоки ЗАЭС, куда россияне завезли военную технику

Государственная инспекция по ядерному регулированию внесла изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков 1 и 2 на Запорожской АЭС, где российские оккупанты разместили военную технику и боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Эксплуатация энергоблока №1 Запорожской АЭС разрешена в состояниях "перегрузки топлива" - "холодная остановка", энергоблока №2 - в состоянии "холодная остановка".

"Холодная остановка" означает безопасное состояние ядерного реактора, когда реактор заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды, уточняет Лига. Во время "холодной остановки" ядерный реактор не генерирует электроэнергию.

В таком состоянии реактор может находиться до бесконечности долго, если он подключен к энергопитанию. В случае исчезновения питания у персонала будет 57 часов в реагирование; тогда как в реакторе, работающем на мощности, процесс плавления может начаться уже через три часа, если ничего не делать.

Решение Госатомрегулирования связано с тем, что в случае детонирования боеприпасов, которые россияне стянули в машинные залы энергоблоков, могут быть повреждены важные для безопасности элементы и системы. Это чревато тяжелым повреждением ядерного топлива с последующим радиационным загрязнением окружающей среды и радиационным облучением персонала и населения.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.