Более половины боевых самолетов Черноморского флота РФ выведены из строя после удара по аэродрому "Саки", - Reuters

Взрывы на авиабазе в оккупированных Саках привели к тому, что более половины боевых реактивных самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Один из европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что Украина сейчас последовательно достигает "кинетических эффектов" глубоко в тылу России, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку России и "значительное психологическое влияние на российское руководство".

"По нашим оценкам, взрывы на аэродроме "Саки" 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", – сказал он.

По его словам, до этих взрывов война находилась в моменте, близком к операционному застою.

"Сухопутные силы ни одной из сторон не обладают достаточной сосредоточенной наземной боевой мощью для проведения эффективных наступательных действий, которые каким-либо образом существенно повлияли бы на ход войны", - добавил чиновник.

