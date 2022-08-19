РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9298 посетителей онлайн
Новости Война
13 571 16

Более половины боевых самолетов Черноморского флота РФ выведены из строя после удара по аэродрому "Саки", - Reuters

новофедорівка,саки

Взрывы на авиабазе в оккупированных Саках привели к тому, что более половины боевых реактивных самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Один из европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что Украина сейчас последовательно достигает "кинетических эффектов" глубоко в тылу России, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку России и "значительное психологическое влияние на российское руководство".

"По нашим оценкам, взрывы на аэродроме "Саки" 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", – сказал он.

По его словам, до этих взрывов война находилась в моменте, близком к операционному застою.

"Сухопутные силы ни одной из сторон не обладают достаточной сосредоточенной наземной боевой мощью для проведения эффективных наступательных действий, которые каким-либо образом существенно повлияли бы на ход войны", - добавил чиновник.

Читайте: Руководство РФ теряет уверенность в безопасности Крыма после недавних ударов по военным объектам, - ISW

авиация (2922) армия РФ (20657) Крым (26480) самолет (3697) Черноморский флот РФ (1569)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+37
У цапів буде горіти земля під ногами, пробачте, копитами!
показать весь комментарий
19.08.2022 16:38 Ответить
+29
"За нашими оцінками, вибухи на аеродромі "Саки" 9 серпня вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту",
_____________________________________________________________________________________
Це велике досягнення, але, на мою думку, набагато більше значення має те, що для Росії війна переходить до другої своєї фази - з наступальної перетворюється на оборонну. А там і до третьої фази, до перенесення бойових дій на територію агресора недалеко.
Загалом усе йде за канонами бойових мистецтв.
Повільно, але невідворотно.
показать весь комментарий
19.08.2022 16:43 Ответить
+26
Шалом!

навіть більше !
удар по аеродрому в Саках дефлорував сакральну цнотливість скрепного Криму

потім пішли Джанкой, Бельбек, Керч, Севастополь
показать весь комментарий
19.08.2022 16:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У цапів буде горіти земля під ногами, пробачте, копитами!
показать весь комментарий
19.08.2022 16:38 Ответить
Дай Бог, не останній раз!
показать весь комментарий
19.08.2022 16:38 Ответить
Мордой - и в Саки!
)))
показать весь комментарий
19.08.2022 16:42 Ответить
Мдя, когда кончилась водка можно сходить. А когда кончились самольоты, можна слетать?
показать весь комментарий
19.08.2022 16:43 Ответить
"За нашими оцінками, вибухи на аеродромі "Саки" 9 серпня вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту",
_____________________________________________________________________________________
Це велике досягнення, але, на мою думку, набагато більше значення має те, що для Росії війна переходить до другої своєї фази - з наступальної перетворюється на оборонну. А там і до третьої фази, до перенесення бойових дій на територію агресора недалеко.
Загалом усе йде за канонами бойових мистецтв.
Повільно, але невідворотно.
показать весь комментарий
19.08.2022 16:43 Ответить
Шалом!

навіть більше !
удар по аеродрому в Саках дефлорував сакральну цнотливість скрепного Криму

потім пішли Джанкой, Бельбек, Керч, Севастополь
показать весь комментарий
19.08.2022 16:48 Ответить
Трохи хитромудро й пишномовно, але за змістом цілком правильно. Велике значення має вперше.
Далі якось входить у звичку і почуття новизни зникає.
А про що йдеться, хоч про цнотливість дівочу, хоч про неприступність криму, значення вже не має.
До речі, дурачок Ведмедєв, обіцяв "судний день", якщо на Крим хтось покуситься. Замовк уже, мабуть, змирився з неминучим і звик
показать весь комментарий
19.08.2022 17:15 Ответить
Знов каченятко забухало.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:32 Ответить
і зовсім не хитромудро, бо Крим для буйла то його любімая дєвочка, чи то мальчик....
показать весь комментарий
19.08.2022 19:12 Ответить
Бухий Дімон навіть видалив пост з "судним днем за атаку Криму". Што-то пошло нє так (с)
показать весь комментарий
19.08.2022 17:18 Ответить
Одним (единым) махом семерых (сто душ) убивахом (побивахом)
Быстро, не сомневаясь и не раздумывая, справиться с чем-л.
Выражение возникло под влиянием оборота "одним ударом семерых" из сказки братьев Гримм «Храбрый портняжка» (1814 г.).
показать весь комментарий
19.08.2022 16:43 Ответить
Не будем поддаваться шапкозакидательству. На аэродроме Бельбек 50+ истребителей. До 50% еще палить, и палить. Дня два .
показать весь комментарий
19.08.2022 16:49 Ответить
Маловато буде

Душа вимагає продовження бенкету
показать весь комментарий
19.08.2022 16:56 Ответить
Невероятно хорошая новость, сердце радуется. Освобождать Херсон и захватить пару тысяч пленных кацапенков стало в 10 раз реальнее. Им из Крыма максимум 20-30 минут лету было до нанесения массированного авиаудара, а у нас вообще нету мобильного эшелона ПВО по таким высотам и скоростям и его вообще не существует в природе, так как НАТО эти вопросы решает ф16, ф35 и ф22 с мощными радарами и умными ракетами, которыми можно вслепую стрелять и они сами доведутся на цель, а ПВО у них по остаточному принципу, дорогое и его мало.
показать весь комментарий
19.08.2022 17:44 Ответить
Обосцались
показать весь комментарий
19.08.2022 18:32 Ответить
 
 