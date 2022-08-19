РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9298 посетителей онлайн
Новости Война
5 088 14

Ядерный регулятор Украины запретил запускать энергоблоки ЗАЭС, куда россияне завезли военную технику

заес

Государственная инспекция по ядерному регулированию внесла изменения в лицензии на эксплуатацию энергоблоков 1 и 2 на Запорожской АЭС, где российские оккупанты разместили военную технику и боеприпасы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

Эксплуатация энергоблока №1 Запорожской АЭС разрешена в состояниях "перегрузки топлива" - "холодная остановка", энергоблока №2 - в состоянии "холодная остановка".

"Холодная остановка" означает безопасное состояние ядерного реактора, когда реактор заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды, уточняет Лига. Во время "холодной остановки" ядерный реактор не генерирует электроэнергию.

Также читайте: Оккупанты готовятся отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины, - "Энергоатом"

В таком состоянии реактор может находиться до бесконечности долго, если он подключен к энергопитанию. В случае исчезновения питания у персонала будет 57 часов в реагирование; тогда как в реакторе, работающем на мощности, процесс плавления может начаться уже через три часа, если ничего не делать.

Решение Госатомрегулирования связано с тем, что в случае детонирования боеприпасов, которые россияне стянули в машинные залы энергоблоков, могут быть повреждены важные для безопасности элементы и системы. Это чревато тяжелым повреждением ядерного топлива с последующим радиационным загрязнением окружающей среды и радиационным облучением персонала и населения.

Напомним, Запорожская АЭС в Энергодаре оккупирована войсками РФ от 4 марта.

Станция продолжает работать под руководством "Энергоатома" на энергосистему Украины, однако не на полную мощность, так как повреждены многие линии вокруг. С персоналом связь есть круглосуточно. В то же время оккупанты полностью контролируют безопасность на ЗАЭС: доступ персонала к рабочим местам, проход/выход на станцию. Сотрудники сообщают о регулярных случаях издевательства россиян над ними. В частности, сотрудников лишили доступа к укрытию.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

Читайте: Остановка всех блоков Запорожской АЭС угрожает развитием ситуации по "фукусимскому сценарию", - Госинспекция ядерного регулирования

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

оккупация (10305) ГИЯРУ (22) Запорожская АЭС (747)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
кому він це заборонив???? терористам окупантам???
показать весь комментарий
19.08.2022 16:10 Ответить
+5
Ми її вже чекаємо як мінімум пів року, ту реакцію. І якщо це буде обєспокоєнность в десятому ступені - то можна сказати що магате свої гроші не задарма отримує.
показать весь комментарий
19.08.2022 16:25 Ответить
+4
У мене давно є думка, що кацапи не збиралися і не збираються підривати АЕС. Після того, як вони зрозуміли, що ми не дамо використовувати АЕС на користь окупованих територій чи території терористичної федерації робить це все для того, щоб вимкнути її. А це позбавить Україну значної частини необхідної електроенергії, що особливо погано напередодні важкої зими.

Нічого дивного, така суть терористичної федерації...
показать весь комментарий
19.08.2022 16:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кому він це заборонив???? терористам окупантам???
показать весь комментарий
19.08.2022 16:10 Ответить
нормальний хід, тепер чекаємо реакції від МАГАТЕ
показать весь комментарий
19.08.2022 16:17 Ответить
Ми її вже чекаємо як мінімум пів року, ту реакцію. І якщо це буде обєспокоєнность в десятому ступені - то можна сказати що магате свої гроші не задарма отримує.
показать весь комментарий
19.08.2022 16:25 Ответить
їм пхй
показать весь комментарий
19.08.2022 17:01 Ответить
Прикольно . Судя по поведению ***** ЯО у него нет , так орки решили нагадить в такой способ. Ну по крайней мере попугать Запад . А я ещё в январе, писал , что Запад должен направить спецназ ,на такие объекты в Украине . Ну теперь выгребайте .
показать весь комментарий
19.08.2022 16:26 Ответить
У мене давно є думка, що кацапи не збиралися і не збираються підривати АЕС. Після того, як вони зрозуміли, що ми не дамо використовувати АЕС на користь окупованих територій чи території терористичної федерації робить це все для того, щоб вимкнути її. А це позбавить Україну значної частини необхідної електроенергії, що особливо погано напередодні важкої зими.

Нічого дивного, така суть терористичної федерації...
показать весь комментарий
19.08.2022 16:32 Ответить
Ну хоть как-то стали реагировать. Если парашенцы будут вмешиваться, то может и МАГАТЭ или ООН вмешаются. Ситуация катастрофическая, от орды можно ожидать что угодно. Это же нелюди...
показать весь комментарий
19.08.2022 16:42 Ответить
Фуфло мавзолейное хочет взорвать...
Быдло тупое..вас обосрал ещё президент США Кеннеди...простым Афоризмом..вы когда Гитлера побеждали..ч Советские Мудаки что жрали..Тушонку Рузвельта.
Или Скумбрию Черчилля
Стадо ..рюсских ...Баранов..
показать весь комментарий
19.08.2022 16:42 Ответить
Я жив у Нікополі, на вул. В. Усова, будинок на самому верху, біля ринку, з видом на ЗАЕС. На щастя там вже не живу. Хочу запитати, навіщо нагнітати обстановку? У мережі є відео з машинного залу ЗАЕС, де стоять 4 вантажівки, забарвлених в білий колір, причому на одному сині мигалки і "Z" на кунгi. Це машини Росгвардії, тобто фактично поліції. Вони не воюють, а об'єкти охороняють. снарядів і гармат у них немає. Не треба нагнітати обстановку, там люди вже і так в психів перетворилися, з ними говорити страшно
показать весь комментарий
19.08.2022 17:01 Ответить
Якщо я правильно розумію, в разі запуску енергоблоків ЗАЕС під примусом рашистів персонал станції буде мати дисциплінарні стягнення чи навіть кримінальні провадження, а в разі виконання вимог держінспекції може втрати здоров'я або життя. Вибір скажу не великий...
показать весь комментарий
19.08.2022 17:17 Ответить
А ще зрозумій, що ЗАЕС, це 25% електроенергії України.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:56 Ответить
Я Вам объясню , ну если вы не бот . Атомная станция это , особо не безопасный объект . И кроме персонала , там никому делать нечего . Для этого есть большой список причин . Поэтому ваш комментарий ни о чем . Орики должны обеспечить нормальные условия работы персонала и самой станции
показать весь комментарий
19.08.2022 18:06 Ответить
Охорона там була завжди, там працівників 11 000 чоловік, з них чоловік 500-охорона. І ще, крім обстрілів можуть бути і диверсії.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:28 Ответить
Ми з пацанами часто їздили до станції, там узбережжя піщане, і ліс. Ми смажили шашлики, то нас пару раз охорона ганяла, за розведення багаття.
показать весь комментарий
19.08.2022 18:32 Ответить
 
 