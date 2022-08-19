Более половины боевых самолетов Черноморского флота РФ выведены из строя после удара по аэродрому "Саки", - Reuters
Взрывы на авиабазе в оккупированных Саках привели к тому, что более половины боевых реактивных самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Один из европейских чиновников на условиях анонимности сказал, что Украина сейчас последовательно достигает "кинетических эффектов" глубоко в тылу России, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку России и "значительное психологическое влияние на российское руководство".
"По нашим оценкам, взрывы на аэродроме "Саки" 9 августа вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота", – сказал он.
По его словам, до этих взрывов война находилась в моменте, близком к операционному застою.
"Сухопутные силы ни одной из сторон не обладают достаточной сосредоточенной наземной боевой мощью для проведения эффективных наступательных действий, которые каким-либо образом существенно повлияли бы на ход войны", - добавил чиновник.
Це велике досягнення, але, на мою думку, набагато більше значення має те, що для Росії війна переходить до другої своєї фази - з наступальної перетворюється на оборонну. А там і до третьої фази, до перенесення бойових дій на територію агресора недалеко.
Загалом усе йде за канонами бойових мистецтв.
Повільно, але невідворотно.
навіть більше !
удар по аеродрому в Саках дефлорував сакральну цнотливість скрепного Криму
потім пішли Джанкой, Бельбек, Керч, Севастополь
Далі якось входить у звичку і почуття новизни зникає.
А про що йдеться, хоч про цнотливість дівочу, хоч про неприступність криму, значення вже не має.
До речі, дурачок Ведмедєв, обіцяв "судний день", якщо на Крим хтось покуситься. Замовк уже, мабуть, змирився з неминучим і звик
Быстро, не сомневаясь и не раздумывая, справиться с чем-л.
Выражение возникло под влиянием оборота "одним ударом семерых" из сказки братьев Гримм «Храбрый портняжка» (1814 г.).
Душа вимагає продовження бенкету